Країна у всій красі: нетипові місця відпочинку в Грузії

Що ми знаємо про Грузію? Веселий Тбілісі, невимовні гори, найсмачніші хінкалі, витримане вино, сильні чоловіки та красиві дівчата. Але, що ще приховує в собі ця дивовижна країна? Куди поїхати, щоб насолодитися красою цього прекрасного місця на повну?



Абуделаурські озера

Одним з найдивовижнішим місцем у Грузії прийнято вважати «Абуделаурські озера», які поєднують у собі 3 найкрасивіших озера. Розташоване місце на південних схилах Кавказького хребта. Озера вражають всіх відвідувачів своєю кришталево чистою водою та неймовірною красою.

Найближчим поселенням, є село Рошка, яке знаходиться всього за 6 кілометрів від Абуделаурі. «Абуделаурські озера» також називають «кольоровими». Така назва пішла з народу, тому що озера мають різні кольори: Зелений, Білий та Блакитний. Незважаючи на спільну назву, відстань між ними понад 1,5 кілометра.

Зелене озеро – є найбільш мілководним. Такий колір воно має через зелень, що знаходиться навколо.

Блакитне озеро- найкрасивіше з 3 озер. Вода у ньому темно-синя. Колір настільки глибокий, що гіпнотизує своєю красою. Ще одна особливість, у період мілководдя, з озера видніється кам’яний гребінь і ділить озеро на дві частини.

Біле озеро – забирає звання найвищого та найглибшого озера. Воно знаходиться на висоті майже 3 кілометри над рівнем моря, а глибина досягає 4 метрів. Вода у ньому біла, як молоко.

Щоб дістатися озер, Вам доведеться пройти 6 кілометрів, з селища Рошка. Переночувати Ви зможете у хостелі, де є всі умови для комфортної зупинки.

Абуделаурські озера – справжня гордість Грузії, яку обов’язково потрібно відвідати.

Фортеця Петра

Це цікаве місце знаходиться на височині неподалік Батумі, на березі моря. Фортеця Петра була заснована візантійським імператором Юстиніаном 1.

У 6 столітті, на цьому місці проходив торговий шлях, який пов’язував Вірменію та Візантію із Західною Грузією. Це місце було настільки унікальним, що кількість завоювань та битв за нього досі невідома. На жаль, ближче до 19 століття, місце було покинуто і залишено на свавілля природи.

Головною особливістю фортеці є ступінчаті тераси. Вони вкриті плющем та іншими рослинами, що робить це місце казковим.

На останньому ярусі розташовуються руїни акрополя Петра. На жаль, донині збереглися лише залишки лазні.

Ще однією цікавою знахідкою на території фортеці може стати яма, яка раніше була глиняною піччю для грузинського хліба «шоті».

Також можна підійти до краю скелі і насолодитися прекрасним заходом сонця, дивлячись на безкрайнє Чорне море.

Дістатися до фортеці Петра не складе великої праці. На маршрутці з Батумі, Вам треба доїхати до Кобулеті. Відправлення відбуваються щогодини і коштують менше 1 долара.

Відвідавши це місце, ми можемо в черговий раз захопитися силою природи і насолодитися результатами її роботи.

Заповідник Лагодехи

Найстаріший заповідник Грузії приваблює відвідувачів своєю красою. Лагодехі заснований у 1912 році, але довгі роки він був закритий для вільного відвідування. У 2005 році місце набуло статусу Національного парку і його відкрили для всіх охочих.

Зараз Лагодехі- це куточок спокою та умиротворення дикої природи, площею 18 тисяч гектарів. У заповіднику дуже багато водойм. Через зіткнення з ними сонця створюється парниковий ефект, який робить місцевий клімат дуже вологим і теплим.

У цьому дивовижному місці можна зустріти все, адже в ньому знаходяться найрізноманітніші представники флори та фауни.

Близько 1400 видів квіткових рослин. 130 видів хребетних, 150 пернатих, 15 плазунів і понад 50 видів ссавців.

Також у заповіднику можна зустріти понад 100 видів диких тварин та птахів. Багато хто з них занесений до червоної книги Грузії. Щоб завітати до заповідника Лагодехи, Вам обов’язково потрібно реєструватися в інформаційному центрі.

Потрапити на територію парку найлегше через центральний вхід. Він розташований у місті Лагодехи, що на вулиці Вашлованській. Після проходження реєстрації Вам проведуть інструктаж та розкажуть історію парку. На сьогоднішній день сформовано 5 маршрутів, які повністю познайомлять Вас із красою цього унікального місця.

Вардзія

Цей печерний монастир, без жодного сумніву, має відвідати кожен. Стародавнє місто, вирубане в скелі високо в горах, щодня радує понад сотню туристів. Історія Вардзії дуже давня та цікава.

Під час правління Георгія 3, всередині Успенського Храму, було висічено пара печер. Згодом у печерах почали з’являтися монастирські споруди. Тоді монастир був утричі більшим, ніж зараз і про нього ніхто не знав, крім ченців. Але в один момент стався землетрус, який зніс шматок гори і оголив місто всередині скелі.

Наразі Вардзія відкрита для всіх охочих. Під час відвідування, Ви зможете розглянути безліч фресок і всі тонкощі печер, побачити чудові краєвиди на гори і походити тунелями. Головною пам’яткою міста є храм Успіння Богородиці, з якого почалося створення цього унікального місця.

Дістатись буде не зовсім легко. Є два варіанти: їхати на таксі або їхати на автобусі. Кожен варіант має свої плюси і мінуси, але добиратися на таксі буде швидше, комфортніше і раціональніше, особливо, якщо ви їдете з компанією. З Тбілісі до Вардзії, і назад Ви зможете доїхати за 1500 гривень. Також у печерному місті є готелі, в яких Ви зможете набратися сил і продовжувати свою подорож.

Грузія є дивовижною країною. У неї дуже цікава історія та традиції. Відвідавши це місце хоч раз, ви назавжди залишите його у пам’яті, та будете згадувати із найтеплішими спогадами.

Єлизавета Голомовзюк