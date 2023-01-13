Подорож у тишу: університет Галлодет

Як подорож врятувала глухих? Чому вони утворили коло? Що символізує Бізон? – читайте сьогодні.

Найважливішим фактором успішної соціалізації людини з порушеннями слуху є спеціалізований навчальний заклад: садочок, школа, коледж (із супроводом перекладача) та університет. Спеціальна підтримка, використовуючи певні методи та підходи, дозволяє вивести нечуючого на повноцінний рівень емоційного, розумового та навіть мовного розвитку.

Той, хто змінив усе

Томас Галлаудет народився 10 грудня 1787 у Філадельфії (Пенсільванія), був старшим із 12-ти дітей у сім’ї. Галлаудет отримав ступінь бакавра у Єльському Університеті, і пробував реалізувати себе в багатьох областях: вивчав право, трохи займався торгівлею та досліджував Писання. У 27 років він став проповідником, закінчивши дворічні курси Духовної семінарії. Якби він зараз завітав до Київських духовних шкіл, то напевно позаздрив її студентам, які щотижня вивчають жестову мову, а також мають практику спілкування із нечуючими.

Нестримний молодий Томас разом із другом об’їздив всю Нову Англію, і з успіхом зібрав донати з державних та приватних джерел, щоб заснувати школу для глухих студентів у Хартфорді, яка пізніше стала відома як Американська школа для глухих.

Галлодет не звик зупинятись, він вирушив у подорож в пошуках досконалого та ефективного методу навчання глухих. Близько 16 країн та понад 40 міст пройшли парадом показових оглядів, а інколи непривітних дверей спеціальних навчальних закладів. Аж ось у 1868 році Томас Галлодет зміг сісти за письмовий стіл, щоб узагальнити досвід і … започаткував у США комбіновану систему навчання глухих під назвою «тотальна комунікація», в якій застосовувалися: жестова, дактильна та словесна мова в її усній і письмовій формах.

Метод Галлодета виявився дієвим, оскільки зараз на й ого честь названий єдиний у світі Університет для глухих та слабочуючих, що у Вашингтоні, округ Колумбія.

Університет «Бізон»

Талісманом університету Галлодет є Бізон, що символізує витривалість та духовну силу. Це вагома причина відвідати Смітсонівський національний зоопарк та побачити Галлі – самку американського бізона, якій подарувала ім’я спільнота університету Галлодет.

У 1872 році дипломи випускників університету вперше були підписані президентом США Грантом. Відтоді, ця традиція залишається незмінною.

тудентські страйки глухих студентів 1988 року привернули увагу всієї країни. Молодь була обурена вибором чуючого президента (ректора) університету Елізабет Зінсер. Після тижня протестів і активності Зінсер подала у відставку. Цей рух став відомий як Deaf President Now (DPN).

Класні кімнати візуально орієнтовані. Вони організовані відповідно до філософії DeafSpace (простір для нечуючих). Усі столи розташовані по колу, щоб студенти та викладачі могли бачити один одного, а спілкування було зручним. Якщо професору потрібно привернути увагу аудиторії, він блимає світловим сигналом.

На території кампуса є садок та школа для глухих і слабочуючих дітей. А також Центр розвитку, де проводиться повноцінна робота із сім’ями їх супровід, підтримка та навчання.

Приватний Університет Галлодет (GU) є двомовним та багатокультурним вищим навчальним закладом, який забезпечує інтелектуальний та професійний розвиток глухих. Студенти спілкуються американською мовою жестів (ASL) і письмовою англійською мовою.

Університет забезпечує інклюзивне та високоякісне академічне середовище і пропонує JumpStart – мовні курси амсленгу (ASL) та англійської мови. Чотиритижнева програма перед початком осіннього семестра дозволяє поринути в культуру глухих, амсленг та зав’язати нові знайомства, щоб почувати себе комфортно в новому навчальному році.

На момент сьогодення GU охоплює всі 50 штатів та понад 100 країн (це понад 23 000 випускників).

Спорт, наука та мистецтво

Галлодет – це місце творчих людей. Тут є студентські клуби та організації. Кіно та TV Студія університету зареєстрована на федеральному рівні!

У Театрі міміки та жесту можна сповна відчути культуру нечуючих та насолодитись яскравою та емоційною виставою (усі постановки озвучує суфлер). А якщо Вам до Києва ближче ніж до Вашингтону, завітайте до театру «Райдуга» https://theatre.love/theatres/teatr-m-m-ki-ta-zhestu-rayduga/

Нещодавно танцювальна компанія Gallaudet відсвяткувала своє 65-річчя, за цей період її учасники відвідали понад 10 країн. Артисти «відчувають» силу танцю, і дотримуються ритму за допомогою візуальних сигналів та вібрацій.

На території кампуса є Лабораторія світла, яка дозволяє створювати високоякісні анімації, аватари та 3D-ландшафти. Motion Light Lab запрошує взяти участь у розробці візуальних оповідань, з інтерфейсом ASL/англійська мова. З 2016 року університет співпрацює з Pigmental Studios – анімаційною компанією, яка розробляє контент для кіно, телебачення та ігрової індустрії, у тому числі Disney, Pixar та Dreamworks.

Студенти та викладачі створюють мультикультурні організації: Африканський студентський союз, Асоціацію жителів азіатсько-тихоокеанських островів, Союз чорних студентів, Студентську організацію Інституту англійської мови, Латиноамериканську студентську спілку, Саудівську студентську організацію. Дівочі та хлоп’ячі спілки пропонують поділитись власним досвідом, а навзаєм отримати вартісні поради.

Незалежна газета університетського містечка Buff and Blue – ідеальне місце для письменників, редакторів та репортерів, де вони можуть навчатися та розвиватися у своїй справі.

Баштовий годинник – не просто відома пам’ятка, а організація, яка об’єднує любителів графічного дизайну, фотографів та мрійників, які створюють і зберігають спогади, для майбутніх поколінь в рамках щорічника!

Спортивні команди Gallaudet-Bison входять до Національної університетської атлетичної асоціації (NCAA). Студенти змагаються у 16 видах спорту, серед яких: бейсбол, баскетбол, крос-кантрі, футбол, соккер, плавання, легка атлетика, тхеквондо, софтбол, черлідинг, волейбол тощо.

Саме на полі GU придумали ставати в коло перед грою. Причому, зовсім не для піднесення командного духу. Мета цілком практична – щоб наради мовою жестів не побачили учасники інших команд. Коли в американський футбол почали грати глухі проти чуючих, їх квотербек Пол Хаббард використовував американську мову жестів для подачі сигналу про стратегію чергової «битви».

Хоча команда отримувала перевагу в іграх з «чуючими», інші «глухі» команди легко розгадували їх наміри. Тоді 1894 р. тренер придумав наступний прийом: перед кожною «сутичкою» він став збирати атакуючих у купу, порадитися. Результат перевершив очікування і став звичайною справою.

Єлизавета Павлюк

(Фото gallaudet.edu )