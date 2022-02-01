Подорожуєте автобусом? Корисні поради для Вас

Подорож автобусом це дійсно щось цікаве, вражаюче та незабутнє. Саме у такій подорожі ви зможете насолодитись чудовими краєвидами, відвідати безліч місць за короткий час і познайомитись з новими людьми.

Ми підготували для вас декілька важливих порад, завдяки яким, ви зможете заздалегідь підготуватись, щоб уникнути неприємностей під час подорожі.

Рюкзак чи валіза?

Якщо, ви вирушаєте у довготривалу подорож, то зрозуміло, що рюкзаком буде важко обійтись. Під час вибору валізи звертайте увагу на її надійність розмір, зручність та намагайтесь взяти тільки все необхідне. Адже під час такої подорожі ви постійно переміщаєтесь містами та змінюєте готелі, через це вам доведеться збирати та переносити валізу.

Якщо, ж подорож досить коротка, то вам вистачить великої сумки або рюкзака. Туди ви складете все, що може знадобитись вам під час мандрівки.

Окрім цього, радимо взяти із собою додаткову невелику сумку саме для автобуса та екскурсій. Адже туди, ви можете скласти воду, їжу, яка знадобиться у дорозі, книжку або журнал, парасольку, ліки, теплу річ, документи та гроші.

Проходження кордону

Це один із важливих моментів, до яких варто емоційно підготуватись заздалегідь та поставитись з усією серйозністю. При виникненні будь якої незрозумілої ситуації одразу звертайтесь до керівника групи, саме ця людина буде допомагати вам під час всієї подорожі.

Будьте готові, що на кордоні ваші особисті речі та багаж обов’язково будуть оглядати. Тримайте всі необхідні документи у руках, для того, щоб одразу надати їх, уникнути неприємностей та не затримувати інших подорожуючих.

Корисно знати те, що фото або відео зйомка на митниці суворо заборонені. Адже, якщо помітять, що ви фотографуєте, то у вас одразу конфіскують фотоапарат.

Документи та гроші

У таких подорожах ви проводите багато часу саме на екскурсіях. Тому, одна із важливіших порад – завжди робіть копії документів та не носіть із собою оригінал. Краще лишіть в автобусі або ж готелі, за можливості. Адже саме у туристичних місцях безліч шахраїв, які полюбляють перевіряти ваші сумки та кишені.

Стосовно грошей, досить банальна, але ефективна порада. Не беріть із собою всі свої гроші. Краще розділіть та лишіть разом із документами. А також, намагайтесь брати різні купюри, бо у сувенірних крамницях вам можуть знадобитись дрібні гроші.

Загальні але важливі правила

Більшість часу ви проводите саме в автобусі, тому враховуйте певні нюанси.

По перше, не смітіть у автобусі, якщо побачили, що у вас щось впало, то одразу підніміть. По друге, не вживайте спиртне та не паліть під час переїзду, адже такими діями ви спричините дискомфорт іншим, а згодом і собі.

Також, у таких подорожах маршрут затверджений заздалегідь, тому, якщо ви разом із всією групою вирішили відвідати якесь інше місце, яке по дорозі, то повідомте про це організаторів на місцях за декілька днів.

У перший день обов’язково візьміть номер телефону у керівника групи та водіїв. Адже, якщо ви відстали від групи або у вас виникли непередбачені ситуації (втрата паспорта, грошей) — негайно дзвоніть керівнику, якщо він не зможе вирішити, то звертайтесь до поліції й просіть направити вас у Консульство вашої країни, де вам мають надати допомогу.

Сподіваємось, що завдяки цим порадам ваша подорож буде комфортною, а під час неприємних ситуацій ви точно будете знати, що робити. Бажаємо цікавих мандрівок!

Валерія Скопець