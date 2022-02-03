Тримайтеся міцно: сім найекстремальніших атракціонів світу

Подобається швидкість та адреналін? Вам нудно просто подорожувати та дивитися на мальовничі пейзажі? Тоді пристебніться, бо зараз на Вас «впаде» просто шалена інформація.

Стрес, рутина, карантин – усі ці чинники роблять з людей нудних мерців, які забули, що таке справжні шалені емоції. Адреналін – це ідеальний спосіб «прокинутися» та знов відчути яскравий смак життя. Якщо Ви готові, тоді один…два…три…поїхали!

Kingda Ka

Відкриває наш божевільний топ атракціон під назвою «Kingda Ka», який розташований у парку розваг Six Flags Great Adventure, Нью Джерсі. Цей атракціон вважається найвищим у світі та другим за швидкістю. Його конструкції злітають на 139 метрів, а розгін сягає 206 км/год всього за 3,5 секунди. Назвали його на честь тигра, який жив деякий час у зоопарку, що знаходиться поблизу.

Територія оформлена у стилі непальських джунглів, а сам атракціон має вигляд кучерявої ліани, яка то злітає, то падає униз. Будували Kingda Ka два роки та 21 травня 2005 року відбулося відкриття. На ньому тут же було встановлено рекорд висоти та швидкості, який протримався до 2010 року.

Цікаві факти про Kingda Ka:

1. У травні 2009 року в Kingda Ka вдарила блискавка, що призвело до серйозних ушкоджень. Атракціон не працював три місяці, але знову відкрився 21 серпня 2009 року.

2. 27 серпня 2011 Kingda Ka отримав великі пошкодження незадовго до початку урагану Айрін. У цей день парк не відкривався. Невідомо, чи завдав ураган додаткових збитків, але американські гірки були закриті весь сезон і знову запрацювали лише 5 квітня 2012 року.

3. 26 липня 2012 в лікарню був направлений хлопчик, який отримав незначну травму в результаті зіткнення з птахом. На короткий час робота атракціону була перервана, потім продовжена у звичайному режимі.

Formula Rossa

Американські гірки Formula Rossa – центральний атракціон парку Ferrari World на острові Яс, в Абу-Дабі. На розробку, будівництво, встановлення та тести гірок Formula Rossa пішло 4 роки. Це один з найшвидших атракціонів світу: за 4,9 секунди вагонетки досягають швидкості 240 км/год, тому всі пасажири обов’язково надягають спеціальні окуляри, щоб уникнути зіткнення з комахами та частинками піску в повітрі.

Довжина атракціону теж дуже велика і становить 2 200 метрів, трек гірки повністю повторює контури легендарної траси перегонів, розташованої в італійському місті Монца. Спочатку гіркам хотіли дати назву «F1 Coaster», однак ідею було змінено через головний задум – метою стало передати відвідувачам відчуття пілота за кермом боліду Formula 1.

Цікавий факт: Тестували атракціон всесвітньо відомі гонщики Феррарі, які офіційно підтвердили, що атракціон заслуговує на увагу кожного шанувальника швидкості.

Giant Canyon Swing

Якщо Ви вважаєте, що звичайні гойдалки Вам не за розміром, то Giant Canyon Swing подарує справжні дорослі емоції. Ця височенна вежа збудована у Glenwood Caverns Adventure Park, Колорадо. Такий вид розваг точно перехопить Ваш подих та запам’ятається на все життя.

Великі металеві гойдалки встановлені на схилі урвища, з дном каньйону їх розділяє 396 метрів. Кут відхилення гойдалки від горизонтальної осі становить 112 градусів, під час розгойдування вони розвивають швидкість до 80 км/год. Попри таку висоту, польоти над прірвою на великій швидкості користуються величезною популярністю не тільки у молоді, а й у людей похилого віку.

Цікавий факт: Автором цього шаленого атракціону є Стів Беклі, сам він наважився випробувати своє творіння лише один раз, після чого вирішив спостерігати за людьми, що катаються на гойдалці на відстані.

Steel Dragon 2000

Цей сталевий дракон живе в японському місті Нагасіма, на території парку розваг Nagashima Spa Land. Довжина цього атракціону сягає 2 479 метрів, а максимальна висота конструкції – 97 метрів. У будівництво цих гірок було вкладено понад 52 млн. доларів.

Таку назву споруда отримала не просто так: «Steel Dragon 2000» відкрився у 2000 році, в рік дракона. А сталеві вигини атракціону нагадують драконів гребінь.

Зовнішній вигляд атракціону дійсно вражає, тому кожного відвідувача чекає шалений адреналін. Мовчки проїхатися точно не вийде.

Takabisha

Скажений японський атракціон було відкрито в парку розваг Fuji-Q High Land 16 липня 2011 року. Його довжина становить близько кілометра, а швидкість пересування вагонеток треком доходить до 100 км/год. Ці гірки мають понад 7 крутих поворотів. У своїй найвищій точці вони підіймаються на висоту 43 метри, звідки зриваються вниз під фантастичним кутом 121 градус. Цю шалену трасу атракціон долає всього за 112 секунд, а от вражень достатньо буде на все життя.

Проте, яке б жахливе враження не справляв його вигляд, охочих покататися з вітерцем досить багато. Цікавий факт: Takabisha був внесений до Книги рекордів Гіннесса. На будівництво такого «монстра» було витрачено понад 40 мільйонів доларів.

Superman: Escape from Krypton

Цю гірку Ви можете відвідати в каліфорнійському тематичному парку Six Flags Magic Mountain. На Вас чекає розгін спиною вперед до 160 км/год та підйом на висоту 41-поверхового будинку. І на десерт – політ на 126 метрів у вагонетках вниз обличчям.

The Smiler

Завершує наш топ неймовірно страшний атракціон під назвою «The Smiler».

Творці атракціону у парку розваг Alton Towers, (Великобританія) проєктувати його разом із психологами з метою підвищити фактор страху. Під час поїздки зі швидкістю до 85 км на годину, відвідувачів чекають різні психологічні ефекти, включаючи оптичні ілюзії, такі як різні обличчя, очі, шприци тощо. Наразі атракціон утримує рекорд за найбільшою кількістю витків у світі, а саме 14 повних обертів навколо осі руху.

Цікавий, але дійсно страшний факт: Атракціон було відкрито у 2013 році, однак вже після двох місяців роботи, трапився нещасний випадок: з конструкції випав шуруп, у результаті чого у рейках утворилася дірка. Тоді із популярного атракціону довелося евакуювати 48 осіб. Ще через деякий час у передньої кабінки атракціону відвалилися одразу кілька коліс, постраждали люди. Отже, цей атракціон не тільки страшний, він дійсно може бути небезпечним для Вашого життя.

Полоскотали нерви? Тоді, якщо Ви справжній сміливець, на Вас чекають скажені пригоди!

Анастасія Рачиба