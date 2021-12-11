Незабутні вихідні в Парижі

Місто смачної ранкової кави з круасанами, місто революції та свободи, місто високої моди, місто мільйонів закоханих та місто стількох же розбитих сердець. Вочевидь, ви вже здогадалися, що перед нами постає величний Париж, який запрошує розгадати його таємниці всього за короткий «weekend».

Париж – це столиця Франції, що розташована на річці Сена з населенням понад два мільйони громадян, які захоплюються своїм містом та його грандіозною історією, що сягає середини III століття до н. е., коли місто мало назву Лютеція. Пройшли тисячі років, залишилися в історії королівські бали, минули знакові французькі революції, а Париж незмінно залишається окрасою Європи. Тож якщо маєте бажання насолодитися красою Парижа, а роботи як завжди багато, саме на вихідні час вирушати до Франції.

Париже, чекай на мене – лечу

Дійсно, найбільш комфортно здійснити подорож до Парижа повітряним транспортом. Місто має три аеропорти: Шарль-де-Голль, Орлі і Бове. Основний з них – Руассі Шарль-де-Голль, оскільки вважається найбільшим аеропортом Західної Європи. До речі, сюди прилітають всі прямі рейси з України, а тому не потрібно робити довготривалих пересадок.

Слід зазначити, що до Парижа з України здійснюють рейси чимало лоукостерів, а тому квитки можна купити досить вигідно в обидва кінці, якщо зайнятися цим питанням завчасно. Також залежно від обраного аеропорту, слід обирати транспорт для того, щоб дістатися до центра міста. Так, популярністю користуються автобуси і таксі з якими швидко опиняєшся в самому серці міста.

З чого розпочати день?

Ранок розпочинається з кави, а в Парижі – кави зі смачними круасанами. У Франції заклади, де виготовляється і продається випічка називаються «boulangerie», там є столики і продають каву, можна поснідати або просто перекусити, як і роблять багато парижан. До речі, круасани завжди смачні та свіжі. Вартість одного круасану складає близько 1,5 – 2 євро. У таких закладах можна купити не тільки круасани, а й листкові булочки з шоколадом, різні тарти зі всілякими начинками.

Які місця відвідати?

Передусім, рушаймо до Ейфелевої вежі – надзвичайної архітектурної пам’ятки Парижа, яка розміщена на Марсовому полі. Беззаперечно, що Ейфелева вежа – це символ сучасної Франції. Близько 6 мільйонів туристів відвідують кожного року цю пам’ятку та роблять заповітне фото. Однак так було не завжди, оскільки побудова вежі викликала сильне невдоволення у багатьох городян, які знаходили її вкрай безглуздою. Гюго та Мопассан, наприклад, неодноразово наполягали на тому, що вежу слід прибрати з вулиць Парижа, оскільки вона не відповідає архітектурі міста Тож милуватися пам’яткою чи змиритися з її існуванням – особиста справа кожного.

Наступною екскурсійною зупинкою є Лувр – найбільший музей, який було відкрито для відвідувачів у 1793 році. Він розташований на правому березі річки Сени. Потрапити до нього можливо через станцію метро Palais-Royal – Musée du Louvre. Години роботи: середа та п’ятниця 9:00-21:45, решта днів до 18:00, вівторок – вихідний.

Колишній палац королів Франції, музей Лувр представляє великі й багаті колекції: стародавніх цивілізацій навколо Середземномор’я, мистецтва ісламу та західного мистецтва від Середньовіччя до 1848 року.

Оглянути всі експонати музею просто неможливо за одне відвідування, оскільки в музеї налічується близько 48000 експонатів. Вхідний квиток до музею на разі коштує близько 20 євро для особи. Музей поділяється на такі частини як Рішельє, Денон та Сюллі. Найбільш відомі картини «Коронація Наполеона», «Свобода на барикадах», «Людовік XIV» та багато інших. Мабуть, найбільше вас зацікавить Денон, де зустрічатиме посмішка «Джоконди», чи не так ?

Хто бував у Парижі, той не міг оминути знаменитий Собор Парижської Богоматері, що розташований за адресою: 6 Parvis Notre-Dame – Pl. Jean-Paul II, 75004 Paris). Цей знаменитий собор, шедевр готичної архітектури, будівництво якого почалося в 12 столітті, стоїть на острові Іль-де-ла-Сіте і є символічним серцем міста.

Собор сильно постраждав під час Французької революції, він був відновлений у 19 столітті під керівництвом архітектора Віолле-ле-Дюка. Багато відвідувачів захоплюються вітражами і трояндами, вежами, шпилем і горгулями. Саме цю пам’ятку архітектури описував у своєму романі Віктор Гюго.

На разі ввійти всередину будівлі неможливо, оскільки після пожежі 16 квітня 2019 року він перебуває на реконструкції. Собор Паризької Богоматері пережив століття і пережив війни та революції, незмінним обличчям протистоявши змінам у французькому суспільстві.

Нью-Йорк, Мілан, Лондон і Париж. Чотири міста, відомі як «Велика четвірка» у грандіозному світі моди. Щороку чотири головні світові столиці моди приваблюють дизайнерів, журналістів і покупців на «Fashion week».

Париж визнається містом високої моди. Раз на півроку у місті проводяться презентації творів всесвітньовідомих дизайнерів. Свої надбання представляють такі відомі бренди як Dior, Chanel, Louis Vuitton, Givenchy і Céline та інші.

Час плинне швидко, а вихідні вже добігають кінця. Тож час відвідати Люксембурзький сад – улюблене місце відпочинку парижан. Доїхати можливо до саду на метро (зупинки: Odeon (lines 4 and 10), Mabillon (10), Saint-Germain-des-Prés (4)) або ж прогулятися пішки (Rue de Médicis – Rue de Vaugirard – 75006 Paris).

Палацово-парковий ансамбль вражає грандіозністю та масштабами. Сад був створений з ініціативи королеви Марії Медічі в 1612 році і зараз займає площу 61 гектару. Коли міська суєта стає надто сильною, прогуляйтеся по доріжках і офіційним садам або просто розслабтеся на пікніку. Дорослим може сподобатися музей Люксембургу, перший французький музей, відкритий для публіки. Хоча Люксембурзький сад налічує 106 скульптур, включаючи копію Статуї Свободи, сам Люксембурзький сад можна вважати музеєм просто неба.

Ось і добігли кінця незабутні вихідні у Парижі, а це означає, що час повертатися додому, щоб поділитися враженнями з друзями та родичами. Чекай, Париже, ми ще повернемося!

Маргарита Сидоренко