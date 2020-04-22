Чінкве-Терре: що, куди і як

Це, певно, одна з найгарніших локацій в Італії. Чінкве-Терре – національний парк-заповідник, який об’єднав п’ять середньовічних селищ з кольоровими будиночками-вуликами на скелях. Дізнайтеся, яке ж з них найкрасивіше, найінстаграмніше, найсучасніше, найатмосферніше та найбільше.

Монтероссо – одне з найбільш відвідуваних міст, поділене на дві частини: старе та нове, з’єднаних між собою коротеньким тунелем. Його відмітною рисою є піщаний пляж.

Тут достатньо готелів, ресторанів, кафе та магазинів для шопінгу, також у місті розвинена риболовля.

Найвідомішою пам’яткою можна назвати вежу Аврора (16 в.) та старовинну церкву Сан-Джованні-Баттіста.

Вернацца – одне з найбільш незвичайних та красивих міст, побудоване на справжній скелі, з якої відкривається прекрасний вид на море.

Інша частина міста плавно спускається до морського берега. Визначними пам’ятками є дві старовинні оборонні вежі. Слід скористатися можливістю прогулянки на човні, а саме побачити порт Вернацца з моря.

Корнілья – найменше з міст Чінкве-Терре, але розташоване воно на найвищій точці над рівнем моря. Зі стометрового пагорба, на якому розташоване Корнілья відкривається чарівний вид на море, околиці і інші місця Чінкве-Терре.

На відміну від Вернацца й інших міст Чінкве-Терре, в цьому місті немає порту, та й машиною до нього дістатися складно, тому залишаються два варіанти – їхати потягом або йти пішки. Одна з найбільших пам’яток – собор Святого Петра виконаний в готичному стилі, а також Каплиця Святої Катерини.

Манарола – «найінстаграмніше» містечко, камеру з рук не хочеться випускати, тут все до цього надихає: і різнокольорові будинки, і гавань заповнена човнами, і виноградники.

На набережній розташовані кращі ресторани, де можна скуштувати традиційні страви цього регіону, і бари, які славляться італійською кавою.

Вершину міста увінчує церква Святого Лоренцо (14 в.). Тутешні пляжі з дуже панорамними видами, не залишать байдужим навіть найвибагливішого туриста.

Ріомаджоре – є найбільшим з «П’яти Земель». Особливу увагу слід приділити місцевим ресторанам, в яких можна спробувати спагеті з мідіями.

З визначних пам’яток тут добре збереглася середньовічна фортеця, яка є архітектурним надбанням не тільки регіону, а й усієї Італії. Також радимо Вам відвідати ботанічний сад.

Як пересуватися між містечками?

Можна пішки, якщо ви хочете гуляти стежками. Але, більшість з них зачинені на реконструкцію до 2021 року. Візьміть до уваги, час пішої прогулянки між населеними пунктами:

Ріомаджоре — Манарола — 20 хвилин

Манарола — Корнілья — 45 хвилин

Корнілья — Вернацца — 1 година

Вернацца — Монтероссо — 1,5 години

Можете також пересуватися машиною, якщо вам не шкода свого часу або ж ви подорожуєте власним авто. Також, можна потягом. Це найоптимальніший варіант. Час у дорозі від однієї до п’яти хвилин. Вартість однієї поїздки – приблизно 2 євро. Якщо плануєте за день об’їхати всі містечка, то простіше купити Чінкве-Терре кард – і дешевше буде, й інтернет безкоштовний в подарунок отримаєте.

Скільки часу варто відвести для відвідування?

За бажанням всі містечка можна подивитися за день, ось тільки в кожному із них хочеться провести вічність. Але радимо Вам на вибір три програми:

Програма “китайський турист” – день. За цей час Ви побачите усі 5 міст, але не зможете насолодитися ними сповна. Програма “турист” – 2 дні. За цей час можна глянути на всі міста, а також пройти 1 трейл. Програма “релакс” – 3 і більше днів. За цей час Ви дивитеся все і маєте змогу відпочити на березі моря з келихом Апероль в одній руці і шматочком ароматної піци в іншій.

Порада: якщо хочете просто погуляти й подивитися, то краще відвідувати локації в травні – червні, якщо хочете поплавати в морі – тоді у липні та на початку вересня. Серпень – найдорожчий місяць.

Каріна-Іванна Рискіна