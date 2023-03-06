В гості до природи – Екскурсія німецькими зоопарками

В Німеччині важко знайти людину, яка хоча б раз не була в зоопарку. Ця країна дуже піклується про навколишнє середовище, а особливо про тварин. Тому зоопарки тут є майже в кожному великому місті. Туристи обожнюють відвідувати місцеві зоопарки, тому що умови для тварин завжди на високому рівні, а від різноманіття видів розбігаються очі. В цій статті зібрані 7 найкращих та найцікавіших зоопарків Німеччини.

Берлінський зоопарк

Берлінський зоопарк найстаріший у Німеччині: веде початок своєї історії з 1844 року. Також його колекція тварин — найбільша у Німеччині та Європі, а й у всьому світі. На сьогодні в зоопарку мешкає близько 1500 видів тварин, а загальна кількість особин становить приблизно 17,5 тисячі. Така велика і унікальна колекція, безсумнівно, заслуговує на увагу і дає можливість побачити тварин з усіх куточків світу. Для тварин створено найкомфортніші умови проживання, тому не дивно, що нерідко з Берлінського зоопарку приходять новини про появу потомства, навіть у тих видів тварин, які рідко розмножуються в неволі. На відвідування зоопарку рекомендується відвести цілий день, хоч це й не гарантує, що вам вдасться відвідати всі його куточки!

Ганноверський зоопарк

Зоопарк, що знаходиться в Ганновері, також є одним із найстаріших. Його відкриття відбулося ще 1865 року. Але сьогодні він відомий зовсім не віком. 1995 року було здійснено повну його реконструкцію, впроваджено принципово нову концепцію — «зоопарк вражень», завдяки якій сьогодні зоопарк Ганновера вважається найкращим місцем для сімейного відпочинку.

Принцип нової концепції – максимально точне відтворення ареалу проживання тварин і занурення відвідувачів у їхнє життя.

Для відвідувачів відвідування зоопарку перетворюється на захоплюючу подорож. Територія зоопарку поділена на 7 тематичних зон із унікальним дизайном. Тут ви зможете прогулятися різними кліматичними зонами, вирушити на прогулянку в човні африканськими пейзажами, побачити індійські палаци і навіть простежити ланцюжок еволюції життя на Землі та розвиток людини. Але головне – все це супроводжується спостереженням за тваринами. Мінімум бар’єрів – максимум вражень!

Зоопарк у Лейпцигу

Ще один найстаріший німецький зоопарк (1878), який активно впроваджує передові технології і позиціонує себе як «зоопарк майбутнього».

Тут ви не побачите тварин у тісних клітках. Для них створюються максимально комфортні умови та спеціальні ландшафтні зони, що відтворюють умови природного проживання. Зоопарк активно розвивається.

Ведеться реалізація проекту, розрахованого на 20 років, щодо відкриття нових тематичних ландшафтних зон. Одна з останніх таких зон, що має велику популярність, — тропічний павільйон “Гондвана” (Gondwanaland).

Зоопарк у Гельзенкірхені

Парк розваг «ZOOM» у Гельзенкірхені запрошує своїх відвідувачів у захоплюючу подорож навколо світу! Ландшафтні зони дозволяють познайомитися з мешканцями Африки чи Азії, суворої Аляски та інших куточків нашої планети.

Більш того, в цьому парку відвідувачі можуть дізнатися більше про самі місця проживання тварин, звичаї та традиції далеких країн. Для тварин створено комфортні умови.

При цьому організаторам вдалося зробити максимально близькою і одночасно безпечною взаємодію відвідувачів та тварин, які перебувають у своєму середовищі.

Гамбурзький зоопарк

Один із найунікальніших зоопарків Німеччини був створений вченим і дресирувальником Карлом Хагенбеком.

Його унікальність полягає в тому, що організаторам вдалося не просто зімітувати ареал проживання тварин у ландшафтних зонах, а зробити його абсолютно реальним.

На територію було завезено та згруповано справжні скелі, висаджено зелені насадження з усіх куточків світу, побудовано чудові водоспади та озера.

І, звичайно, створені всі умови, щоб відвідувачі могли спостерігати за тваринами в їхньому природному середовищі, не завдаючи їм стресу.

Штутгартський зоопарк

Штутгартський парк Вільгельма є єдиним місцем у Німеччині, яке одночасно є ботанічним садом та зоопарком. Власне, свою історію в далекому 1846 парк починав саме як ботанічний сад: його закладка почалася з будівництва «будинки для купання в мавританському стилі», навколо якого розташувалися оранжереї та теплиці.

Ботанічний сад розростався і ставав все прекраснішим. А ось перші жителі-тварини на його території з’явилися лише 1951 року.

На сьогодні відвідувачі можуть побачити тут понад 1200 видів тварин та понад 7000 видів рослин. Це унікальне місце, яке неодмінно варто відвідати.

Кельнський зоопарк

Зоопарк у Кельні можна назвати справжнім раєм для слонів — саме тут у 2004 році було зведено Слоновий дім, який зайняв 10% усієї території зоопарку.

Для слонів тут справжнє роздолля, а відвідувачі можуть вдосталь спостерігати за ними. Звичайно, слони – не єдині мешканці цього унікального зоопарку.

Кельнський зоопарк є одним із найстаріших — він уже відзначив своє 150-річчя. Сьогодні кількість його мешканців перевищує 10 000 тварин, а це близько 750 різних видів.

Примітно, що іноді зоопарк влаштовує і «нічні зміни», відкриваючи двері для відвідувачів у нічний час. Так що у вас є всі можливості спостерігати за життям тварин, активність яких припадає на нічний час доби.

Ліщук Анастасія

(Головне фото: unian.net (Марина Григоренко)