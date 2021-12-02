Неймовірне літо в Одесі

Одеса – найбільш відоме туристичне місто в Україні, що розташоване на чорноморському узбережжі, улюблене місце літнього відпочинку. Одеса – третє за величиною місто в Україні. Населення міста становить близько 1 мільйона чоловік. Треба сказати, що Одеса – багатонаціональне місто, і кожен народ вплинув на культуру та мову Одеси.

Одеса – це бриз моря біля величного торговельного порту та яскраве сонце, яке наповнює енергією життя; прогулянка яхтою після якої ще довго паморочиться голова від неймовірних краєвидів; вечірня Дерибасівська, яка вражає яскравими вогниками і це ще не все з чим асоціюється Одеса-мама. Вражає ? Збираймо валізи і вперед!

Як доїхати ?

Найпростіший спосіб приїхати з Києва до Одеси – це залізничний транспорт. Квитки можна придбати на офіційному вебсайті АТ «Укрзалізниця» за посиланням: https://www.uz.gov.ua . Зауважуємо, що в літній період напрямок до Одеси користується значною популярністю, а тому квитки слід бронювати завчасно.

Для того щоб дістатися до центру міста не обов’язково викликати таксі, оскільки прогулянка від Одеського залізничного вокзалу до центру міста складе не більше 30-40 хвилин. Це чудова можливість познайомитися з архітектурою міста. Для тих, хто бажає швидко прибути в центр, можна скористатися маршрутками № 220а, 117.

Де оселитися?

Одеса – туристичне місто, а тому житло можна знайти досить легко або ж самостійно, або ж за допомогою онлайн-сервісів (наприклад, https://www.booking.com ). Оселяючись у хостелах, що розташовані на центральних вулицях міста можна насолоджуватися архітектурою стародавнього міста. Для любителів морського пейзажу варто розглянути курортний район міста Аркадію, однак зазначений район розташований віддалено від центру.

Що подивитися в Одесі?

На території міста розташована велика кількість пам’яток куди можна піти на дозвіллі, які зможуть ближче познайомити туриста з культурою, історією неймовірної Одеси.

Передусім, варто познайомитися Арманом Емманюелем дю Плессі, герцогом де Рішельє. Мова йде про монумент, що побудовано на честь видатного француза, який перетворив місто у визначний торговельний порт.

Далі пропонуємо порахувати кількість Потьомкінських сходів. Сходи побудовані в середині ХІХ століття як подарунок. Князь Воронцов розпорядився побудувати сходи в подарунок своїй дружині Єлизаветі, вони коштували місту 800 тис. рублів. Так, на разі це найпопулярніше місце для зізнань у коханні.

Спустившись сходами, можна дослідити Одеський морський торговельний порт який визнано найбільшим портом в басейні Чорного моря. Також вдасться помилуватися морськими краєвидами, які відкриває порт та замовити морську прогулянку на яхті.

Ввечері рекомендуємо поглянути на окрасу міста – Одеський національний академічний театр опери та балету. Це найстаріший оперний театр України. Будинок побудовано 1887 року архітекторами Фердинандом Фельнером і Германом Гельмером у стилі віденського бароко. Театр називають гордістю України, емблемою та візитною карткою Одеси. Він входить до п’ятірки найкращих театральних будівель світу. Вважається найстарішим оперним театром України, найкращим за акустикою, єдиним, де встановлений орган, першим, що опалювався паром та освітлювався електрикою.

Достатньо причин, щоб насолодитися звуками симфонічного оркестру, чи не так?

Завершити насичений день можна прогулянкою вечірньою Дерибасівською – головною вулицею міста, що названа на честь першого градоначальника Одеса Хосе де Рібаса та смачною вечерею у місцевому ресторанчику. Слід зазначити, що одеська кухня різноманітна і смачна, відрізняється пряністю і легкістю. Беззаперечно, що можна спробувати найкраще приготовані рибні страви.

Якщо хоча б один раз побував в Одесі, неодмінно повернешся сюди знову. Чому? Бо тут завжди тепло і гостинно, цікаво та незабутньо, весело та затишно одночасно.

Маргарита Сидоренко