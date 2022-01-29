Дінан: що відвідати в чарівному бельгійському місті

Існує думка, що назва міста Дінан (фр. Dinant) походить від кельтського «Divo-Nanto», що означає «Священна Долина» або ж «Божественна Долина». Впродовж своєї довгої та багатої історії Дінану довелось пережити чимало нелегких подій – війни, голод та епідемії. Все ж, місто відродилося і тепер може поділитися своєю історією та традиціями.

Сьогодні Дінан здатен зачарувати будь-кого зі своїх відвідувачів. Уздовж річки Мез стоять невеличкі затишні будиночки, а вулички тут приховують численні ресторани, крамнички, кав’ярні та кондитерські.

І звісно ж, у такому цікавому місті не обійтися і без традиційних ласощів. У Дінані це медове печиво різноманітних форм, придбати яке можна у місцевих пекарнях. Але не варто намагатися його розкусити! Печиво надзвичайно тверде, тому його ламають на шматочки та залишають танути в роті, або ж розмочують у каві. Тісто складається всього з двох інгредієнтів – борошна та меду. Саме карамелізований мед робить печиво таким твердим.

Цитадель Дінана

До Цитаделі можна піднятися сходами, але набагато легше скористатися фунікулером, адже шлях нагору досить довгий. Канатна дорога бере початок у центрі міста біля Собору Нотр-Дам.

Над маленьким бельгійським містечком височіє величезна фортеця, побудована на верхів’ї скелі. Кручі, біля підніжжя яких розмістився Дінан, почали укріплювати ще в 11 ст. Фортифікаційна споруда на вершині узгір’я була неодноразово модифікована задля збільшення оборонної здатності. Останні реконструкції провели голландці в 1818-1821 роках.

Нині цитадель перетворена на історичний музей та демонструє відвідувачам історію фортеці ще з часів Середньовіччя. Збережені кухні, казарми та підземелля дають змогу побачити, яким було життя у цитаделі раніше.

Велика частина експозиції музею присвячена подіям Першої світової війни.

У 1914-му році місто було зруйновано після Битви при Дінані між військами Німеччини та Франції. 23-го серпня саксонськими військами німецької армії було страчено 674 мирних жителів – це найбільше масове вбивство, скоєне німцями в 1914-му році.

Особливо вражають дві кімнати музею, що занурюють відвідувачів у події минулого. Одна з таких інсталяцій імітує військові окопи часів Першої світової війни. Інша кімната розміщена під нахилом, завдяки чому можна відчути себе у бункері, в який влучив снаряд. Пройти через цю кімнату не так легко, як здавалося б на перший погляд, адже через похилу підлогу стає складно зорієнтуватись, а голова йде обертом.

Соборна церква Богоматері (Collégiale Notre-Dame de Dinant)

Готичний собор був побудований у 13 ст. на місці романської церкви, яка була майже повністю зруйнована після обвалу каміння. Тоді вцілів лише північний портал храму. Найбільш упізнаваним елементом цього собору стала грушоподібна дзвіниця, зведена в 16 ст.

Вікна собору розписані витонченими вітражами роботи бельгійського майстра Гюстава Ладона (1863-1942).

Попри малі розміри церкви, спричинені обмеженістю в просторі для будівництва, всередині собор справляє враження величі та просторості.

Maison de Monsieur Sax

У Дінані народився Адольф Сакс – творець саксофону та багатьох інших, менш відомих інструментів. У місті можна побачити багато нагадувань про талановитого винахідника.

Будинок сім’ї Сакса був перетворений на музей, присвячений діяльності видатного майстра. Біля входу до музею відвідувачів вітає статуя Адольфа Сакса, який сидить на лавці та тримає в руках свій винахід – саксофон.

Усередині Ви побачите мультимедійну виставку, що розповідає про сумну історію життя Адольфа Сакса, вплив його винаходу на масову культуру, а також дає зрозуміти геніальність винахідника та значущість його технічних внесків у музичному світі.

Музей відчинений для відвідувачів щодня з 9:00 до 18:00, вхід безкоштовний.

Міст Шарля де Голля

Вірогідно, найтемнішим моментом бурхливої історії Дінана став серпень 1914-го року, коли війська Франції та Німеччини зійшлися у битві за контроль над річкою Мез.

У цій битві брав учать молодий лейтенант Шарль де Голль, який тоді став одним з найперших поранених. Місце, де майбутній президент Франції отримав поранення, сьогодні позначене табличкою, а неподалік мосту розташована стилізована статуя на його честь.

Сьогодні ж міст прикрашають різнобарвні саксофони, що стоять під прапорами країн Європи.

Як дістатися?

Мальовниче містечко розташоване у франкомовній частині Бельгії, в ущелині річки Мез. Дістатися до міста буде зручно з Брюсселю потягом або ж автомобілем. Поїздка зі столиці Бельгії до Дінана прямим потягом триватиме приблизно півтори години. Якщо ж подорожуєте автомобілем, доїхати до міста Вам буде легше та швидше завдяки розвиненій системі автомагістралей Європи.

Сподіваємося, подорож до цього мальовничого міста подарує Вам багато приємних емоцій та спогадів.

Олександра Чанглі