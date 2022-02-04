Памукалле: місце, де можна торкнутися неба

Чи бачили Ви місце, де кришталева вода нагадує дзеркала? А може місце, яке нагадує верхівки гір узимку? Такі дива можна побачити у місті, яке зветься Памуккале.

Існує місце, яке схоже на шматочок раю на Землі. Там небо зливається із горизонтом, а час ніби завмирає. Якщо Вам потрібен відпочинок, де можна відчути затишок та спокій, то Туреччина Вас точно вразить.

Памуккале – місцевість у Туреччині з геотермальними джерелами, які можна побачити тільки там. Ця унікальна локація та природна пам’ятка розташована на південному заході країни, за 20 кілометрів від міста Денізлі. Це місце вражає туристів комплексом з 17 мінеральних джерел, які було внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Об’єкт є краєм стародавнього вулканічного плоскогір’я, що височіє над рівниною на 100 метрів.

Унікальність цього міста

Мінеральна вода, яка нагрівалася надрами землі до +30/+100 °C, тисячоліттями стікала схилами плато, утворюючи травертини – невеликі природні басейни дивакуватої форми з бортиками з вапняку. Джерела перенасичені бікарбонатом кальцію, тому й створюється такий сніжно-білий осад. Окрім кальцію, вода містить ще багато хімічних елементів: магній, вуглеводень, сульфат натрію тощо.

Тисячоліттями, осад накопичувався та застигав на пагорбах, утворюючи велику «сніжну» гору, яка покрила весь схил плоскогір’я. Памуккале, що в перекладі з турецької мови означає «бавовняний замок», сьогодні дійсно виглядає як велика бавовняна скеля. Насправді, природний феномен утворився завдяки сильним землетрусам, які зрушували гірські породи й утворювали розломи, через які підземні води ринули на поверхню.

У II столітті римляни побудували поряд з травертинами місто Ієраполіс, яке згодом стало курортом. Протягом десятиліть на околицях джерел ведуться розкопки, які дозволяються глибше поринути в історію цього міста. У 2013 році археологи, наприклад, знайшли печеру Плутона – місце, яке вважалося порталом до Пекла.

Раніше до Памуккале можна було приїхати тільки на одну екскурсію, але з часом ситуація змінилася: через активний приріст охочих побачити це диво ЮНЕСКО власними очима, зросла і кількість розваг та зручностей для туристів. З’явилася можливість оздоровитися, адже в готелях можна було відвідати оздоровчі сеанси, які проводять висококласні медичні фахівці.

Навколо Памуккале повно прилавків із сувенірами, атмосфера завжди святкова. Однак не завжди популярність має тільки позитивну сторону: багато хто прагне скупатися в джерелах, не змивши з себе масло для засмаги. І як результат – це забруднення та руйнування унікального природного комплексу. Для безпеки та чистоти локації були встановлені правила, які дозволяють купатися тільки у спеціальних зонах. Вода знову стікає терасами, і водоймами поступово повертається їхня білизна. Також по території джерел не можна ходити у взутті, а от подивитися на басейни з оглядової площі – будь ласка!

Чарівні властивості «бавовняного замку»

Якщо краса цього міста не є вагомою причиною подорожі туди, тоді може лікувальні здібності джерел змусять Вас передумати? До Памуккале приїжджають не тільки щоб побачити фантастичні пейзажі унікального місця, але й оздоровитися в цілющій воді. Кажуть, що у цих басейнах, ванну приймала сама Клеопатра. Також у Вас буде змога відвідати оздоровчі курси, у які входить: грязелікування, приймання мінеральної води та процедури, які омолоджують. Вода із джерел ділиться на три типи, які допомагають лікувати рахіт, ревматизм, серцево-судинні та шлунково-кишкові захворювання, псоріаз, екземи. Такий курс лікування зменшує відчуття тривожності та втоми.

Цікавий факт: Якщо приїхати до плоскогір’я на заході сонця або на світанку, то можна побачити його не білосніжним, а рожевим.

Що ще подивитися?

За кілька метрів від джерел розташована антична пам’ятка – місто Ієраполіс, засноване понад 4000 років тому. Території цього міста ховають багато цікавинок:

1. Амфітеатр, у якому можуть розміститися 15 000 осіб.

2. Некрополь з різними видами поховань – склепами, могилами та саркофагами.

3. Святилище Плутона.

4. Храм Аполлона – таємна споруда побудована на честь Бога Світла. Ходять чутки, що такі храми будували там, де з розлому земної кори виходили отруйні випаровування. Жерці, до яких зверталися на допомогу віруючі, випускали до храму птицю і заклинали Аполлона убити її у доказ зв’язку з Богом. Птах гинув від отруєння газами, що підтверджувало силу священнослужителя.

5. Басейн Клеопатри – місцеве рукотворне джакузі під сонцем, на дні якого досі лежать мармурові фрагменти римських термів.

6. Pamukkale Thermal Baths – один з найбільших термальних курортних комплексів, де можна спробувати три різні види джерельних вод.

На території міста є досить велика кількість готелів, які зустрінуть Вас із гостинністю: Tripolis , Pamuksu Hotel , Melrose Viewpoint , Hal-Tur Hotel тощо. Усі вони розташовані неподалік від водойм та мають власні термальні басейни.

Зголодніти Вам також не дозволять – у містечку гарний вибір кафе та ресторанів на будь-який смак.

То як дістатися?

Дістатися до Памуккале не так складно:

1. Літаком. Стамбул і Денізлі пов’язує пряме авіасполучення, час польоту – 1 годину 10 хвилин, рейси виконуються двічі на день. Літаки прибувають до аеропорту Чардак за 65 кілометрів від Денізлі, звідки до Памуккале прямують шатли (10 лір) і таксі (65 лір).

2. Автобусом. З центрального автовокзалу Анталії Otogar кожні пів години, починаючи з 07.30 ранку та закінчуючи о 01.30, здійснюються рейси через Денізлі. Відстань у 224 кілометри автобус долає за 3-4 години.

3. Авто. Якщо Вам подобається подорожувати на автомобілі, то вам потрібно їхати трасами D350/E87 і D585. Від Денізлі вам потрібно повернути ліворуч на трасу D320 і далі слідувати відповідно до вказівників “Hierapolis”, “Pamukkale”.

Коли будете збирати валізи, обов’язково візьміть із собою темні окуляри, оскільки біле покриття схилів відбиває сонячне світло, що неприємно сліпить очі. І не забувайте гарний настрій, приємної відпустки!

Анастасія Савченко