Подорож до східної казки, або Новий рік по-в’єтнамськи

Тет – в’єтнамський Новий рік, одне із найважливіших і найпопулярніших свят у В’єтнамі. Під час свята вся країна ніби перетворюється на декорації до східної казки.

Свято сім’ї, краси й оновлення

Зазвичай свято починається першого дня першого місяця за місячним календарем (приблизно в кінці січня чи початок лютого) і триває до трьох днів. Під час приготування до свята в’єтнамці традиційно прибирають житло і готують спеціальні страви. Також багато в’єтнамців влаштовують сімейні свята й походи в гості, відвідують храми.

Елементами святкування є перший вихід з дому в перший день нового року, згадування предків, новорічні привітання, влаштовування новорічної торгівлі.

Також Тет вважають першим днем весни, тому його часто називають “Святом весни”, і в різних містах В’єтнаму проходять квіткові фестивалі. Особливою помпезністю відрізняються заходи в Хошиміні. У колишньому Сайгоні навіть перекривають вулицю Нгуенхюе – вона стає схожою на килим квітів. Тут завжди багато в’єтнамців і іноземців, які милуються небаченим видовищем і влаштовують фотосесії.

Традиційна страва? Новорічний пиріг!

Новорічна страва у В’єтнамі – рисовий пиріг бань чунг. Це пиріг квадратної форми, загорнутий в бананове листя і перев’язаний гнучкими бамбуковими прутиками. У начинку з бобових іноді додають шматочки свинини. Ця начинка, залежна від сезону, розташована між двома шарами клейкого рису. Квадратна форма пирога вважається символом вдячності в’єтнамців до достатку землі, яка дає їм їжу чотири сезони в році.

Як свідчить легенда, бань чунг з’явився за часів королі Хунге, засновника нації, 3-4 тисячі років тому. Принц Ланг Лиеу, один із синів короля, зробив круглі і квадратні пироги: круглі бань дай символізують небо, а квадратні бань чинг — землю, а разом — світ під спільним дахом, і подарував їх своєму батькові з нагоди приходу Весни. І з тих пір бань чинг став обов’язковою стравою під час святкування Тета. Всі його інгредієнти — від зеленого листя, в які його загортають, до рису і свинини, зеленого гороху і перцю всередині — є ліками, що підтримують гармонію між Інь і Ян, сприяючи тим самим циркуляцію крові і попереджаючи хвороби.

В’єтнамська ялинка

Що ж наряджають місцеві жителі замість ялинки? Дерева прикрашають гірляндами, вішають щасливі амулети, листівки. У кожному будинку є вівтар.

У переддень свята Тет там з’являються пелюстки живих квітів і соковиті, стиглі фрукти. На півдні країни на Тет воліють прикрашати свій будинок квітучою гілкою абрикоса, причому, квіти абрикоса повинні мати п’ять пелюсток.

Крім того, жителі півдня ставлять на вівтар кавуни, червона солодка м’якоть якого символізує удачу в наступному році. На Півночі країни в будинку під Новий рік встановлюють квітучу гілку персика або прикрашають мандариновими деревами, обвішаними помаранчевими плодами, що символізують процвітання.

Скільки народів – стільки традицій

У всіх народів світу настання Нового року асоціюється з очищенням та оновленням. Меблі з вікон, як це прийнято робити в деяких країнах Європи, в’єтнамці не викидають. Але генеральне прибирання роблять, борги віддають, а за святковий стіл сідають в новому одязі. Тут теж дарують гарні подарунки на свято. Різниця тільки в тому, що перевага віддається грошам (їх вручають у червоних конвертах).

На Тет все наповнене радісним передчуттям великого свята і має ритуальний характер. Навіть банальне прибирання будинку перед новим роком супроводжується ритуалом проводів Бога-вогнища на небо для доповіді Нефритовому імператору про справи сім’ї за минулий рік і ритуалом зустрічі його назад на землю, щоб відзначити початок року разом з родиною в чистому, прибраному будинку.

Найсвятковішою, найурочистішою квіткою вважається матчой — сонячний квітка, або східна «айстра». І цих квітів, говорить народна мудрість Сходу, повинно бути стільки, скільки людей на Землі.

В’єтнамський Новий рік Тет має багатовікові традиції. Рівно опівночі святкові феєрверки підривають небо Ханоя і Хайфона, Дананга і Хошиміна. В храмах і пагодах звучать удари мідних дзвонів.

По вулицях і площах молоді люди проносять розфарбованих паперових і картонних драконів. В’єтнамські жінки в Тет носять одяг червоних і жовтих кольорів, а чоловіки одягнені у все чорне. З настанням сутінків розводять багаття у парках, садах чи на вулицях, біля вогнищ збираються родини і компанії друзів.

На другий день Тета на території найдавнішого в’єтнамського храму Ван-Миеу розгораються запеклі півнячі бої. На Озері повернутого меча в Ханої на честь свята дає вистави театр ляльок на воді — унікальна фольклорна трупа.

Тож, якщо вирішите відвідати В’єтнам, плануйте свою поїздку саме на час Тету! Вражень вистачить на весь наступний рік.

Чехович Богдана