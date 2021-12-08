Унікальне Закарпаття

На південному заході України, в оточенні українських Карпат затишно розташувалася найзахідніша область України, благословенна земля, щедро обдарована Богом. Закарпаття – унікальний край, оповитий легендами. Край, що зберігає вікову історію.

80% території Закарпаття займають гори, близько десяти тисяч річок та потічків перетинають родючі землі, безліч природних озер, чимала кількість мінеральних та термальних джерел, збагачених цінними мікроелементами прямують із самих надр землі.

Мальовничий регіон

Закарпаття – це туристичний край, дивовижний та гостинний у будь-яку пору року.

Можна довіку сперечатися, який сезон на Закарпатті найгарніший. Узимку, будь ласка! “Пилипець”, “Буковель”, “Драгобрат”, “Подобовці” – велика кількість гірськолижних курортів із трасами різної важкості спуску: для новачків, справжніх професіоналів-віртуозів, що ледве можуть дочекатися нового лижного сезону.

Весняні Карпати

Навесні ледве встигаєш милуватися буянням кольорів та фарб: реліктова долина нарцисів на Хустщині, фіолетове море з крокусів у селищі Колочава, магнолії та екзотичні тюльпанові дерева в Ужгороді, рожеві хмари сакур у Мукачеві, Ужгороді, на Виноградівщині, нескінченні лавандові поля у Перечині.

На початку червня на Рахівщині вибухає яскравим полум’ям червона рута.

Морське око

Ніхто не сумує через відсутність моря у Закарпатті, адже літо тут яскраве та соковите. Рафтинг холодними та швидкими гірськими річками, бездонне блакитне небо для польотів на парапланах, прогулянки верхи смарагдово-зеленими луками.

Любителі екстремального туризму можуть обрати маршрути різної складності для прогулянок квадроциклами. А озера! Глибокі, сині, немов очі гуцулки, що дивляться вгору. Морське око західної України, наплакане графською донькою Сінь у тому місці, де було вбито кам’яною брилою її коханого- пастуха Віра.

Сумна легенда про озеро Синевір. У чистій прозорій воді відбивається, повторюючись, 13-ти метрова скульптура з червоного дерева. “Синь та Вір”.

Осінні забави

Осінь на Закарпатті і справді золота. Боржава, Рахівщина, Ужоцький перевал вразять різноманіттям барв навіть найвибагливішого туриста. Восени особливо цінується тепло термальних басейнів, молоде п’янке, ледь дозріле вино і неймовірно смачна, неповторна кухня, що поєднує у собі елементи угорського, чеського, словацького, румунського колориту.

Майже у самому серці 200-річного дубового гаю берегівщіни розташувався сучасний оздоровчий центр “Косино”. Сім різних басейнів із термальними водами гостинно зігріють та оздоровлять гостей закарпатського краю.

Невеличке село Лумшори відоме в усій Україні завдяки своїм чанам та казанам із мінеральною водою, у яких проводяться оздоровчі процедури на вогні простонеба, незалежно від пори року. Чани знаходяться біля гірської річки, купання слід чергувати із зануренням у холодну проточну воду.

Серед вулканічних гір поблизу села Велятино розташовано санаторний комплекс «Теплі води», на великій території якого знаходяться два термальні басейни й кілька бочок із лікувальною водою, насиченою йодом.

Якщо після термальних джерел вам захочеться розслабитися та відпочити, “Шато Чизай”, що у місті Берегово, запропонує занурення у світ сучасного високоякісного виноградарства і виноробства та ще й з неймовірною смачною дегустацією вин різних сортів та термінів витримки.

Закарпатська кухня

Якщо полюбляєте сири, Закарпаття радо запрошує на дегустацію сирів у сироварні Нижнє Селище, що на Хустщині, або у приватну сироварню «Бараново», де на модернізованому обладнанні виготовляють різні види 8 сирів із натурального овечого і коров’ячого молока.

Багато у Закарпатті незвичайних ферм: оленяча, буйволина, ферма з розведення равликів та страусина ферма. Поряд із цікавими екскурсіями можна погодувати оленів, скуштувати сири з буйволячого молока, або поласувати млинцями та омлетом зі страусиних яєць.

А кухня! Вона розповість про історію і традиції краще, ніж знавець-екскурсовод. Наваристий ароматний бограч, рокот-крумплі, запашні кнедлі з м’ясним гуляшем, лоці з картоплею по-селянськи, токан, кремзлики, голубці з грибами – це ще не повний перелік смачних закарпатських страв. Спробуйте Закарпаття на смак, його ви не забудете ніколи.

Приїжджайте у Закарпаття, розповідайте друзям про Закарпаття, закохуйтесь у цю дивовижну Срібну Землю.

Влада Юрченко