Таємнича Індія, або Країна стародавніх храмів

Індія — країна богів і прекрасних храмів. Кожен сантиметр цієї землі занурений в міфологію, а кожен палац і храм має своє глибоке значення. Навіть ті, які знаходяться в руїнах, свідчать про золотий час, коли Індія була в авангарді цивілізації.

Храми і палаци Індії відрізняються різноманітністю розмірів і форми: від великих і розкішних до скромних і інтимних.

Храми, витесані в цілісній гірській породі — унікальні зразки архітектури в Індії —отримали широке поширення. Перші з них створювалися при правлінні індійського імператора з династії Маур’їв царя Ашоки (268-232 рр. до н. е.) і були буддійськими. Зовні вони виглядали дуже скромно: гола скеля і маленький проріз з аркою у вигляді підкови, яка веде до храму.

Найвідомішим із скельних храмів вважається храм Кайласанатха (Кайлаш). Він є унікальним за своєю величністю і розмірами. Він створювався дуже довго, починаючи з VI століття, протягом трьохсот років. Кайласанатха складається з вхідних воріт, святилища бика Нанді (символ бога Шиви), зали для тих, хто молиться і святилища бога Шиви, воно оточене п’ятьма невеликими келіями. Основна будівля храму по осі орієнтована точно з заходу на схід. Древнім будівельникам у зв’язку з непереборними труднощами, пов’язаними з положенням гори довелося зробити вхід не зі східної сторони, відповідно до вимог канону, а із західної.

Тадж-Махал — мавзолей-мечеть, що знаходиться в Агрі на березі річки Джамна. Побудований за наказом нащадка Тамерлана — падишаха Імперії Великих Моголів Шах-Джахана на згадку про дружину Мумтаз-Махал, яка померла при пологах чотирнадцятої дитини (пізніше тут був похований і сам Шах-Джахан).

Тадж Махал вважають «перлиною мусульманського мистецтва в Індії». Найвідоміший компонент палацу – це його білий мармуровий купол, який внаслідок зовнішнього вигляду ще називають цибульним куполом. Його висота 35 метрів. Його вінець виконаний в ісламському стилі (ріжки місяця спрямовані вгору) і спочатку був із золота, але в 19-му столітті, його замінили бронзовою копією.

Одними з яскравих представників індійської архітектури є розкішні плаваючі палаци Jag Niwas і Jag Mandir. Вони вражають своєю величчю і розмахом і вважаються одними з найкрасивіших споруд у світі.

Порівняно нещодавно, всього лише в XVIII столітті в Індії на скелі острова Нівас міста Удайпур, практично посередині озера Піколі, розташовувалася літня королівська резиденція. У наші дні, завдяки реставраційним роботам і оригінальним дизайнерським рішенням, резиденція махараджі «перетворилася» в найкрасивіший готель, який заслужено має 5 зірок. Мова йде про розкішний палац на озері Піколі, який більш відомомий, як Джага-Нівас, розташований в індійському штаті Раджастан. Палац зведений з дорогоцінного і рідкісного білого мармуру, родовище якого було знайдено в горах Удайпура. Це найгарніший будівельний матеріал, який в залежності від часу доби здатний змінювати своє забарвлення. Загальна площа палацу становить майже 16 000 кв. м. Особливістю кімнат другого поверху є їх ідеально кругла форма діаметром 6,4 м.

Червоний форт

Червоний форт — споруда, яка нагадує собою фортецю. Він був побудований в місті Агра за часів правління Великих Монголів і служив їхньою резиденцією. Форт побудований з червоної цегли, звідси і отримав свою назву.

Червоний форт, який розташований недалеко від Тадж-Махала і від річки Ямуна, має унікальну форму. Він являє собою півмісяць. Крім того, ця будівля ще й обнесена додатковою стіною, яка була захистом від войовничо налаштованих сусідів. Висота захисної стіни приблизно 21 метр. Периметр споруди становить 2,4 км. Додаткова стіна відмінно вписується в загальний екстер’єр будівлі і виконана з того ж матеріалу — червоного каменю.

Червоний форт га даний момент є не тільки пам’яткою Агри, але й культурним пам’ятником індійського народу. На початку 1983 року він був занесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Ладакх

Ладакх – пустельний регіон в Індії (східна частина Джамму і Кашміру), оточений засніженими вершинами гір.

Це найвище плато з перепадом висот від 2750 до 7672 м над рівнем моря. Багато хто називає цей край Шамбалою, або маленьким Тибетом. Всюди можна побачити камені різних відтінків, які так само, як і в каліфорнійській Долині Смерті, час від часу змінюють своє місце розташування.

Інна Ревенко

(Фото з вільних джерел)