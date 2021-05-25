Івано-Франківськ: східна брама Карпат

Через безпосередню близькість до гірського хребта місто Івано-Франківськ часто називають східною брамою Карпат. Це робить старовинному місту свою славу та приваблює нових гостей. Я не опинилася осторонь, тому вирішила відвідати обласний центр, маючи за мету ознайомитися з легендами міста власноруч.

Важко сказати, чим саме захопив мене Франківськ. Свою роль зіграли численні пости про старовинне місто, яке стало осередком культурного розвитку Галичини. Франик, як його пестливо звуть мешканці – це місто-прогулянка, що потопає у піні оксамитової зелені. Мені, як людині, що дуже швидко втомлюється від пульсівної напруги столиці, такий урбаністичний детокс виявився ідеальним варіантом комплексного відпочинку.

До Галичини за вісім годин

Серед густої сітки залізничних сполучень між станціями Київ-Пасажирський та Івано-Франківськ я виокремила для себе швидкісні поїзди Інтерсіті. Вагони підвищеної комфортності відповідають усім стандартам якості європейського виробника та повністю задовольняють потреби пасажира.

Скориставшись послугами «Укрзалізниці», я опинилась на східному кордоні Українських Карпат вже за вісім годин. На мій погляд, це оптимальний варіант зберігання вільного часу, не витрачаючи при цьому значних фінансових коштів.

Житлове питання: економимо правильно

Спираючись на попередній досвід подорожей, я передчасно почала шукати оптимальні варіанти житла. Серед великої кількості бюджетних ночівель за типом хостелів мені цілком випадково на очі потрапив колишній гуртожиток, розміщений у самому серці міста. Геолокація закладу цілком задовольняла мої туристичні потреби – усі пам’ятки історичного та культурного надбання опинилися у межі пішої доступності, тому я зовсім не користувалася послугами міського транспорту.

Орендувавши житлову кімнату на вулиці Лесі Українки, я отримала можливість засинати та просинатися у будинку XIX століття. Такий приємний бонус допоміг мені краще зрозуміти природу цього міста – історія тут у кожній цеглині. Дерев’яні шибки та височенні стелі – у кожній деталі інтер’єру відчувається подих європейської монументальності та зухвалості.

Місто-театр: українські характери на тлі європейських декорацій

Івано-Франківськ опинився для мене своєрідною театральною виставою. Безперечні у своїй красі архітектурні шедеври минулих століть відтіняють різнобарв’я національного колориту іванофранківців. Кожна будівля зберігає свою самобутню історію та спектр характерів мешканців.

Найкраще ознайомитися з калейдоскопом архітектурних форм мені допоміг оглядовий майданчик на міській ратуші. Вартість квитка приємно вразить найвибагливіших туристів. Натомість Ви отримаєте можливість подивитися на місто з висоти пташиного польоту та роздивитися калейдоскоп форм, ліній та пастельних барв, у яких були створені майже всі будинки.

Крім того, тут зосереджена велика кількість музеїв, унікальних сувенірних крамниць та автентичних католицьких і православних споруд. Обійти історичний центр цілком можливо за один світловий день, але я не раджу Вам це робити. Місто потребує уваги та зосередженого захоплення до кожного свого елемента.

Франківськ – це приклад гармонічного організму, прекрасного у своїх недосконалостях. Це найспокійніший обласний центр, який мені тільки доводилось бачити. Не дивлячись на прогресивне ядро та промислові підприємства, які висяться трубами парового опалення обабіч міста, Івано-Франківськ залишається затишним і повільним. Містяни поважно заходять на каву перед роботою, пліткують за ранковою газетою чи ховаються від цивілізації під кронами столітніх лип у сквері. На мій погляд, Франківськ увібрав у себе найкращі здобутки європейської традиції та подивився на них крізь лорнет української інтелігенції.

А їсти що?

Як традиційні українські обіди, так і цілком європейські бранчі Ви можете замовити у будь-якій точці міста. Місцева кухня тут представлена широким асортиментом українських, польських, румунських та білоруських страв. Крім того, майже за кожним рогом Ви знайдете затишну кав’ярню, де можна відвідати унікальну за своїми смаковими властивостями каву.

Вартість філіжанки ароматного напою не перевищує 25 гривень, а якість цілком може скласти конкуренцію відомій на всю Європу львівській каві. Усюди стоїть аромат свіжих пляцків – раджу Вам не протистояти спокусі, а якомога скоріше поласувати місцевими смаколиками під ранковим галицьким сонцем.

Івано-Франківськ – приємне місто контрастів, де Ви зможете легко віднайти щось для себе. Не бійтеся експериментувати. Не бійтеся подорожувати та насолоджуватися новими барвами!

Дар’я Мамалат