Національний музей Баварії: запрошує туристів

Музей було засновано у 1855 році, королем Баварії Максиміліаном II, який повністю розкриває всі грані баварської культури. Спершу колекція знаходилася в королівському палаці, згодом експонатів стало так багато, що вирішили звести будівлю спеціально для музею. Автор проекту – архітектор Габріель фон Зайдль.

Музей зберігає величезну збірку унікальних колекцій релігійного мистецтва, посуду, зброї, одягу – усього різноманіття матеріального самовиразу народу Баварії. Туристи повертаються з приємним враження від життя Баварії в 17 і 18 століттях.

З кінця XIX в. музей розташований на вулиці Прінцрегентенштрассе. Вхід до музею прикрашає кінна статуя принц-регента Баварії Луітпольда роботи Адольфа фон Гільдебранда.

Експозиція першого поверху музею розповідає про історію культури і мистецтва Баварії та південної Німеччини від Середніх віків до сучасності, зокрема за допомогою скульптурних творів Еразма Ґрассера, Тильмана Ріменшнайдера, Ганса Лейнбергера, Адама Крафта, Джованні да Болонья, Губерта Герхарда, Адріана де Вріса, Йоганна Баптиста Штрауба, Фердинанда Тіца, Симона Трогера, Игнаца Гюнтера і Людвіга Шванталера. У музеї зберігається уславлена «Зеонська Мадонна».

На другому поверсі музею розмістилися спеціалізовані колекції порцеляни, художніх виробів зі слонової кістки, золота і срібла, старовинних годинників, текстилю, інкрустацій по дереву ( інтарсія ) і вітражного мистецтва.

Цокольний поверх відведено під експонати, що розповідають про сільське життя і культуру Баварії там. Особливу популярність здобула найбільша в світі колекція скульптурних зображень біблійної різдвяної сцени з яслами в хліві — так званих «різдвяних вертепів». Ювілей Баварського національного музею — 150- річчя з дня заснування — був відзначений в 2005 р. однойменною виставкою.

Музей працює щодня з 10:00 по 17:00, окрім понеділка, однак у четвер будівля зачиняється о 20:00. Також щонеділі вартість квитка становить 1 євро, а діти до 18 років можуть входити безкоштовно.

Бажаємо Вам вдалої екскурсії та нових естетичних фото.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Ausflug und neue ästhetische Fotos.

Діана Гасюк

(Головне фото: https://uk.yonik.me)