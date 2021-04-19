Буковель влітку: відпочинок з користю

Цілющі джерела, мальовничі водоспади, ліси зі своїм багатством ягід та грибів, прогулянки на свіжому повітрі, надзвичайна краса гір — це все допоможе запам’ятати це літо назавжди!

Мабуть, кожен знає про прекрасний гірськолижний курорт Буковель. Дійсно, взимку ця місцевість перетворюється на казку. Гори покриваються товстим шаром білого снігу і створюють незабутню атмосферу свята. Проте влітку Буковель часом недооцінюють. Зазвичай саме цієї пори року всі вирушають до моря. Цього літа я відкрила для себе літній відпочинок у горах і мушу сказати, що мене переповнювали позитивні враження та емоції.

Переваги відпочинку в горах

Узимку Буковель — досить дороге задоволення. Мене приємно вразили ціни влітку, адже оренда житла виявилася дійсно доступною. Тут можна забронювати місце в готелі або ж зняти будиночок у місцевих жителів. Чим далі від центру Буковеля, тим дешевше можна знайти житло. У селі Паляниця, що розташоване поряд, також можна собі затишний куточок.

Гори мають цілющі властивості для нашого організму. Карпати — найбільш екологічно чистий регіон, тому відпочинок буде ще й корисним. Чисте гірське повітря та кришталеві джерела доповнюють всю красу та велич цієї прекрасної місцевості.

Розваги

Заняття для себе може знайти кожен: є активний відпочинок, є і пасивний. Біля підйомника 2R розташоване озеро, де встановлені шезлонги й парасольки, є басейн та батут для дітей.

Для тих, хто бажає поніжитися на сонечку, це місце буде чудовим вибором. Крім того, біля сьомого підйомника є найбільше штучне озеро в Україні. Це місце також прекрасно підійде для відпочинку з малечею, адже тут є багато розваг: катамарани, аквабатут, водна гірка та інші.

Для тих, хто любить прогулянки, є вибір найрізноманітніших маршрутів. Можна відвідати водоспади, потоки, цілющі джерела. Любителям ризику сподобається сплав гірськими річками – рафтинг. Ще цікавим є катання на велосипедах.

Новий атракціон FlySurf також вразить тих, хто шукає нові емоції. FlySurf — це пара реактивних черевиків, які з’єднані з гідроциклом за допомогою гнучкого шланга. З цим атракціоном ви зможете виконувати різні акробатичні трюки прямо над водою.

Ще влітку є чудова можливість покататися на конях горами та лісами. Це надзвичайно позитивний заряд енергії як для дорослих, так і для дітей.

Як доїхати

Доїхати можна автобусом чи потягом до Івано-Франківська, Львова, Чернівців чи Тернополя. Від Івано-Франківська до Буковеля також ходить автобус. Поїхати можна і власним автомобілем – на курорті є автостоянка.

Марія Шелехова