Таємниці Єгипетських пірамід: подорож до скарбів мерців

Чи хочете Ви дізнатися, які загадки й таємниці архітектури приховує наше минуле? Де відшукати скарби мерців, і які перешкоди очікують сміливців, що рушають на їхні пошуки? Тоді саме час вирушити в подорож до Єгипетських пірамід.

Наш світ такий великий, що майже щороку виникають нові питання без вірогідних відповідей. Кожен рік музеї поповнюють свої колекції історичними пам’ятками, які земля зберігала багато років від сторонніх очей. Сьогодні Ви дізнаєтеся, що ховають у своїх підземних лабіринтах піраміди, які легенди оточують Єгипет, та звідки вони взагалі взялися.

Єгипетські піраміди

Єгипетські піраміди розташовані неподалік від міста Каїр, де родюча долина Нілу межує з розпеченими пісками Лівійської пустелі. Ці великі та могутні споруди є особливим прикладом архітектури сивої давнини. Частіше за все вони слугували давніми гробницями для могутніх фараонів стародавнього Єгипту. Чому піраміди мають саме таку форму, і чому виникла традиція ховати померлих правителів у цих величних склепах точно не відомо, однак відсутність відповідей не заважає милуватися їхньою загадковістю.

Зараз у світі відомо понад сто таких пірамідальних склепів, проте єгиптологи вважають, що таких некрополів може бути більше, але не всі вони ще відкриті. Серед Єгипетських пірамід можна зустріти, як і могутніх кам’яних велетнів, із колонами та таємними ходами, так і піраміди скромніших масштабів, зі сходами або гладкою поверхнею. Піраміди є в Саккарі та Мемфісі, Хаварі та Верхньому Єгипті, Медумі та Абусірі, Ель-Лахуні та Абу-Раваші. Але магнітом для туристів слугують склепи саме в Гізі, передмісті єгипетської столиці, зведені в епоху правління IV-VI династій фараонів, яка припала на XXVI-XXIII століття до н.е.

Коли дивишся на ці витвори мистецтва, на думку спадає: скільки ж сил та часу було витрачено на будівлю однієї такої споруди? Масштаби деяких пірамід вражають. Але чому?, для чого?. Невже від них не було більше ніякої користі. Може, давні фараони так хотіли підкреслити власну божественність і велич своєї епохи, чи у цих спорудах міститься якийсь прихований сенс, нашому розумінню поки що недоступний.

Хтось вважає, що піраміди слугували фараонам не тільки як могильні склепи, а і як місце магічної сили, яку вони здобували, сидячи там місяцями. Хтось взагалі каже, що єгипетські піраміди були побудовані інопланетянами, інші, що блоки пересували люди, які мають магічний кристал.

Тож розгляньмо найреалістичніші події заснування цих містичних пам’яток: Релігія у житті Стародавнього Єгипту займала панівне становище. Вона формувала і світогляд народу, і його культуру. Смерть сприймалася лише як перехід до іншого світу, тому підготовка щодо нього мала проходити заздалегідь, ще за земного життя. Право на «безсмертя» мали тільки фараони та члени їх родини. Деяким рабам чи слугам також надавалася така можливість, але тільки за умови, що їхній правитель дасть згоду і забере їх з собою.

Комфортному «існуванню» високопоставленого мерця нічого не повинно було заважати, тому його забезпечували всім необхідним – запасами їжі, домашнім начинням, зброєю, прислугою тощо. Спочатку фараонів ховали в спеціальних «будинках після життя», і щоб тіло фараона зберігалося на віки, його бальзамували. Ці ранні похоронні будинки – мастаби – з’явилися ще в період перших династій. Склепи пірамідальної форми почали будувати близько 5 тисячоліть тому. Ініціатором їхнього будівництва став фараон Джосер (або Нечеріхет), перший у III династії Стародавнього царства. «Архітектором» тих часів був верховний сановник Імхотеп, якого вважали богом у людському тілі, тому бути похованим у піраміді його авторства було великою честю для всіх великих правителів.

Піраміда Джосера

Піраміда Джосера – одна з найперших споруд пірамідальної форми, розташована в Саккарі, і сягає 62 метрів заввишки. Вона була зведена у 2670 році до н. е. і має вигляд будівлі з шістьма великими фанерованими щаблями. Сходинки, які зведені навколо споруди, мають символічний сенс: покійний фараон саме з них мав піднятися на небеса. Ця піраміда несхожа на інші, адже вона мала широку та глибоку вертикальну шахту, зверху закриту куполом. У пірамідах, збудованих пізніше, нічого подібного немає. Крім того, піраміда Джосера призначалась не тільки для нього одного – це також є унікальною відмінністю від інших.

Усередині було знайдено 12 похоронних камер, де покоїлися всі члени родини, навіть діти. Археологи відкопали мумію хлопчика 8-9 років, а от тіло самого фараона не знайдено. Можна було допустити думку, що склеп пограбували, але, крім останків різних мумій, єгиптологи знайшли золоті прикраси, чаші з порфіру, глиняні та кам’яні глеки та інші речі. Чому ж грабіжники не забрали усі ці скарби? Може на них лежить прокляття? Відповіді на ці питання, скоріше за все, залишаться невідомими, та все одно археологи не втрачають надію, що одного дня вони зможуть розгадати усі загадки піраміди Джосера.

Піраміди у місті Гізе

Найбільшою популярністю серед усіх Єгипетських пірамід користуються так звані великі піраміди, розташовані в Гізі – третьому за величиною місті в сучасній Арабській Республіці Єгипет, населення якого становить майже 3 мільйони людей. Мегаполіс розкинувся на західному березі Нілу, приблизно 20 км від Каїра і є фактичним передмістям столиці. Величні піраміди Гізи являються перлиною свого міста, та кожен рік зустрічають більш як 50 тисяч туристів.

Дослідження показали, що будівельники некрополів напрочуд точно направили їх на пояс сузір’я Оріон, у чому ховається поки що нерозгаданий сенс. Цікаво й те, що грані пірамід орієнтовані за сторонами світу, і зроблено це з такою самою дивовижною точністю. Через це деякі туристи вважають місце духовним, пов’язаним із космосом. Єгипетські піраміди в Гізі безсумнівно є надзвичайно дивовижним видовищем. Їхні піщаникові фасади відбивають сонячне світло: вранці вони рожеві, вдень золотисті й стають темно-червоними з настанням сутінків.

Комплекс великих пірамід складають усипальниці трьох найдавніших правителів – Хеопса, Хефрена та Мікеріна. На відміну від попередніх «будинків після життя» (макабів) цим некрополям притаманна чітка пірамідальна форма.

Піраміда Хеопса

Піраміда Хеопса є національним надбанням Єгипту, а також єдиним із Семи чудес світу, що вціліло до наших днів. Найбільша піраміда світу була побудована для фараона Хеопса IV династії. Її первісна назва – Ахет-Хуфу, що означає «належати небосхилові».

Висота споруди становить 146 метрів – це висота 50-поверхового хмарочоса. Після Великої Китайської стіни саме вона є найбільшою будівлею, спорудженою будь-коли за всю людську історію.

Біля неї розташовані ще дві маленькі піраміди: кажуть, що вони побудовані спеціально для дружини та коханки правителя.

Піраміда Хефрена (Хафра)

Фараон Хафрен був наступним правителем після володарювання Хеопса. Його піраміда менша за розміром, проте вона має одну унікальність: вхід до піраміди давньоєгипетського правителя «охороняє» знаменитий Сфінкс, що має вигляд лева, який лежить на піску.

Бувши найдавнішою з монументальних скульптур, що збереглися на нашій планеті, він цікавий сам по собі. Єгиптологи схильні думати, що усипальниці двох фараонів разом зі Сфінксом є єдиним похоронним комплексом.

Сфінкс

Цей загадковий охоронець має вигляд лежачого лева із головою людини. Є гіпотеза, що обличчя Сфінкса – це копія самого Хефрена, піраміду якого чудовисько захищає. У єгипетській міфології Сфінкси були божествами-охоронцями, і ця скульптура – захисний монумент завдовжки 73 м і висотою 20 м. Після смерті фараона, статую поступово почало заносити пісками пустелі.

Тутмос IV вірив, що статуя звернулася до нього і сказала, що він стане фараоном, якщо розчистить пісок, що він і поспішив зробити. З тих часів давні єгиптяни вірили, що Сфінкс пророк і може оживати, коли хтось турбує його сон. Тож краще не намагатися вести з ним діалог.

От такі дива існують у нашому безмежному світі. Скільки ще невідомих таємниць ховають ці єгипетські піраміди? А може саме зараз якийсь археолог знайшов загублені скарби? Ви не дізнаєтеся, поки самостійно це не побачите, тому скоріше плануйте нову подорож у ці кам’яні споруди минулого!

Анастасія Рачиба