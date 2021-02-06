Місця в Україні, які приголомшують

Коли наближається відпустка, багато хто починає планувати відпочинок. Але часто виникає запитання, куди саме поїхати, щоб не тільки гарно провести час, а й запам’ятати подорож на все життя.

Щоб звільнити вас від зайвих клопотів – пропонуємо ознайомитися із кількома місцями в Україні, до яких приїжджають не тільки українці, а й туристи з усього світу. Це місця, якими справді пишається наша Батьківщина. До речі, всі вони розташовані на відкритому повітрі, що важливо, коли потрібно дотримуватися дистанції, адже безпека — понад усе.

Оптимістична печера

Найдовша в Євразії й друга за величиною у світі гіпсова печера.

Розташована поблизу села Королівка в Тернопільській області, вона утворилася в результаті розчинення підземними водами гіпсу 14 мільйонів років тому. Найбільший скарб цього місця – вторинні мінеральні утворення, які росли у підземних порожнинах протягом десятків тисяч років. Тільки уявіть собі – це гіпсові кристали різноманітної форми та кольору, чесно кажучи, це справді заворожує, коли бачиш це на власні очі.

Також, печера вражає своїми «сніговими заметами». Що це? Це так туристи прозвали скупчення прозорих голчастих кристалів гіпсу. Крім того у підземеллі є озера, що нагадують дзеркала з води, тобто вода відображає усе навкруги – ніби справжнє дзеркало.

Цікаво й те, що температура впродовж року змінюється лише на півградуса і зовсім не залежить від погоди на поверхні. Печера вражає своєю красою та унікальністю й привертає з кожним роком все більше туристів.

Максимальна кількість відвідувачів у групі — 15 людей, тому варто заздалегідь повідомити про свій візит. Без чудових вражень ви точно не залишитеся.

Тунель кохання

Найромантичніше місце України, якому буде дуже важко знайти аналоги в Європі.

Кохання… що може бути прекрасніше? Звісно, для кожного своє, але на наш погляд, це місце може вразити будь-кого, а особливо – вашу кохану людину. Чудова можливість зробити пропозицію дівчині під зеленим шатром. Таке вона запам’ятає на все життя. Це казка – і це не жарт. Ви принц, вона принцеса… навкруги чарівна природа…

Якщо забути про романтику, то тунель вважається природним феноменом і розташовується вздовж залізничної колії між селищами Клевань та Оржів Рівненської області. Це місце, куди мріють потрапити люди з усіх куточків нашої планети, щоб зберегти своє кохання назавжди.

Місцеві мешканці запевняють, якщо пара поцілується під час прогулянки під цією магічною аркою, то їхня любов зміцниться на все життя і ніколи не закінчиться. Також дехто садить тут квіти, які символізують почуття один до одного, подібно до того, як багато пар робить із замочками, ніби скріплюючи своє кохання.

Цей коридор кохання утворили зарості дерев і кущів, які тісно сплелися між собою у формі арки. Відвідувачів тут дуже багато, від малих до дорослих, від закоханих молодят до великих родин.

«За місяць наш Тунель кохання, що входить до десятки визначних туристичних місць краю, відвідує від 20 до 40 тисяч гостей, – ділиться офіційною статистикою заступник начальника управління культури та туризму облдержадміністрації Ярослава Гаврилова. – Це мандрівники з різних країн, але найчастіше бувають гості з Китаю!»

Віадук у Ворохті

Один з найстаріших і найдовших віадуків у Європі. Розташований у Івано-Франківській області й проходить через річку Прут у Карпатах.

Довжина залізничного кам’яного мосту не 100, і навіть не 150, а цілих 200 метрів, протяжність центральної арки – 30 метрів. Розміри вражають і від віадуку справді важко відірвати погляд. Ворохта люб’язно надає можливість усім охочим вільно милуватися і насолоджуватися однією з найдавніших і найдовших пам’яток цього типу у Європі.

На жаль, зараз віадук уже не функціонує за призначенням, залишаючись місцем насолоди, яка приваблює туристів звідусіль. Якщо у вас все ж таки з’явиться бажання відвідати віадук – це ще й чудовий привід завітати до Івано-Франківська, відвідати Карпати, полюбуватися природою…

Україна – це нереальної краси простори, які неможливо порівняти ні з одною країною. І у цьому дійсно треба переконатися кожному, і не тільки українцю, а й людям з усього світу!

Відпочивайте не лише гарно, а й корисно, адже ці пам’ятки унікальні не тільки в Україні, а й в усьому світі!

Юлія Симоненко