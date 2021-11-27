Вісім цікавих фактів про Словенію

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Єлизавета Романенко

Печери, водоспади, гори та… запечені каштани. Так, це все про Словенію. Ми підготували для вас найцікавіше, що варто дізнатись про цю країну. Обережно, після прочитання статті ви можете почати збирати валізу.

№1 Що і де?

Республіка Словенія — країна, що за площею території займає 38 місце серед країн Європи. Столиця — місто Любляна.

Відразу зауважимо, що в містах Словенії довго затримуватись не варто. Краще — сідайте у машину чи автобус і вирушайте дивитись багатства природи цієї невеликої але надзвичайно цікавої країни: озера, печери, гори, заповідники, ріки й море.

Країна підійде як для активного, так і для спокійного відпочинку. Словенія відкриється вам по-різному, залежно від сезону і місцевості, вона різноманітна і несподівана.

№2 Назва

Slovenija походить від етноніма «словени» — праслов’янської форми слова «слов’яни», що означає «земля словен». Слов’янські пращури сучасних словенців осіли на території країни в VI сторіччі н. е.

До речі, оскільки слов’янські мови схожі між собою, українці мають змогу розуміти словенську мову, а словени — українську.

№3 Населення

Словенія — невелика країна і проживає у ній 2 мільйони й 61 тисяча осіб, що до порівняння, менше ніж населення міста Києва. Місцеві у країні гір — люди гостинні та привітні до мандрівників. Можна не соромлячись звертатися до них, бо жителі Словенії із задоволенням спілкуються з туристами й дають поради.

№4 Географія та рельєф

Словенія розташована між Адріатичним морем і Альпами. Більшість її території гори, що вкриті лісами. Словенію навіть можна назвати країною гір, оскільки вона майже не має пласкої місцевості.

Вершини Словенії цікаво відвідати і взимку, і влітку. Взимку вас зустрінуть гірськолижні курорти Краньска Гора, Мариборське Похорье, Блед та інші. А у теплий сезон варто приїхати до Словенії на хайкінг гірськими стежками в Юлійських Альпах або у заповіднику Триглав.

Якщо ж вам захочеться спокійного відпочинку, радимо прямувати до Словенського узбережжя Адріатичного моря, що потішить вас чудовими пляжами та лагунами.

№5 Печери

Словенія — це також країна печер. Майже уся країна стоїть на підземних коридорах, ріках, озерах і каньйонах. Найпопулярніші туристичні печери Словенії — це Постойна і Шкоцянська.

Шкоцянські печери (словен. Škocjanske jame) — це система карстових печер, у південно-західній частині країни. Потрапивши туди, ви будете вражені підземною рікою, водоспадами, озерами та висотою печерних залів, що досягають 140 метрів висоти (а це, до речі, половина Ейфелевої вежі).

А система Постойнських печер (словен. Postojnska jama), що знаходиться на Півдні Словенії, простягається на 20,5 тисяч метрів під землею і може похизуватися не тільки підводною рікою і височенними сталактитами та сталагмітами, а й власною підземною концертною залою, де здавна проводяться музичні заходи.

№6 Водні ресурси

Під час подорожі Словенією, вам будуть траплятися водоспади, озера та ріки. Оскільки ця країна багата на «водні ресурси», варто лише дивитися навколо під час поїздки і помічати красу.

Водоспадів, наприклад, у Словенії близько 180, тож вони трапляються постійно і вражають своєю міццю. Щодо озер, найгарнішими у Словенії вважаються льодовикове озеро Блед, Бохинське озеро, що найбільше у країні та Дике озеро, яке живиться підземним карстовим джерелом. Радимо відвідати ці чудесні локації, а якщо ви подорожуєте у літній період — походити на каяках або навіть поплавати в озерах, якщо вода буде не захолодна.

Річок у Словенії багато, найбільші з них це притоки Дунаю — Сава і Драва, що блакитною стрічкою тягнуться з півночі на південь країни.

А якщо ви дістанетеся узбережжя Словенії, то зможете помилуватися Адріатикою. У теплий сезон можна скупатися у її морських водах та пострибати з мальовничих приморських скель у лагунах.

№7 Кухня

Національна кухня Словенії вразить вас розмаїттям страв, на винахід яких вплинули різні кухні сусідніх держав. Наприклад, на страви північних і східних регіонів вплинули кухні Угорщини та Австрії, на заході — кухня Італії, а на півдні — словени надихалися кухнею Хорватії.

Словенські національні страви калорійні, ситні й приправлені улюбленими місцевими спеціями: тим’яном, майораном, м’ятою, корицею, перцем та іншими. Радимо «гастрономічно дослідити» Словенію, спробувавши такі страви, як:

  • Kranjska klobasa — поросяча ковбаса, що має звання «шедевр національного значення» і на честь неї проводиться цілий фестиваль.
  • Čompe s skuto — половинки звареної у мундирі картоплі, що подають з сирною пастою. Їм також присвячено фестиваль «Чомпарська ніч».
  • Kraški pršut — в’ялене поросяче стегно, що дозріває 12-16 місяців і має рубіново-червоний колір.
  • Prekmurska gibanica — складний дев’яти ярусний пиріг із солодким начинням.
  • Štruklji — кульки з картопляного тіста з різним начинням.
  • Kostanjev pire — пюре з запечених каштанів, що подають як закуску. Страва ця є візитівкою Словенії та шанується туристами, тож хоч раз радимо вам її спробувати.

Спробуйте й інші страви, що, здавалося б, так схожі на чеську, німецьку чи польську кухню, але у Словенії вони відрізняються рецептами приготування, спеціями та, особливо, власною історією.

№8 Коли найкращий час для відвідування Словенії?

Цілий рік. Як ми вже зазначали, у Словенії ви не обмежені одним видом відпочинку, тож обирайте: узимку на лижі, навесні на хайкінг, улітку на море, а восени на затишні посиденьки у кав’ярнях та рестораціях.

Тож, бажаємо вам, незалежно від пори року, відкрити для себе свою чарівну і прекрасну Словенію!

 

Єлизавета Романенко

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