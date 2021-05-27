Чи часто Ви можете побачити мавп, які просто гуляють поруч з Вами у місті? Чи часто Ви мали змогу потримати цього маленького звіра на руках? Таку можливість має кожен турист, який відвідає ліс мавп на Балі. Це одне з найцікавіших та найпрекрасніших місць на острові, адже саме тут Ви можете насолодитися справжньою природою та відчути святий дух.

Як доїхати?

Якщо Ви долетіти до острова, то справу вже майже виконано. Ліс знаходиться в культурному центрі Балі – Убуді. До Убуду можна дістатися з будь-якої місцевості. Від аеропорту курсує автобус, але краще найняти таксі. Їхати приблизно 30 кілометрів. Ліс знаходиться в самому центрі, можна навіть прогулятися два кілометри пішки.

Що ж таке ліс мавп?

Ліс священних мавп – це природний заповідник, на території якого розташовані 3 індуїстські храми XIV століття. У лісі проживає близько 900 мавп. Вони розділені на 7 груп для уникнення конфліктів між ними. Тут мавпи живуть у природних умовах, лазять деревами, харчуються та граються. Тут все якесь магічне і здається, що Ви потрапили на знімання фільму. Навколо стоять старовинні статуї мавп, балійських істот та Богів. Справді, мавпи повсюди… Вони навіть можуть бути у Вас на голові! Живуть примати там цілими сім’ями. Також є вожаки – «головні» мавпи в лісі, які стежать за порядком.

Біля лісу та всередині нього можна купити банани, щоб погодувати тварин. Мавпи обожнюють цей плід! Також вони полюбляють солодку картоплю, що має назву батат. Мавпи роблять декілька надкусів і викидають їжу, що свідчить про те, що вони з’їдають найсолодшу частину. Проте до батату вони вже звикли, адже їдять цю картоплю щодня, а ось банани та кокоси – це делікатеси для них.

Мавпи настільки звикли до туристів, що вже зовсім не реагують на людей. Проте бувають випадки, коли мавпа може вкусити. Тоді краще звернутись до лікаря, який знаходиться на території заповідника. Вам нададуть першу допомогу, а також Ви впевнитесь, що нічого небезпечного у Вашому пораненні немає.

Вхідний квиток коштує 80 000 індонезійських рупій. Це близько 160 гривень. Ви ніколи не пошкодуєте про витрачені кошти, адже цей ліс запам’ятається Вам надовго. Але можна використати такий собі лайфхак: після 18:00 каси вже не працюють, тож зайти можна безкоштовно. У цей час буде мало людей, проте він зовсім не підходить для знімання.

Поради туристам

Важливі речі краще прибрати в сумку, адже мавпи можуть їх вихопити.

Не намагайтесь обдурити мавпу, сховавши їжу. Якщо у Вас є якісь фрукти, краще віддайте, бо мавпи все одно їх відчують та спробують відібрати.

Не панікуйте! Якщо мавпи стрибають на Вас, просто повільно відійдіть.

Не приносьте пластикові пляшки чи пакети для того, щоб зберегти ліс.

Ніколи не годуйте мавп арахісом, адже це нашкодить їхньому здоров’ю.

Протягом місяця ліс відвідує близько 1000 туристів. Цей заповідник є дійсно популярним місцем на Балі, тож витратьте трохи свого часу для того, щоб насолодитися природою індонезійського лісу та його мешканцями.

Валерія Проценко