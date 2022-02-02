Відпочинок по-імператорськи – Літній Палац Іхеюань

Де і як відпочивали китайські імператори декілька століть тому? Ми розповімо про перлину сучасного Пекіна — Літній Імператорський палац, що точно стане чудовим місцем для атмосферної та інформативної прогулянки павільйонами екзотичного парку Іхеюань.

Одним з найпопулярніших туристичних напрямків Китайської Народної Республіки є його стара та могутня столиця — Пекін. Зараз це індустріальне місто асоціюється у людей по всьому світу з розвиненою економікою, скляними хмарочосами та забрудненим повітрям. Але крім цього Пекін — це історичне місце, де понад три тисячоліття змінювалися імператори та династії, руйнувалися та відбудовувалися захисні мури, розвивалися своя унікальна культура та менталітет.

Кожна з династій зробила певний внесок в розвиток культури Пекіну, але сьогодні ми розповімо про спадщину лише однієї з них — династії Цін, що подарувала світу Літній імператорський палац. Хоча просто палацом назвати цю величезну територію площею 290 гектарів з озером, павільйонами, терасами, галереями, палацами та храмами просто неможливо. Архітектурний ансамбль парку налічує понад три тисячі приміщень, що приваблюють туристів з усього світу.

Отож, розпочнемо прогулянку

Загалом парк Іхеюань можна поділити на умовні райони — озеро та павільйони поруч із ним, храми та палаци, а також дамба та декілька мостів. Все це розташовано на фоні гір, що створюють перед туристами образ вдалого та органічного поєднання природних та рукотворних пам’яток.

Дістатися Літного палацу раніше було досить важко, адже резиденція довгий час знаходилася за межами Пекіну. Зараз же столиця Китаю збільшилася настільки, що до парку можна швидко та просто дістатися на метро. Вартість повного квитка, що надає доступ і до територій палацу, і всередину будівель, для дорослого — шістдесят юанів (приблизно 270 гривень). Входів у резиденцію декілька, але головним вважається Дунгунмень, що в перекладі означає «Брами до східних палаців».

Одразу біля воріт, де сидять два бронзові леви, можна побачити першу споруду — палац Женьшоудянь («Палац людяності та довголіття»). Побудований він у 18 столітті, і саме звідси імператори віддавали головні накази, правлячи державою. Трохи пізніше палац був перероблений в особисті апартаменти імператриці Ці Сі, а потім став місцем прийому дипломатів.

Трохи далі на захід розташований Палац чеснот та гармонії — Дехеюань, що слугував імператорським сім’ям Великим театром та місцем відпочинку. Насправді театр досить маленький — його ширина не перебільшує навіть двадцяти метрів, але вміщує всередині навіть найперший автомобіль, що з’явився в Китаї тільки завдяки імператриці Ци Сі.

Цікаві зупинки

Просуваючись вглиб Парку Іхеюань, не варто поспішати, аби побачити лише найбільші будівлі.

Відвідайте Зал радості та довголіття, Лешоутан, що був спалений та відновлений у 19 столітті, і складається з чотирьох приміщень — для прийому їжі, відпочинку, спальні та кабінету. В цьому палаці також колись жила вже відома нам імператриця Ци Сі.

Обов’язково зробіть зупинку біля рукотворного озера Куньмін, що займає три четверті території всього комплексу. Милуватися лататтям сюди приїжджала уся імператорська родина. Берег озера прикрашають затишні павільйони та альтанки. Так Павільйон орхідей, Юйланьтан, зараз є популярним місцем для фотографій на пам’ять, а колись слугував в’язницею для імператора Гуансюй, якому не вдалося здійснити переворот в країні. А ще тут зберігаються дорогі унікальні вироби, що можна вважати антикваріатом.

Уваги варті й інші оглядові майданчики — павільйони Баоюньге, Ханьсютан та Лунванмяо. Останній, наприклад, Храм царя драконів, вміщує статуї богів стихій вітру, дощу та блискавки.

Галерея Чанлан

Усе побережжя озера зі сходу до заходу поєднує Довга галерея, що є рекордсменом книги Гіннеса як «найдовший у світі розмальований коридор». Галерея Чанлан складається з 273 секцій, де кожна стіна прикрашена картинами, на яких зображені сцени популярних літературних творів, батальні замальовки з міфології, історії та навіть реальні пейзажі Китаю.

Галерея простягається вздовж майже всього озера і виведе вас до Західної та Східної дамб, що також поєднані між собою. Тут можна побачити одну з найпопулярніших споруд — мармуровий міст «Нефритовий пояс». А в центральній частині східної дамби знаходиться «Міст з 17 прольотів», який прикрашають безліч кам’яних статуй левів.

Сходження на Гору Довголіття

В центрі Галереї Чанлан розташована арка Пайюньмень («Арка захмарних висот»). Звідси дорога поступово підійматиметься вгору, аж до вершини, яку прикрашає цегляний храм Чжіхойхай («Море мудрості та розуму»). Тут знаходиться позолочена статуя буддійської богині милосердя Гуань-Інь, покровительки жіночої половини будинку.

У порівнянні зі старим Літнім Палацом Юаньмін’юань, що був зруйнований під час Другої Опіумної війни, Парк Іхеюань є досить маленьким. Але незважаючи на це, аби спокійно обійти територію ансамблю з усіма його складовими, знадобиться увесь день та дуже багато сил.

Ми звичайно, розповіли лише про основні, найважливіші та найцікавіші туристичні локації Палацу, адже величезна кількість незнайомих назв не дозволить повністю зрозуміти, усвідомити та відчути всю велич та красу цієї дивовижної резиденції.

Тож якщо вам пощастило побувати в Пекіні, радимо обов’язково гарно відпочити, взяти путівник та онлайн-карти й вирушити в подорож стежками Літнього Імператорського Палацу, які, можливо, навіть заведуть вас у минуле.

Поліна Лешкович