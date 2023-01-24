Умань – місто парків, соборів та відпочинку

Умань навряд чи можна назвати супер популярним туристичним містом, однак про його красу знає кожен українець. І якщо ви все ще думаєте над тим, як приємно провести свої вихідні, то пакуйте валізи та швиденько вирушайте до Умані — міста, яке заспокоює та залишає спогади.

Як дістатися?

Доїхати з Києва до Умані дуже просто. Є дуже багато способів, як туди дістатися. Це може бути звичайний потяг, електричка, автобус, власний транспорт або всім відомий «БлаБлаКар» для справжніх сміливців, які не бояться їздити з незнайомцями. Аеропорту у самому місті немає, тож єдиний варіант із авіасполученням – доїхати до Вінницького літовища, а звідти – різними видами транспорту до Умані.

Де зупинитися?

Якщо ви приїхали до Умані на кілька днів, то проблем з житлом не виникне. Адже у місті є купа готелів та хостелів, тож ви точно знайдете собі невеличкий дах над головою. Причому, як і будь-якому місті, в Умані можна відшукати як бюджетний, так і більш дорогий варіант. Зокрема, можна винайняти квартиру, яка у ціновій політиці обійдеться вам так само, як і номер у готелі. Однак, що із цього переліку ліпше – обирати вам.

Що подивитися?

Найбільша пам’ятка міста — парк Софіївка. Його територію прикрашають водоспади, скелі, підземні річки та понад 2500 видів різноманітних рослин, екзотичних дерев та кущів. Не менш красиве видовище — штучні пруди. Їх усього чотири — Нижній, Верхній, Червоний та Вітієвський. Над одним із них побудовано фонтан, який підіймає воду на висоту близько 12 метрів. Якщо ж ви романтик, то у парку цілком можливо влаштувати пікнік. У Софіївці багато лавочок, альтанок та просто тихих місць для усамітнення. Для тих, хто не любить багато ходити, можна побувати на екскурсії на спеціальному електромобілі або покататися на човні чи катамарані. Для справжніх екстремалів є коні. Зокрема, самі екскурсії можна послухати шістьома мовами. Могила Хасида Нахмана — теж одна із визначних пам’яток міста. Хасида Нахмана поховали в Умані ще у далекому 1810 році. У часи Другої світової війни німці розгромили цвинтар, а за радянських часів на цьому місці побудували житлові будинки. Однак, після проголошення незалежності, до могили Нахмана почали приїжджати хасиди зі всього світу. Вони викупили частину будинків та побудували над могилою синагогу. Відтоді щороку до Умані з’їжджаються тисячі хасидів, щоб відсвяткувати Рош-Ха-Шана, тобто європейський Новий рік. Світломузичний фонтан «Перлина кохання». Він є унікальним, адже розташований на суші та воді і щороку зустрічає понад півмільйона гостей. Цей фонтанний комплекс увійшов до трійки найбільших в Україні. Найвищий струмінь води сягає 19-ти метрів, а додаткові – близько двох метрів. Нині уманська «Перлина кохання» стала навіть популярнішою за парк «Софіївка», хоча з’явився він лише три роки тому. Працює фонтан сезонно, тому якщо ви хочете побачити світлове шоу, варто їхати у спеціально виначений для цього час.

Умань також славиться тим, що має багато соборів та костелів. Серед них Миколаївський собор та Успенський костел. Саме ж місто дуже зелене та чисте, тому відпочивати, подорожувати або навіть жити тут – суцільне задоволення.

Де харчуватися?

Знайти в Умані ресторан, кафе чи якийсь елементарний заклад харчування – не проблема. Їх там повно. Зокрема, можна відвідати і звичайний супермаркет, яких там теж достатньо. До речі, такий варіант навіть кращий, припустімо, якщо ви гуляєте у парку. Зручніше, коли під рукою вже є щось куплене завчасно. Тому що погуляти недовго не вийде, а йогурт чи шоколадка у сумці зможе значно покращити ваш настрій, якщо ви зголоднієте.

Лайфхаки…

Завжди будьте на позитиві та не забувайте усміхатися, адже така краса не зможе залишитися просто на фото у телефоні – ви точно будете все фотографувати та ділитися світлинами у соціальних мережах. Тож не забудьте взяти із собою портативну камеру. І вкиньте у сумку про всяк випадок шматок хліба – якщо ви будете у «Софіївці», то 100 % там будуть лебеді, яких ви захочете погодувати.

And that’s all?

Відпочинок в Умані – це щось надзвичайне. Ви точно не зможете встояти перед чарівністю цього міста та згадуватимете про цю подорож ще довго-довго. Україна — неперевершена, але часом ми думаємо, що ліпше закордону нічого немає… Проте варто лише озирнутися довкола!

Мирослава Танська