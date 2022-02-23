Гостинний Наксос в який точно захочеться повернутися

Країна, що є батьківщиною незлічених міфів про богів, матір’ю для багатьох філософів та місцем неперевершеної античної архітектури, що має світову історичну цінність – Греція.

Вона містить все для ідеального відпочинку незалежно від вашого віку, сімейного статусу чи компанії для подорожі. З-поміж туристично-популярних міст та островів в країні, посеред Егейського моря розташований Наксос. Цей острів є найбільшим з Кікладських островів та містить в собі все для відпочинку, який точно захочеться повторити. Тамтешні пляжі та місцевість вас зачарують, а кухня змусить танцювати Ваші смакові рецептори.

Де прогулятися?

Дивлячись на острів з води, а це саме той ракурс з якого ви його зможете вперше побачити, вас не покидатиме відчуття того, що будиночки, розташовані на гірських схилах, виглядають не інакше як паперові. Звідси й стає зрозуміло – спершу потрібно досліджувати головне місто.

Хора є столицею Наксоса і містить в собі весь дух архітектури Кікладів. Вузенькі вулички вимощені з каменю в поєднанні з побіленими квадратними хатинками, виглядають надто душевними.

Заблукати тут легко, можливо, навіть і варто, аби відчути на повну всю чарівність місцевості, людей, палітру кольорів.

Окрім столиці рекомендуємо відвідувати маленькі гірські поселення з традиційною атмосферою, які також привертають увагу різнобарвними квітами, що звисають над головою, яскраво синіми віконцями та дверима, серед яких точно знайдуться ті, що ведуть до сімейних кафе.

Серед таких селищ варто звернути увагу на Апірантос, яке відоме під назвою «мармурове», через місцеву каменоломню, яку також можна поспостерігати.

Цікаво буде й прогулятися вулицями Потамії та потім все ж повернути за межі і, за бажанням, здійнятися на найвищу точку острова – гору Зас. Відносно міфів, саме на ній в одній з печер виховувався Зевс, бог грому та блискавок.

Для того, щоб не залежати від таксі та екскурсійних маршрутів, зупинятися в тих місцях які чіпляють око, заради зручності пересування островом можна орендувати автомобіль, що в середньому коштуватиме 25 євро на добу.

Що відвідати?

Звісно ж пляжі будуть першим місцем де захочеться відпочити після втомливого шляху. Яскрава блакитна вода так і вабить пірнути якомога скоріше, попередньо пробігшись тепленьким піском.

Пляжі Наксоса протяжні, мальовничі, охайні та абсолютно всі придатні до плавання. Але деякі з них ваблять ще й своїми особливостями.

Наприклад в Аліко поряд знаходиться кедровий ліс з піщаними дюнами, а на пляжах Мікрі Вігла та Плака можна спробувати себе у віндсерфінгу або кайтсерфінгу, отримуючи заряд нових вражень.

Деякі ресторани розташовані прямо біля води та особливої атмосфери вони набувають коли вечоріє, навколо запалюються вогні міста і чутно як море б’ється об береги.

До речі, будь-які таверни вечорами – просто картина грецького свята. Якщо вдень все місцеве населення зайняте своїми справами, то ввечері, вони всі збираються компаніями і гучно святкують кінець дня. З музикою, танцями, смачною їжею та традиційними напоями.

Рекомендуємо з настанням темряви ніколи не засиджуватися в номері, яким чудовим він би не був, а відчути на повну життя греків та їх дозвілля, бо це дійсно люди свята.

Як не дивно, греки вважають, що в них найкраще все – від їжі до напоїв, і єдиний спосіб упевнитися, звісно ж, куштувати. До цього списку обов’язково входять грецькі сири, видів яких дуже багато, та на Наксосі виготовляється традиційний «грюйер».

Так, як острів є найродючішим з усіх островів Кіклади, завдяки постійно м’якому клімату, місцеві хваляться найбільшими та найсмачнішими оливками, картоплею, цитрусовими та ще багато чим іншим.

Домашні вина тут скрізь, та ось у винокурні Vallindras, заснованій ще в 1896 році, виготовляється лікер. В ній можна спостерігати за етапами виготовлення, а потім вирушити на дегустацію.

Поряд, в цьому ж селищі Халкі, розташована церква Панагії Прототрона, збудована ще в далекому дев’ятому сторіччі. Вона неймовірно білосніжного кольору, досі функціонує як православна церква та має невеличкий музей зі стародавніми церковними реліквіями та книгами.

Взагалі на острові Наксос дуже багато церков та замків, але всі вони досить подібні та одноманітні, просто розташовані в різних локаціях і на них легко натрапити ненароком, тож спеціально вишукувати їх немає потреби.

Потрапляючи сюди, майже одразу починаєш розчинятися в задоволенні від архітектури, флори, всього різнобарв’я навколо та повного відчуття релаксу. Навколо все здається досить простим, без особливої розкоші, але з особливою, душевною атмосферою, якій просто треба дати ненадовго тебе поглинути.

Анастасія Кононенко