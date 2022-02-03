Танзанія – казкова країна, що захоплює та вражає

Перлина Африки. Казково красива країна із прекрасними пляжами, незабутніми сафарі. Саме до цього тропічного раю туристи їдуть з усього світу, щоб відпочити душею, познайомитися з представниками багатої фауни і просто чудово провести час, ніжачись під африканськими променями сонця. Саме сюди їдуть, щоб зрозуміти, яка вона – справжня дика природа.

Танзанія, що розташувалася в Східній Африці, — досить велика за африканськими мірками держави. тут майже завжди сонячно. Температура повітря тут дуже комфортна і в середньому становить +26–27 °C., клімат на узбережжі сприятливий для туризму, а в глибині країни може бути навіть суворим. Хоча сама країна досить бідна, але вона має неоціненну культурно-історичну спадщину. Ми спеціально для вас дібрали найнесподіваніші факти про цю східноафриканську державу.

Туристичні родзинки Танзанії

Танзанія розкинулася на південному сході Африки. На півночі межує з Кенією та Угандою, на півдні – з Мозамбіком, Малаві та Замбією, на заході з Конго та Руандою. Індійський океан, озера Танганьїка, Ньяса та Вікторія створюють тут своєрідний мікроклімат.

Клімат у Танзанії екваторіальний, мусонний. Цілий рік тут тепло, тому що країна розташована недалеко від екватора. Далі від узбережжя в центральній частині країни клімат сухіший і спекотніший, температура повітря та кількість опадів у Танзанії залежить від висоти місцевості.

Завдяки різним кулінарним традиціям Африки утворилася національна кухня Танзанії. При цьому на прибережній території країни користуються популярністю європейські рецепти, а на території Занзібару переважають арабські, африканські та перські.

Танзанія – популярний туристичний напрямок в Африці, який приваблює туристів сафарі-турами в національних парках, підкоренням вершини Кіліманджаро, одним із найглибших у світі озер Танганьїка, а також прекрасними пляжами на архіпелазі Занзібар.

Танзанія — багатомовна країна, населена народами, які говорять безліч місцевих мов і прислівників племінних груп. На офіційному рівні закріплено дві мови: англійську та суахілі. На Занзібарі, крім офіційних мов, широко використовується арабська.

Оскільки туризм є пріоритетним напрямом економіки країни, уряд Танзанії посилив заходи щодо безпеки у національних парках та заповідниках. Проте загальні запобіжні заходи ніколи не бувають зайвими.

Цікаві факти

У Танзанії дві столиці. Законодавча – Додома, а історична – Дар-ес-Салам. Саме на острові Занзібар (правах автономії входить до складу Танзанії) 5 вересня 1946 р. народився вокаліст та лідер гурту Queen Фредді Мерк’юрі. Занзібар потрапив до Книги рекордів Гіннеса як місце, де сталася найкоротша війна в історії. У 1896 р. місцевий король захотів прогнати британців. У відповідь ті пригнали до берегів острова флот із 5 кораблів – і виграли війну за 38 (тридцять вісім) хвилин. Крім білих пляжів Занзібар славиться своїми прянощами. Саме їх змітають туристи із прилавків ринків. А ще звідси привозять дуже смачну каву, незвичайний чай ройбуш, а також ювелірні вироби із танзанітами. Опинившись на Занзібарі, ви напевно (і неодноразово) почуєте знаменитий девіз «Хакуна матата!» із «Короля Лева». Тут цей вислів означає «Не хвилюйся!». У Танзанії живе понад 160 племен, які говорять 120 мовами. Танзанійці – молода нація. Середній вік танзанійців менше 18 років. У 1962 р. у країні трапилася епідемія сміху, яка тривала 1,5 роки. На неї перехворіли близько 1000 людей, які стикалися з неконтрольованими нападами сміху, що тривали від кількох годин до кількох днів. Потім якось упоралися самотужки, без вакцини. На замітку нумізматам: вивозити з країни національну валюту — танзанійські шилінги — заборонено законом. Ввозити назад, до речі, також. Назва «Танзанія» походить від назв двох країн, що об’єдналися в цю державу, — Танганьїки та Занзібара. Офіційних мов у Танзанії дві — англійська та суахілі, але англійської майже ніхто не знає. Майже третину території країни займають заповідники. Найпопулярніші види спорту Танзанії – футбол, волейбол, бокс. На території Танзанії проживає близько ста двадцяти різних народів. Танзанійське озеро Танганьїка – друге за глибиною та за обсягом води озеро у світі. Також тут розташований найбільший у світі кратер — Нґоронґоро , площею 264 квадратні кілометри, що набагато більше за площу багатьох невеликих держав. Танзанійське озеро Натрон має настільки лужну воду температурою близько шістдесяти градусів, що вбиває все живе. Національний парк Нґоронґоро вважається одним із найвідоміших та найцікавіших парків Танзанії, оскільки саме тут мешкає найбільша кількість різних видів тварин на квадратний кілометр. Долина Серенгеті – одне з найбільших місць, де збереглася дика і незаймана природа у своєму первісному вигляді. Її називають «Безкрайньою рівниною Африки». У Танзанії альбіноси народжуються частіше, ніж в інших країнах. У той час як у світі співвідношення становить 1:20 000, у Танзанії цей показник – 1:3000

Тож бажаємо Вам відвідати цю прекрасну країну – дивовижну і дуже незвичайну для нас. Відпочинок тут змінить вашу свідомість і допоможе поглянути на світ зовсім інакше. Сплануйте собі вражаючий і захопливий відпочинок.

Катерина Гришина