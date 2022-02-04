Європа з узбережжя й місто на воді: круїзи Середземномор’ям

Щоб по-справжньому відпочити, двох вихідних днів наприкінці тижня інколи катастрофічно не вистачає. І ми розуміємо – потрібна відпустка! Якщо Ви засумували за враженнями, спробуйте середземноморські круїзи.

Забігаючи наперед, зазначимо, що варто лише раз відчути себе “краплею в морі”, обійняти поглядом неосяжні мальовничі простори узбереж, і ви, безперечно, вже ніколи не будете байдужим до таких подорожей.

Родзинки відпочинку у круїзі

Однією з головних переваг є те, що всього лише протягом тижня ви маєте змогу відвідати найпопулярніші туристичні локації не змінюючи при цьому свого місцепроживання. Тобто лайнер – ваш дім на воді. Існує безліч маршрутів на будь-який смак з абсолютно різних портів у різних напрямках.

Круїз узбережжям Європи дає вам змогу досліджувати незліченні скарби від літніх ночей Скандинавії до залитих сонцем пляжів Середземного моря. Прогуляйтеся мальовничими селами, які розкидані узбережжям, і дізнайтеся про їх багату історію та культуру. Відкрийте для себе стародавні руїни та дізнайтеся, як минуле Європи вплинуло на її сьогодення. Відвідайте вишукані міста, такі як Валенсія, Генуя, Савона та Рим, і насолоджуйтеся покупками в найрозкішніших магазинах цих міст.

Насолоджуйтесь унікальними витворами мистецтва в деяких із найкращих музеїв світу або відпочивайте в кафе на свіжому повітрі. Роздивіться старовинну архітектуру, яка оточує вас у кожному порту. Дослідивши Акрополь і Парфенон в Афінах вже наступного дня ви зможете опинитися посеред Римського Колізею. Спробуйте вина з виноградників уздовж багатьох європейських річок і знайдіть чудові пропозиції на місцевих ринках по всій Європі. Перебуваючи на морі, ви можете відпочити, пропливаючи повз блискучі краєвиди та химерні села.

Відкрийте для себе всі архітектурні шедеври Гауді або вирушайте на екскурсію слідами Пікассо. Якщо ваш круїз приведе вас до Венеції, ви можете насолодитися пам’ятками та звуками цієї італійської оази, прогулявшись на гондолі відомими венеційськими каналами. Круїз Європою також подарує Вам чудові краєвиди пагорбів Тоскани, неймовірну красу Марселю або знаменитого казино Монте-Карло.

Європа – це територія захопливої краси, культурного шарму, вишуканої кухні та мрія ентузіастів історії! Залишається тільки обрати, який круїзний маршрут відповідає відпочинку вашої мрії.

Чим зайнятися на лайнері?

Ще однією, не менш значущою перевагою морських подорожей є безмежна кількість локацій на борту, що пропонують повноцінно проводити своє дозвілля на будь-який смак.

Завдяки водним атракціонам, ексклюзивним закладам харчування, спа-центрам, клубам, концертам і багатьом іншим заняттям, круїзний лайнер схожий на місто на плаву! Кожен великий круїзний лайнер має необхідний басейн, гідромасажні ванни та ряди шезлонгів. Також на багатьох кораблях є басейни для серфінгу, інтерактивні аквапарки для дітей і басейни з нульовим входом для піших прогулянок.

Безліч різнобарвних ресторанів з кухнями усього світу. Величезні концертні зали, нічні клуби та інші розважальні програми чекають на Вас на лайнері, як під відкритим зоряним небом, так і всередині корабля.

Уявіть собі, що круїз навіть може запропонувати вам фантастичний шопінг в магазинах світових брендів, якщо раптом ви ніколи не можете знайти на це час в буденному житті. Навіть просто залишаючись у каюті, ви зможете провести одну з найкращих ночей у житті, відпочиваючи на балконі, дивлячись на зорі та насолоджуючись шумом та запахом морського бризу.

Є десятки, якщо не сотні речей, які вам потрібно зробити. Але найголовніше – пам’ятати, що у відпустці ви відпочиваєте та витрачаєте власний час так, як того бажає ваше серце.

Але не баріться купувати квитки. Такі круїзи користуються величезною популярністю і, як правило, квитки викуповують ще задовго до початку подорожей. Зазвичай на відпочинок на воді не буває жодних акційних пропозицій, тому єдиний варіант витратити менше грошей та мати змогу обрати каюту на свій смак – це забронювати круїз не менш ніж за пів року до його початку.

Тож бажаємо Вам незабутньої відпустки, приємної подорожі і сім футів під кілем.

Cофія Зіганшина