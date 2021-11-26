Прогулянка схилами Карпат: від Прикарпаття до Закарпаття

Карпати вже давно користуються популярністю в багатьох туристів. Дехто полюбляє великі курорти як Буковель, а когось цікавлять маловідомі колоритні місця. Сьогодні ви дізнаєтесь про містечка та села, що заворожать мандрівника своєю автентичністю та вбережуть гаманець від зайвих витрат.

Нашу мандрівку ми розпочнемо біля верховин Прикарпаття, а закінчимо на підніжжі Закарпаття: розглянемо місцевий колорит, відвідаємо широкі полонини та стрімкі гірські річки, помилуємося прекрасними краєвидами, спробуємо стати на лижі та поніжимося у термальних джерелах.

Трохи з історії

Територію Прикарпаття зараз ділять між собою 3 області: Івано-Франківська (майже вся) та частини Львівської й Чернівецької. Закарпаття повністю займає територію однойменної західної області України. Довгий час ці землі були під владою Польщі, Угорщини та Австрії. Тому місцеві традиції тісно переплелися і традиціями сусідніх народів. Корінні мешканці цих територій: бойки, лемки та гуцули. Вони всі відрізнялися між собою особливостями побуту, певними традиціями та говірками. Автентичність і досі добре збереглася, особливо в невеликих поселеннях серед гір, де люди все ще дотримуються певних стародавніх традицій ведення господарства.

Маршрут до Карпат

В Україні зручна транспортна система, завдяки якій дістатися до Карпат зможе кожен вподобаним видом транспорту:

Власне авто. Переваги цього способу у зручності переміщення та незалежності від часу перебування. Приблизний час поїздки від Києва до Івано-Франківська — 8-10 годин залежно від обраного шляху. Від Києва до Ужгорода — 10-12 годин. Дорогу легко можна прокласти у Google Картах.

Орендоване авто. Якщо ви любитель комфорту та маєте посвідчення водія, можна розглянути варіант прокату авто. Сьогодні багато українських компаній пропонують таку послугу. Взяти машину можна у будь-якому великому місті країни. Ціни економкласу починаються від 670 грн за добу. Більш дорогі моделі коштують від 1 тисячі грн за добу та більше. Деякі компанії прокату пропонують знижки на завчасну оренду авто. Наприклад, якщо ви замовите автомобіль за пів року до поїздки — отримаєте знижку у 22%.

автомобіль за пів року до поїздки — отримаєте знижку у 22%. Автобус. Велика кількість автобусів курсують між Києвом, Івано-Франківськом та Ужгородом, а також з інших великих міст України.

До Івано-Франківська: час у дорозі складає близько 11 годин. Ціна за 1 пасажира становить близько 500-700 грн.

До Ужгорода: 13 годин шляху. Ціна за 1 пасажира — близько 800 грн.

Цей вид транспорту незручний тим, що зона висадки розташована на автовокзалі Івано-Франківська чи Ужгорода. Від нього до курортних містечок потрібно буде добиратися місцевим транспортом або таксі.

Квиток на автобус від Івано-Франківська до Косова коштує близько 130 грн, час у дорозі — 2,5 години.

Найближче курортне містечко від Ужгорода — Косино — знаходиться за годину їзди від міста, вартість квитка на автобус починається від 170 грн.

До Івано-Франківська: час у дорозі складає близько 11 годин. Ціна за 1 пасажира становить близько 500-700 грн. До Ужгорода: 13 годин шляху. Ціна за 1 пасажира — близько 800 грн. Цей вид транспорту незручний тим, що зона висадки розташована на автовокзалі Івано-Франківська чи Ужгорода. Від нього до курортних містечок потрібно буде добиратися місцевим транспортом або таксі. Квиток на автобус від Івано-Франківська до Косова коштує близько 130 грн, час у дорозі — 2,5 години. Найближче курортне містечко від Ужгорода — Косино — знаходиться за годину їзди від міста, вартість квитка на автобус починається від 170 грн. Потяг. В Україні є багато варіантів доїхати до Карпат з інших міст України. Потяги з Києва до Прикарпаття курсують приблизно 5 разів на день. Найдешевший варіант — плацкарт 044К Чернігів – Івано-Франківськ — від 140 грн за одного, 10 з половиною годин. Найшвидший варіант — Інтерсіті 749К Київ-Пасажирський – Івано-Франківськ — 8 годин у дорозі, близько 530 грн за одного.

Для сполучення із Закарпаттям підійдуть такі варіанти:

Найдешевший — плацкарт 113К Київ-Пасажирський – Чоп — від 240 грн, 15 з половиною годин у дорозі. Найшвидший — нічний експрес 029К Київ-Пасажирський – Ужгород — 12 годин шляху, від 800 грн за місце в купе.

Прикарпаття

Перший пункт призначення – прикарпатські верховини. Чисте гірське повітря, мальовничі краєвиди та автентична місцевість. Вже не терпиться відвідати широкі полонини, покататися на джипах схилами Карпат та зануритися з головою в гарячий чан. Але перед цими розвагами варто знайти місце для ночівлі.

Проживання

На південному сході Івано-Франківської області розкинулися мальовничі курортні містечка: Косів, Криворівня, Верховина; села Шешори, Річка тощо. Вони рясніють великою кількістю котеджних будиночків, створених спеціально для туристів. Є можливість орендувати окрему кімнату в готелі чи котеджі, або можна зняти цілий будинок для великої компанії.

Ціна за кімнату в готелях Косова складає від 250 до 500 грн з людини за одну ніч.

Ціна за кімнату у котеджі приблизно така ж — від 250 до 450 грн за номер на одну ніч.

Оренда цілого котеджу обійдеться вам від 1000 до 7000 грн за одну ніч.

Час для розваг

Тепер, коли ми розібралися з ночівлею, настав час познайомитися з автентичною глибинкою Прикарпаття. Головні види відпочинку, які варто спробувати:

Джипінг . Так це називають місцеві. Поїздки на джипах схилами гір. Існує 2 види джипінгу: екстрим та нормальний. Перший підходить для екстремалів, адже машини роз’їжджають біля небезпечних урвищ й на великій швидкості. Другий — для любителів розміреної їзди безпечними шляхами. Можна помилуватися місцевими краєвидами й відчути дух Карпат. Ціна за таке задоволення становить 2500 грн для групи до 6 осіб.

. Так це називають місцеві. Поїздки на джипах схилами гір. Існує 2 види джипінгу: екстрим та нормальний. Перший підходить для екстремалів, адже машини роз’їжджають біля небезпечних урвищ й на великій швидкості. Другий — для любителів розміреної їзди безпечними шляхами. Можна помилуватися місцевими краєвидами й відчути дух Карпат. Ціна за таке задоволення становить 2500 грн для групи до 6 осіб. Огляд місцевості. Звичайна прогулянка по містечку та сусідніх селах може запам’ятатися надовго. А все завдяки чарівним краєвидам Карпат. Радимо піднятися на місцеві полонини, аби сповна оцінити красу гірських хребтів.

Першою на вашому шляху може стати полонина Росохата . Туристи зізнаються, що з неї відкриваються одні з найгарніших краєвидів у всіх Карпатах. Якщо буде час, варто прогулятися її околицями, адже чим вище — тим красивіший пейзаж. Поблизу полонини розташована відома Печера Довбуша . Названа вона на честь керівника повстанського руху опришків — Олекси Довбуша. Кажуть, скелі печери можна розглядати нескінченно. Земля, вода та камінь, що так вміло переплітаються між собою у цьому місці створюють чарівну картину справжнього карпатського лісу, про який написано стільки казок та легенд. До печери можна дістатися безкоштовно, у вільному доступі. Для того, аби краще пройнятися карпатським колоритом, радимо завітати у село Річка , поблизу Косова. Люди там живуть високо на схилах гір, часто відсутня електрика та водопостачання. Тому побут у них, як і 100 років тому. Стародавні методи ведення господарства. Цікавою особливістю є собачі будки, що будуються на високих ніжках, неначе «курячих». Це робиться задля того, щоб вберегти тварин від частих річкових паводків.

Першою на вашому шляху може стати полонина . Туристи зізнаються, що з неї відкриваються одні з найгарніших краєвидів у всіх Карпатах. Якщо буде час, варто прогулятися її околицями, адже чим вище — тим красивіший пейзаж. Водоспади у с. Шешори. На річці Пістинька розкинувся ряд водоспадів, що місцеві називають Шешорськими або ж Сріблястими. Найвідоміші з них — «брати» — Великий та Малий Гук. Часто місцеві разом їх називають просто «Гук». Висота падіння води з Великого Гука становить 4-5 метрів, з Малого — 2 метри. Найменування «Гук» з’явилося у водоспаду через те, що він найгучніший серед інших Шешорських водоспадів. Місцеві жителі кажуть, що вода ніби «гукає» до них, звідси й назва. Варто бути обережним поблизу води, адже водоспад доволі потужний.

та Малий Гук. Часто місцеві разом їх називають просто «Гук». Висота падіння води з Великого Гука становить 4-5 метрів, з Малого — 2 метри. Найменування «Гук» з’явилося у водоспаду через те, що він найгучніший серед інших Шешорських водоспадів. Місцеві жителі кажуть, що вода ніби «гукає» до них, звідси й назва. Варто бути обережним поблизу води, адже водоспад доволі потужний. Бані й чани. Особливістю карпатського відпочинку є можливість поніжитися у гарячій воді просто неба. Досвідчені туристи зізнаються, що найкращі чани готують на Прикарпатті. Тут не лише надають у користування чан та баню, а й стежать за обслуговуванням клієнтів, пропонують різні смаколики (чай, мед тощо), можуть додавати у воду есенцію для лікувального ефекту.

Серед найпопулярніших: Сауна-чан в котеджному комплексі “Магурка” (смт Верховина); лікувально-оздоровчий чан у Шешорах (с. Шешори, поблизу Косова); чани у приватній садибі “Хата у Румуна” (с. Татарів).

Час перекусити

Найпопулярнішим видом закладів у Карпатах є так звані колиби — автентичні кафе. Посередині такого будиночку розміщується кругла піч, на якій власне і готують страви. Навколо печі розміщені столики для клієнтів. Гарним варіантом такої колиби є «Аркан» (смт Верховина). Кухня українська, домашня. Ціни помірні.

Східна частина Закарпаття — Міжгір’я

Хорошим курортним містечком на сході Закарпатської області стало Міжгір’я . Воно розташоване за 3-4 години їзди від Ужгорода. Тут на Вас чекають не лише активні розваги, але й культурні: музеї, зоопарки та багато іншого.

Проживання

У Міжгір’ї також можна проживати у готелях чи котеджах. Ціна за номер у готелі починається від 450 грн за добу. Ціни на котедж у Міжгір’ї починаються від 1500 грн. Найпопулярнішими є котеджі «Євгенія», «Кичера» та «Анастасія».

Культурний відпочинок

Головним туристичним місцем поблизу Міжгір’я є знамените озеро Синевир. Ціна за відвідування озера Синевир для 1 дорослого складає 30 гривень. На офіційному сайті парку «Синевир» є перелік послуг , якими можна скористатися на його території. Радимо спробувати поїздки на конях та замовити екскурсію місциною, адже послуги коштують доволі дешево.

Нижче природного парку розміщується село Колочава, що може похизуватися своїми музеями. Найцікавішим з них є музей під відкритим небом — «Старе Село» . У ньому сповна відтворили культурне, духовне та матеріальне життя регіону. Вартість квитка для дорослого становить 90 грн.

. У ньому сповна відтворили культурне, духовне та матеріальне життя регіону. Вартість квитка для дорослого становить 90 грн. Екопарк «Долина вовків» . Розкинувся на території природного парку «Синевир». У ньому проживає чимало тварин: карпатські дикі вовки, олені, лані, поні; а також африканські леви, тигри, верблюди й страуси. Особливістю місця є те, що тварини тут перебувають на реабілітації. Наприклад, тигрів власник викупив з цирку, а вовків врятував від браконьєрів. Більшість тварини ніколи не стикалися з мисливцями, тому доволі приязні до відвідувачів. Вартість квитка для дорослого становить 50 грн, а для дитини — 30 грн.

Де можна смачно поїсти?

На території Міжгір’я та у сусідніх містечках існує чимало вищезгаданих колиб. Вони дещо поступаються за якістю та автентичністю прикарпатським, але виграють великою кількістю та приблизно однаковою ціною за обід. Безпосередньо у Міжгір’ї розміщені такі заклади, як «Смерекова Хата», «Каштан» та «Європа». Ціни помірні.

Північ Закарпаття: Красія

Маловідомий гірськолижний курорт Красія може стати цікавим місцем для активного відпочинку з сім’єю. Тут менші черги, ніж у Буковелі. Щоправда, людей більшає на вихідних, це варто враховувати.

Красія має у своєму складі найдовшу гірськолижну трасу в Україні, довжиною 3,5 км, яка офіційно вважається синьою — трасою для новачків. Проте, досвідчені туристи зізнаються, що спуск траси доволі різкий, а штучний сніг слизький, подекуди трапляється лід на шляху. Тому, враховуючи ці фактори, фактично траса є чорною — для досвідчених лижників та сноубордистів.

Ми радимо відвідати Красію лише у тому випадку, якщо ви дійсно досвідчений любитель активного спорту, який приїхав лише заради гірськолижного відпочинку. Адже інших розваг та інфраструктури у Красії майже немає. Прокат лиж коштує 100-200 грн, сноубордів — 200 грн.

Термальні води Закарпаття

Закарпаття — це найкращий варіант відпочинку для людей старшого віку. Адже головне природне надбання цієї місцевості — велика кількість термальних вод. Ми розглянемо три невеликі курортні містечка з найпопулярнішими термальними джерелами: Косино, Велятино та Берегово.

Косино

Термальні води Косино є найдорожчими серед трьох містечок. Нещодавно тут відбувся ремонт, новий 5-зірковий готель, красива плитка у басейнах. Але туристи зізнаються, що за якістю вод Косино поступається: термальна вода не несе такого лікувального ефекту, як у Велятино. Тут можна приємно провести час, просто поніжившись у теплому басейні. Також існує багато інших видів відпочинку, які відразу в Косино можна й спробувати: аквапарк, сауни, басейни тощо. Тариф на відвідування комплексу для дорослих становить: за 3 години — 450 грн, необмежений доступ — за 900 грн.

Берегово

Середнім за ціною між 3 містечок є Берегово. Головним туристичним комплексом тут є термальні басейни «Жайворонок» . Красиве оздоблення, зручні басейни. Лікувальні властивості у води кращі, аніж у Косино, проте гірші, ніж у Велятино. Басейни розміщені у різних зонах: надворі й у приміщенні. Велика кількість саун. Мінусом є вигляд води — коричневий. Мандрівники кажуть, що вона неначе брудна. Тариф на відвідування басейну для дорослих складає 100 грн за годину та 150 грн за 2 години. Після цього за кожну наступну хвилину додається 1 грн.

Велятино

Найдешевший курорт термальних вод, проте з найкращим лікувальним ефектом. Тут головним туристичним комплексом є термальні басейни «Теплі Води» . Відразу на території можна і проживати, і харчуватися в кафе та ресторанах. Туристи відмічають високу якість лікувальних вод, збагачених мінералами. У воді знаходитися можна лише 15 хвилин, більше — шкідливо для здоров’я. Тариф на відвідування для дорослих — від 250 грн за людину.

Отже, не лише Буковелем та Говерлою багаті Карпати. Для туристів існує чимало видів культурного, розважального та рекреаційного відпочинку.

Бажаємо вам відвідати кожне курортне містечко, аби сповна насолодитися автентичною красою Карпатських гір.

Олена Коваль