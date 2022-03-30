Гальштат – у подорож до казкового королівства

Казкове королівство Ерендел вперше з’явилося у 2013 році в мультфільмі від компанії Дісней «Крижане серце». Стрічка швидко підкорила серця дітей та дорослих, а місцина, де проходили події вразила своєю неймовірною красою. Виявилося, що вигадане авторами королівство, яке назвали Ерендел, має свій прототип у реальному світі.



Гальштат – селище-королівство

За основу до створення Еренделу автори обрали невеличке австрійське поселення Гальштат. Місцина дійсно чарівна – селище з населенням всього в 900 осіб розташовано на березі Гальштатського озера та в підніжжі засніжених гір. Такий пейзаж надихнув авторів мультфільму про пригоди двох сестер, що живуть у скандинавському королівстві, на створення Еренделу, природа та архітектура якого майстерно втілені за допомогою комп’ютерної графіки. Гальштат знаходиться в горах Зальцкаммергут, та входить до Світової спадщини ЮНЕСКО з 1997 року.

Незважаючи на невелику кількість жителів та розмір самого поселення сам куточок дійсно схожий на мініатюрне королівство. Більш того, Гальштат виявився настільки красивим, що в Китаї навіть побудували його точну копію. Повномасштабну копію було відкрито 5 червня 2012 року в міському окрузі Хуейчжоу, провінція Ґуандун. Китайці зберегли не лише стиль архітектури а й пропорції й, навіть, будинки й вуличні скульптури настільки точно, що обидва селища важко відрізнити одне від одного.

Популярність не проблема?

З виходом «Крижаного серця» популярність Гальштату, як туристичного об’єкту значно зросла. Щоправда для самого селища це швидше мінус, ніж плюс, адже кількість туристів переважала кількість населення більш як в 10 разів.

Щодня до поселення приїздить близько 10 тисяч туристів, які бажають подивитися на королівство Ерендел. Колись тиха та спокійна місцина перетворилася у вулик із величезним натовпом, який навіть технічно складно розмістити на площі у 60 км2. Мер міста, навіть був вимушений закрити деякі вулиці від туристів, аби якось спрямувати потоки натовпу. Однак, кількості бажаючих приїдити до Гаштальту це не зменшило.

Другий наплив туристів після короткого затишшя виник після 2019 року, саме тоді у прокат вийшла наступна частина мультфільму «Крижане серце 2».

Заради чого відвідувати Гальштат?

Незважаючи на причину своєї популярності сам Гаштальт місцина досить цікава. Перш за все за рахунок своєї архітектури. Хоч селище й знаходиться на березі озера, та своєї берегової лінії воно не має, а барвисті будиночки збудовані впритул одне над одним. Позаду будинків видніються скелясті гірські верхівки, що змінюють свій колір протягом сезонів. Загалом місце дуже «інстаграмне» і більшість туристів приїздить сюди саме для вдалих фото.

Однією з головних будівель Гальштату є готична церква , що розташована майже на воді. Її шпиль видніється на усіх листівках та магнітиках у сувенірних крамничках. Туристи також можуть спуститися на екскурсію до соляної шахти, яка збереглася ще з часів неоліту. До шахт спускаються у спеціальних костюмах, там можна прогулятися сольовими лабіринтами та подивитися відеогід.

Також у місті розташована Капела Святого Міхаеля, на першому поверсі якої знаходиться кістниця із черепами колишніх місцевих жителів. Їх розписували та «ховали» таким чином за давньою традицією. Любителям піших прогулянок рекомендуємо піднятися до водоспаду та на оглядовий майданчик «5 пальців», з обох місцин відкривається неймовірний краєвид австрійського селища та гір. Якщо ж ви матимете бажання скуштувати місцевої кухні – замовте унікальну річкову форель, яку бездоганно готують у місцевих закладах.

Гальштат – це невеличке селище, яке справді нагадує казкове королівство давнини. Тож подаруйте собі подорож до казки та неповторні емоції від мандрівки до цього австрійського міста.

Анна Тарасенко