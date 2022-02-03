Танзанія – казкова країна, що захоплює та вражає

Перлина Африки. Казково красива країна із прекрасними пляжами, незабутніми сафарі. Саме до цього тропічного раю туристи їдуть з усього світу, щоб відпочити душею, познайомитися з представниками багатої фауни і просто чудово провести час, ніжачись під африканськими променями сонця. Саме сюди їдуть, щоб зрозуміти, яка вона – справжня дика природа.
Танзанія, що розташувалася в Східній Африці, — досить велика за африканськими мірками держави. тут майже завжди сонячно. Температура повітря тут дуже комфортна і в середньому становить +26–27 °C., клімат на узбережжі сприятливий для туризму, а в глибині країни може бути навіть суворим. Хоча сама країна досить бідна, але вона має неоціненну культурно-історичну спадщину. Ми спеціально для вас дібрали найнесподіваніші факти про цю східноафриканську державу.
Туристичні родзинки Танзанії
Танзанія розкинулася на південному сході Африки. На півночі межує з Кенією та Угандою, на півдні – з Мозамбіком, Малаві та Замбією, на заході з Конго та Руандою. Індійський океан, озера Танганьїка, Ньяса та Вікторія створюють тут своєрідний мікроклімат.
Клімат у Танзанії екваторіальний, мусонний. Цілий рік тут тепло, тому що країна розташована недалеко від екватора. Далі від узбережжя в центральній частині країни клімат сухіший і спекотніший, температура повітря та кількість опадів у Танзанії залежить від висоти місцевості.
Завдяки різним кулінарним традиціям Африки утворилася національна кухня Танзанії. При цьому на прибережній території країни користуються популярністю європейські рецепти, а на території Занзібару переважають арабські, африканські та перські.
Танзанія – популярний туристичний напрямок в Африці, який приваблює туристів сафарі-турами в національних парках, підкоренням вершини Кіліманджаро, одним із найглибших у світі озер Танганьїка, а також прекрасними пляжами на архіпелазі Занзібар.
Танзанія — багатомовна країна, населена народами, які говорять безліч місцевих мов і прислівників племінних груп. На офіційному рівні закріплено дві мови: англійську та суахілі. На Занзібарі, крім офіційних мов, широко використовується арабська.
Оскільки туризм є пріоритетним напрямом економіки країни, уряд Танзанії посилив заходи щодо безпеки у національних парках та заповідниках. Проте загальні запобіжні заходи ніколи не бувають зайвими.
Цікаві факти
- У Танзанії дві столиці. Законодавча – Додома, а історична – Дар-ес-Салам.
- Саме на острові Занзібар (правах автономії входить до складу Танзанії) 5 вересня 1946 р. народився вокаліст та лідер гурту Queen Фредді Мерк’юрі.
- Занзібар потрапив до Книги рекордів Гіннеса як місце, де сталася найкоротша війна в історії. У 1896 р. місцевий король захотів прогнати британців. У відповідь ті пригнали до берегів острова флот із 5 кораблів – і виграли війну за 38 (тридцять вісім) хвилин.
- Крім білих пляжів Занзібар славиться своїми прянощами. Саме їх змітають туристи із прилавків ринків. А ще звідси привозять дуже смачну каву, незвичайний чай ройбуш, а також ювелірні вироби із танзанітами.
- Опинившись на Занзібарі, ви напевно (і неодноразово) почуєте знаменитий девіз «Хакуна матата!» із «Короля Лева». Тут цей вислів означає «Не хвилюйся!».
- У Танзанії живе понад 160 племен, які говорять 120 мовами.
- Танзанійці – молода нація. Середній вік танзанійців менше 18 років.
- У 1962 р. у країні трапилася епідемія сміху, яка тривала 1,5 роки. На неї перехворіли близько 1000 людей, які стикалися з неконтрольованими нападами сміху, що тривали від кількох годин до кількох днів. Потім якось упоралися самотужки, без вакцини.
- На замітку нумізматам: вивозити з країни національну валюту — танзанійські шилінги — заборонено законом. Ввозити назад, до речі, також.
- Назва «Танзанія» походить від назв двох країн, що об’єдналися в цю державу, — Танганьїки та Занзібара.
- Офіційних мов у Танзанії дві — англійська та суахілі, але англійської майже ніхто не знає.
- Майже третину території країни займають заповідники.
- Найпопулярніші види спорту Танзанії – футбол, волейбол, бокс.
- На території Танзанії проживає близько ста двадцяти різних народів.
- Танзанійське озеро Танганьїка – друге за глибиною та за обсягом води озеро у світі.
- Також тут розташований найбільший у світі кратер — Нґоронґоро , площею 264 квадратні кілометри, що набагато більше за площу багатьох невеликих держав.
- Танзанійське озеро Натрон має настільки лужну воду температурою близько шістдесяти градусів, що вбиває все живе.
- Національний парк Нґоронґоро вважається одним із найвідоміших та найцікавіших парків Танзанії, оскільки саме тут мешкає найбільша кількість різних видів тварин на квадратний кілометр.
- Долина Серенгеті – одне з найбільших місць, де збереглася дика і незаймана природа у своєму первісному вигляді. Її називають «Безкрайньою рівниною Африки».
- У Танзанії альбіноси народжуються частіше, ніж в інших країнах. У той час як у світі співвідношення становить 1:20 000, у Танзанії цей показник – 1:3000
Тож бажаємо Вам відвідати цю прекрасну країну – дивовижну і дуже незвичайну для нас. Відпочинок тут змінить вашу свідомість і допоможе поглянути на світ зовсім інакше. Сплануйте собі вражаючий і захопливий відпочинок.
Катерина Гришина