Мангеттен вдень і вночі: цікаве про серце Нью-Йорка

Мангеттен – найдорожчий та найвідоміший район Нью-Йорка, серце міста, центр уваги будь-якого туриста, який приїхав до США. Такий колоритний, енергійний, яскравий, шумний, з безліччю культових визначних місць, театрів, будинків мод, барів та ресторанів він є мрією тисяч людей. Скільки фільмів та серіалів було знято саме тут, скільки знаменитостей ходили цими вулицями! Мангеттен – цілий світ на одному острові.

Пропонуємо Вам здійснити невелику екскурсію цим легендарним районом Нью-Йорка. Можливо, після цього Вас опанує нездоланне бажання побачити все на власні оці.

Мангеттен ділиться на кілька районів: Даунтаун, Мідтаун та Аптаун.

Даунтаун

Фінансовий центр країни, якщо не всього світу. Саме тут знаходяться головні біржі, фінансові комплекси та організації, офіси крупних корпорацій та знамениті Уолл-стріт, Чайна таун, Маленька Італія. Звідси відправляються пороми до статуї Свободи.

В Нижньому Мангеттені ви побачите дивовижне поєднання найсучасніших споруд та розкішних історичних пам’яток.

Мідтаун

У Середньому Мангеттені знаходяться найвідоміші будівлі і площі Нью-Йорка. Мітдаун відомий своїми хмарочосами, більшість споруд тут впираються в небо. Головні орієнтири – Емпайр-Стейт-Білдінг, Таймс Сквер, Бродвей, П’ята авеню та Рокфеллер-центр.

Центральний парк також знаходиться тут. Ранкова пробіжка та сніданок на Великій галявині – ідеальний початок дня на Мангеттені. Щоправда, відвідувати його краще десь 5 годині, якщо не хочете проводити час у компанії величезного натовпу людей.

Аптаун

Приблизно з середини Центрального парку починається Аптаун. На початку Верхнього Мангеттена знаходяться дорогі будинки мільярдерів і знаменитостей. Потім же починається Гарлем, традиційно афроамериканський квартал, зі своїми джаз-клубами, закладами із соул-фудом, стильними барами і кафе. Тут вдало поєднуються величні особняки XIX століття і сучасні хмарочоси.

Ще у 80-х роках минулого сторіччя Гарлем вважався небезпечним та бідним районом, центром наркоторгівлі, руїною, яким він власне і був. Проте гайки закрутили, і Гарлем став цілком придатним для спокійного життя місцем.

Нічне життя Мангеттена

Усе найцікавіше на Мангеттені починається вночі. Багато людей ледь не щодня вигадують якісь плани на вечір: посиденьки в барі чи ресторані, танці в клубі чи просто прогулянка по нічному Нью-Йорку. Якщо хочете потрапити на справді класну вечірку чи в бар, невідомий для звичайних туристів, варто познайомитися з місцевими жителями. Вони краще за будь-якого гіда знають про найкрутіші заклади Мангеттена.

Саме вночі краще вперше прийти на знаменитий Таймс Сквер. Яскраві вітрини, неонові вивіски, величезні реклами, сяючі хмарочоси – все рухається, блищить, мигає і грає. Життя тут кипить і, здається, не зупиняється ні на хвилину.

Їжа

Мангеттен – рай для гурманів. Тут можна знайти страви будь-якої кухні. Величезна кількість кафе, ресторанів, вуличної їжі є буквально на кожному кроці.

Безумовно, Нью-Йорк залишить задоволеними навіть найвибагливіших поціновувачів смачних страв та любителів кулінарних експериментів.

Транспорт

Звичайно, найбюджетнішим варіантом є метро. Та якщо громадський транспорт не для вас, можна викликати таксі, використовуючи додаток. Не намагайтесь зупинити машину прямо на вулиці, як часто роблять персонажі серіалів. Це вийде у кілька разів дорожче.

Також можна пересуватись пішки, адже орієнтуватись тут зовсім нескладно. Так вам вдасться значно краще відчути атмосферу Мангеттену.

Житло

Розкішні п’ятизіркові готелі, шикарні дорогі апартаменти, пентхауси з величезними вікнами – це все про Мангеттен.

Та якщо ви не маєте наміру витрачати захмарні суми, можна залишитися в хостелі. Щоправда, на зовсім дешеве житло сподіватися не варто. На Мангеттені немає нічого дешевого.

Скласти однозначне враження про Мангеттен неможливо: він занадто різноманітний та унікальний, як і весь Нью-Йорк. Тут шалений ритм життя, неосяжні будівлі, розкішні споруди і постійний рух поєднані з шумом, брудними вулицями та великою кількістю безхатьок. Мангеттен осліплює, вражає, розчаровує, а потім знову й знову закохує в себе. Та одне відомо точно: байдужим він не залишає нікого.

Анастасія Корнійчук