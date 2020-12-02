Царство класичного живопису – Дрезденська картинна галерея

Полотна Рафаеля, Рембрандта, Веласкеса, Ван Дейка і Рубенса – шедеври світового мистецтва наживо…

Полотна Рафаеля, Рембрандта і Веласкеса, картини Ван Дейка і Рубенса… Читали про ці витвори мистецтва у книжках та багато про них чули? А чому б не побачити шедеври світового мистецтва наживо? Тільки задумайтеся, подивитися в очі «Сикстинській мадонні»… Це, погодьтеся, культурна подія в житті. Не кажучи вже про натюрморти фламандських художників, середньовічні гобелени та античні скульптури. Ці та багато інших безсмертних витворів світової культури можна побачити у Дрезденській картинній галереї.

Що в ній особливого?

Дрезденська картинна галерея або Галерея старих майстрів — одна з найпопулярніших картинних зібрань у Європі. Розкішний палацовий комплекс Цвінгер об’єднав під одним дахом полотна епохи Відродження, бароко та класицизму. Галерея має чотири відділи, серед яких відділ живопису, гобеленів, пастелі та мініатюр.

Однак, незважаючи на розмаїття епох і жанрів, галерея демонструє тільки класичне мистецтво, але, можливо, це навіть на краще, адже за кілька годин ви побачите витвори мистецтва, на які рівняються світові художники. Хоч зовні Цвінгер і вражає своєю пишністю, всередині ця будівля досить проста з таким же ненав’язливим інтер’єром. Тож гуляючи залами, яких у галереї усього п’ять, можна присісти на м’який диванчик і роздивлятися полотна.

На що варто звернути увагу?

Звісно, у Дрезденській галереї усі витвори мистецтва є шедеврами, однак я все ж спробую виокремити ті, без яких не можна уявити похід до цього царства класичного живопису.

«Сикстинська мадонна» — те, заради чого взагалі варто іти до галереї, незалежно від того, є ви великим поціновувачем живопису чи ні. Це полотно – одне з найвідоміших творів італійського Ренесансу. Картина була виконана на замовлення церкви святого Сикста у П’яченці, звідки і назва. Нині полотну більше п’ятисот років.

«Венера, що спить» — картина венеційського живописця Джорджоне, написана ним незадовго до смерті. На полотні зображена богиня кохання Венера, яка заснула в божественному саду, чекаючи на Купідона.

«Дінарій Кесаря» — полотно Тіціана, яке передає біблійну сцену, коли фарисеї намагалися надурити Ісуса Христа. Картина не показує усієї драматургії, однак через вдале промальовування міміки, змушує задуматися про вічні цінності – добро і зло, чистоту і підлість.

Як будете у Дрезденській галереї, не полінуйтеся зайти до залу мініатюр. Спочатку мініатюри відігравали роль ілюстрацій до літописів, а потім почали використовуватися як фотокартки. Тож на пергаменті, папері, кістці, металі та навіть порцеляні можна побачити портрети тогочасних багатіїв та знаменитостей. Серед найвідоміших авторів мініатюр: художниця-італійка Розальда Кар’єра, живописці Рафаель Менгес, Феліція Гофман та інші.

Скільки коштує вхід?

Ціна вхідного квитка становить 12 євро, та для того, аби трохи заглибитися в історію класичного живопису, краще доплатити ще 10 євро і замовити екскурсовода. Він принаймні допоможе Вам зорієнтуватися і підкаже, на що саме варто звернути увагу.

Як доїхати?

Дістатися з України до Дрездена можна автобусом або літаком. Мінімальна ціна на автобус зі Львова становить 1600 гривень. Така ж цінова політика і з автобусами з Києва. Квиток на літак в один бік обійдеться вам приблизно у чотири тисячі гривень. Набагато дешевше і вигідніше замовити автобусний тур, який включає також і Дрезден. Тоді за 4-5 тисяч гривень ви побачите і Дрезден, і кілька прилеглих країн. У цю суму входять також екскурсії, проживання та харчування.

Навіть якщо ви не любите культуру та живопис, все одно варто побувати в Дрезденській картинній галереї для загального розвитку.

Евеліна Котлярова