7 найкрасивіших маленьких містечок Італії

Колоритні Італійські міста чарують мандрівників з усього світу. Проте не обов’язково терпіти галасні натовпи туристів, щоби побачити омріяні пейзажі з листівок: маленькі італійські містечка не поступаються за рівнем шарму великим мегаполісам.

Коли туристи планують відпочинок в Італії, найчастіше обирають «вічне місто» Рим, культурну Флоренцію або розкішний Мілан. Звісно, для гарних фото в Інстаграм та куштування смачної пасти ці міста підходять ідеально. Але іноді хочеться втекти від натовпу туристів на відокремлений сонячний пляж, випити справжнього просекко з винограднику неподалік та повною мірою насолодитися неймовірним італійським шармом.

Якщо ви хочете побачити Італію очима місцевих жителів, пропонуємо вам переглянути 10 мальовничих маленьких містечок цієї яскравої країни.

Портофіно, Лігурія

Легендарна пісня Андреа Бочеллі «Love in Portofino» точно передає емоції від відвідування цього розкішного містечка: не закохатися тут неможливо! Прибережне місто Портофіно, з населенням близько 400 осіб, є одним із найкрасивіших портів Середземного моря та улюбленим елітним курортом голлівудських зірок. Тут тихо, спокійно та неймовірно красиво.

Місто вважається «царством» рибальства, через величезне різноманіття риби. Тут можна зустріти навіть дельфінів, що мешкають у прибережних водах.

Казкові види, смачна кухня та маленька кількість туристів, — що ще потрібно для неймовірного відпочинку?

Таорміна, Сицилія

У Таорміні, місті на вершині скелі на острові Сицилія, є щось казково-мрійливе. Краєвиди вулкана Етна та Іонічного моря зачаровують погляд, а стародавні руїни та вулички з піцеріями додають ще більшої романтики.

Не дарма Таорміна вважається ідеальним кінематографічним місцем: легендарний курорт надихав Давида Лоуренса та Трумена Капоте.

Вирушайте до моря на трамвайчику або підніміться на пагорб, що височить за церквою Св. Йосипа, щоб насолодитися панорамою на середньовічні вулички та грецький театр ІІ ст.

Вернацца, Лігурія

Вернацца — одне з п’яти невеликих містечок національного парку Італії Чинкве-Терре, регіону Лігурія. Мальовничі скелі, що оточують невелику бухту, різнокольорові «цукерові» будинки, що тиснуться один до одного на самому березі моря…Спокійна, навіть умиротворена атмосфера цього міста не залишить байдужим жодного туриста.

Зараз у Вернацці проживає не більше тисячі людей, тому можна назвати її не лише найкрасивішим, а й найтихішим містечком у Чінкве-Террі.

Кожен, хто колись відвідував Вернаццу, стверджує, що це і є та сама романтична, яскрава, колоритна Італія, яку кожен мріє побачити.

П’єтрапертоза, Базиліката

П’єтрапертоза — середньовічне містечко в регіоні Базиліката, що розташоване на півдні Італії, але має північні альпійські краєвиди. Село розташоване між величезними гострими скелями Луканських Доломітових Альп.

У П’єтрапертозі взагалі здається, що скелястий ландшафт — головна «фішка» міста. Численні сходи та драбинки яскраво ілюструють той спосіб співіснування міста, його мешканців та ландшафту. Природа тут мало не вривається в життя людей (або ж люди вриваються в життя природи), й ігнорувати це неможливо. Багато домівок висічені прямо в горі, створюючи природний захист від вітру для мешканців.

Тут також є стародавній арабський район середньовічних часів і щоліта тут проходить фестиваль, присвячений арабській їжі та танцям. Ви маєте це побачити!

Кастеллуччо, Умбрія

Розташоване на вершині крутого пагорба, містечко Кастеллуччо є найвищим і, мабуть, найкрасивішим селом Апеннінського хребта. З одного боку місто підпирають засніжені гори, а з іншого — зелені рівнини, на яких навесні цвітуть червоні маки, фіалки та ріпак, — не дарма Кастелуччо називають «Маленьким Тібетом».

На жаль, землетрус 2016 року зробив село практично непридатним для проживання, але ті з небагатьох жителів, що залишилися (близько 150 осіб), знову відкрили магазинчики та ресторани, які зараз відкриті для туристів.

Кортіна д’Ампеццо, Венето

«Королева Доломітових Альп» Кортіна д’Ампеццо славиться своїм гірськолижним курортом — його навіть обрали місцем проведення зимових Олімпійських ігор 2026 року. У курортний сезон, населення Кортіна-д’Ампеццо зростає із 6 до 30 тисяч. У розпорядженні відпочивальників 72 гірськолижні траси загальною довжиною 120 кілометрів, 38 підйомників, безліч шикарних готелів та ресторанів.

Але Кортіна така ж чудова й поза гірськолижними трасами, — усе завдяки нащадкам найдавніших жителів долини. Вони наполегливо працювали над тим, щоб зберегти містечко від надмірної забудови. А це означає, що маленький центр міста залишився в недоторканому вигляді.

Пачентро, Абруццо

Плаваюче десь у глибині Апеннінського хребта, на висоті 650 км над рівнем моря, маленьке містечко Пачентро ніби літає в небі. Це мальовниче середньовічне село в Центральній Італії в регіоні Абруццо.

Природа цієї місцевості дуже органічно інтегрована в місто: однією з відмінних рис міста є чиста та прозора вода, яка надходить із місцевих джерел і талих снігів у сусідніх горах, а місцеві ремісники використовують білий камінь для виготовлення своїх фігурок.

Будівлі Пачентро поєднують в собі стилі бароко, ренесанс та середньовічну архітектуру і вважаються одними з найкрасивіших в усій Італії.

Ці 10 містечок мають у собі все, чим славиться Італія — неймовірна історія, смачна кухня та прекрасна природа. Скористайтеся нагодою провести свій відпочинок у більш спокійній атмосфері, відчувши філософію dolce vita (солодке життя) на максимум.

Аділе Меметова

(Головне фото: unsplash.com)