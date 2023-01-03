У пошуках себе, або Мандрівка за 45 хвилин

Самураю теж потрібна відпустка. Шлях, який поверне до життя, не обов’язково має бути довгим. Як віднайти себе по дорозі, читайте далі.

Старт для відчайдушних

Якщо вам випало жити у приватному будинку, мені дуже шкода. Адже піший спуск із 12 поверху – це початок справжньої історії. Як Ви здогадались, світло вимкнули не за розкладом, і хоча мені не треба вигулювати собаку, життєлюбний характер потребує нових вражень.

Слід поставитись до спуску осмислено, і можна помітити що кожен поверх має свій характер. У Києві, насправді, є чимало цікавих під’їздів. Можливо, один із них прихований в сусідньому домі ?

Продовжую сходження і вперше зауважую, що мешканці 9 поверху гарно товаришують. На спільному балконі стоять цілком пристойні диванчики, на одному з яких, гравців чекає забута тура.

На 7 поверсі прикріплений турнік який, лише завдяки магії, тримається на сірій горбистій штукатурці.

На 4 поверсі якийсь Мислитель цілодобово смалить. Щоб думки були тихі, його бездротовий світильник має світомаскування. Я також не використовую ліхтарик, і нарешті мені вдається намацати двері на першому поверсі. Я надворі.

Шпигунські маршрути

Якщо замислитись, то у кожного з нас є кілька буденних напрямків, що дозволяють найшвидше дістатись певного пункту призначення. Зазвичай, ми не заглядаємо у двори, що розкинулися за будинками та приховані від наших поглядів. Сьогодні не будемо поспішати, це наше перше правило.

Пригадайте, із якою уважністю Ви розглядали вивіски та вітрини магазинчиків у незнайомому місті. Із цікавістю зазирали в очі зустрічним перехожим, дивувались кожному орнаменту і прагнули вдихнути у себе таке несподівано яскраве життя. А й правда, чи пізнаєте ви свій район, якщо неупереджено поглянете на нього? Розкрийте очі ширше, бо на вас чекають реальні враження та відчуття. Тут і зараз виразно відчуєте запах ранньої весни чи зимовий подих неба, колір осіннього чорнозему або мить тиші на світанку.

Дозвольте собі смакувати життя. Дорогою завітайте у “Шпигунське” Сільпо за адресою проспект Перемоги 94/1 (метро Нивки). Його дизайн змусить вас інакше поглянути на можливі маршрути.

Як лікує дорога

Я міцно недолюблюю вечір суботи, а Ви? Який день тижня або час доби змушує Вас відчувати самотність та марність часу проведеного за комп’ютером у компанії солоних горішків та моркви по-корейськи? На такий випадок у мене є яскрава життєствердна роздруківка від Аліси (тої, що з Країни див). Вона нагадує: “Якщо у світі все безглуздо, що заважає вигадати який-небудь сенс?”. Найкращий варіант, як на мене, – вирушити в дорогу.

Піша хода, дозволяє забути про відчай та розігнати гарячу кров. Лікарі, які займаються душевними хворобами стверджують, що фізичне навантаження позитивно впливає на психічний стан людини. До того ж, підняти себе з дивану, щоб вибороти своє щастя, це дійсно справа гідна зусиль. Часто, сила волі народжується у дрібних але осмислених вчинках. Таке самолікування, гарантовано принесе користь вашому здоров’ю.

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Для тих, кому необхідний сенс

Цілком розумію людей, які запитують, яка користь від того, щоб тинятись зимним району. А раптом від нетривалої прогулянки на душі стане легко та спокійно. Хіба це не вражаюча вигода? Завжди варто зробити спробу. До того ж для Вас, справжніх мандрівників, маю круту пропозицію!



Зазирніть у мапу міста. Безсумнівно, ви знайдете для себе новий старт, а незнайомі вулички розгорнуться як “доріжка вимощена жовтою цеглою”. Нагадаю, що людина розкриває себе не лише через самоаналіз, а й шляхом спілкування з людьми. Вони напевно зустрінуться! Я маю на увазі не тільки гопників з Троєщини, а й випадкові доленосні побачення.

Скажіть “Так” як Джим Керрі, та відправляйся до назустріч пригодам і своїм страхам. Бо сміливі (від себе додам, – активні), завжди мають щастя. Зарядитись на позитив можна із командою adidas Runners Kyiv , яка об’єднує людей із різних куточків світу, та згуртовує наполегливих киян.



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Шлях воїна

Добро має бути сильним, тому принципи Бусідо на теперішній час особливо актуальні. Японська збірка рекомендацій та норм поведінки у суспільстві та наодинці, нагадує про необхідність фізичного та морального вдосконалення.

Серед самураїв було чимало поетів, які незважаючи на щоденну небезпеку цінували кожен день, вміли дивитись на світ з любов’ю, були здатні помічати дрібнички. Нам, так само важливо загартовувати характер, бути мужніми і терплячими у досягненні мети.

Мистецька ініціатива «Буремні вірші» підтверджує, що словом може підтримати кожен. Ознайомитись з ініціативою варто тут .

Мудрість та культура не мають кордонів, і тому надихнути після робочого дня може парк “Кіото” у Лісовому масиві. Ловіть локацію :

Яскраво червоний місток над озерцем, веселі та ошатні ліхтарі та маленька гора Фудзі. Чи ви бачили їх взимку?

Навколо ще багато незвіданого, а Ви великі молодці і вдячні читачі вже дійшли кінця. Повірте і дослухайтесь до моєї поради: ховайте свій телефон у кишеню і вирушайте у подорож.

Єлизавета Павлюк

(Фото автора)