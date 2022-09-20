Найкращі місця і пам’ятки, які варто побачити в Мармарисі

Дивовижне місто Мармарис, визнана багатьма курортна перлина Туреччини, пропонує чудові пам’ятки та цікаві місця для відвідання. Безсумнівно, Мармарис має перевагу в менш жаркому кліматі, ніж в інших місцях, і спокійному морі (зручні бухти закриті від хвиль широкого моря). А спекотні липень і серпень тут більш терпимі.

Довгий пляж Мармариса (Узун‘яли) і пляж Сітелер

Пляж Узун‘яли, також відомий як Лонг-Біч, розташований поруч із міським пляжем Мармариса в Узун‘яли, де відпочиваючі також зможуть зануритися в море, коли захочуть. Лонг-Біч тягнеться вздовж дуже довгої піщаної берегової лінії, включаючи регіон Сітелер, довжиною близько 10 км до району Ічмелер.

Піщаний пляж Узун’яли — це ідеальна середземноморська температура з квітня по листопад, яка охоплює всю берегову лінію Мармариса, даючи достатньо місця, щоб розслабитися. Безлюдна набережна переповнена кафе, ресторанами, барами та магазинами. Цей курорт подбав про те, щоб у Вас було все необхідне для ідеального пляжного відпочинку.

Замок і музей Мармариса

Замок Мармариса та музей археології всередині розташовані в старому місті Мармарис, на пагорбах за пристанню для яхт, і відкриті щодня з 08:30 до 19:00 (17:30 у зимовий сезон, 31 жовтня-01 квітня)

Замок Мармарис, який датується 1044 роком до нашої ери, має видатну архітектуру та ландшафт. Це одне з найкращих культурних місць, які варто відвідати та побачити в Мармарисі.

Музей має сім закритих зон:

Два з них організовано як археологічний зал.

Одна з них організована як етнографічна вітальня.

Решта площі використовуються як художні галереї та складські приміщення.

Дальян

Дальян — це диво природи, де море зустрічається з озером. Дальян славиться всесвітньо відомим пляжем Ізтузу, Каретта Кареттас, грязьовими ваннами та стародавнім містом Каунос. Ви можете відвідати Дальян на човні в будь-який день, він розташований в 80 кілометрах на південний схід від Мармариса.

Приємний клімат курорту дозволить мандрівникам легко пересуватися по всіх визначних місцях. Крім того, відпочиваючі тут можуть відвідати знамениті Лікійські мавзолеї та пляж Ізтузу, який розташований на річці, що впадає в Середземне море.

Ічмелер

Ічмелер — прекрасний курорт, розташований приблизно в 8 км від Мармариса. Це доволі тихий і спокійний пляж. Крім того, в Ічмелер є невід’ємні атрибути відпочину — ресторани та магазини.

Пляж Ічмелер — це чудова вода та дрібний пісок, тут відпочиваючі можуть знайти центри водних видів спорту на пляжній набережній через жовті точки в жовтих наметах.

Турунч

Турунч розташований приблизно у 21 км від Мармариса. Пляж Турунч, відзначений Блакитним прапором (екологічно чистий), розташований між лісистими пагорбами та горами.

Крива дорога з пандусами та спусками до Турунча дуже захоплює лісами, пагорбами та красивим ландшафтом уздовж затоки Мармарис. Після півгодинної подорожі Ви раптом побачите Турунч за пагорбами на березі моря з дивовижним видом.

Острів Клеопатри (Седір) — пляж Клеопатри

Острів Седір розташований приблизно в 16 км від Мармариса. Пляж Клеопатри дуже відомий своїм золотистим піском. Також стародавнє місто Кедра варто відвідати та побачити.

Острів розташований дуже близько до порту села Чамли. Тут ви можете чудово провести пляжний і культурний день у компанії залишків стародавнього міста Кедра, золотистого піщаного пляжу Клеопатри, сонця та моря.

Орханіє — пляж Кизкуму

Пляж Кизкуму — один з найкрасивіших пляжів регіону. Він розташований в селі Орханіє, приблизно в 28 км від Мармариса.

Пляж є частиною затоки Хісароню. Завжди спокійне море у поєднанні із сосновими лісами породжує атмосферу умиротворення та відпочинку.

Ця 600-метрова берегова лінія має легенду. Згідно з легендою, дочка короля Бібасса, прекрасна принцеса, відправляється в море, щоб врятуватися від піратів. Оскільки вона не вміла плавати, вона наповнює спідницю піском і намагається пройти повз бухту. Вона збивається зі шляху після заходу сонця, і коли в неї закінчується пісок, тоне. Цей регіон назвали на її честь, Кизкуму означає «дівочий пісок».

Martı Marina & Yacht Club

В Орханіє також розташована пристань Martı Marina & Yacht Club, яка розташована на схід від входу в бухту. Пристань має кар’єрну місткість 100 яхт і човнів на суші та 300 яхт і човнів для швартування.

Ви можете розраховувати на унікальний відпочинок у Martı Marina & Yacht Club із його заспокійливим блакитним і зеленим середовищем, чудовим сервісом, ресторанами, де пропонують смачні та різноманітні страви турецької та міжнародної кухні, а також у безпосередній близькості від багатьох центрів розваг у регіоні Егейського моря.

Назли Якубова