Французьке місто за межами Франції: Монреаль

Монреаль — місто хмарочосів, швидкісних магістралей; величезний міжнародний транспортний вузол, морські і повітряні ворота країни та одне з найстаріших міст Канади.

Монреаль – найбільше місто канадської провінції Квебек, але це зовсім інша Канада – французька. Монреаль – це джаз та танці під відкритим небом, музеї з 3D-кінотеатрами та тюремними камерами і, звісно ж, кленовий сироп. Населення цього міста складає майже 4 мільйони людей, 60% з яких говорять французькою мовою і лише 20% жителів вважають рідною англійську.

Транспорт

Аеропорт «Монреаль-Трюдо» розташований в передмісті Дорвалі. Транспортні магістралі дуже добре розвинуті, тому дістатися до міста не буде проблемою.

Найпростіший спосіб – поїздка автобусом. Зупинка транспорту розміщена на виході із терміналу. Автобус №747 вирушає що 25 хвилин. Автобус курсує цілодобово. Вартість квитка 10 CAD, квиток можна купити у водія автобуса, він буде дійсний на всі види транспорту протягом дня.

Щоб не потрапити в затори чи дістатись до більш віддалених районів Монреаля, ви можете вибрати варіант проїзду: автобус – метро.

Для цього потрібно скористатися автобусом №747, вийти на першій зупинці – Lionel-Groulx та перейти на оранжеву чи зелену лінію метро.

З аеропорту в Монреаль можна дістатись за допомогою завчасно заброньованого трансферу. Водій чекатиме вас з іменною табличкою в залі прибуття. Вартість трансферу в центр Монреаля складатиме від 140 CAD для 1-3 пасажирів.

Що подивитися?

Історичний центр та одне з найвідвідуваніших туристами місць – Старий Монреаль. Почати знайомство з цим районом варто з Марсового поля, де збереглися залишки фортечної стіни. Не варто очікувати чогось надзвичайного – це всього лише кам’яна кладка, яка раніше були захистом від індійців.

На сусідній вулиці – Notre-Dame East розташовані адміністративні будівлі: три будівлі суду, замок Рамзай, де жив губернатор та ратуша, в якій розташовується мерія міста. Відвідати ратушу можуть всі охочі без попереднього запису, екскурсії пропонуються французькою та англійською мовами.

Прогулянку можна продовжити вулицею Бонсекур, де у величній будівлі знаходиться місцевий ринок. Він відкрився в 1847 році і раніше був головним сільськогосподарським ринком міста, а зараз там розташовані дорогі дизайнерські магазини.

Завершити прогулянку можна припортовою зоною, вузенька вулиця Сен-Поль йде паралельно набережній Старого порту. Довгий час ця вулиця була головною дорогою міста. Вздовж річки Святого Лаврентія прокладена пішохідна доріжка для прогулянок, а також спеціально відведені місця для їзди на велосипеді, катання на роликах, чотириколісних веломобілях та катамаранах. Влітку тут до пізньої ночі затримуються поціновувачі джазу та танців.

Щорічно тут влаштовують фестивалі та ярмарки просто неба, а також спортивні змагання, наприклад, на каное, а культурні заходи включають фестиваль Montréal en lumière, Igloofest та фестиваль Matsuri Japon.

Французьке місто славиться своїм науковим центром, що є інтерактивним майданчиком, де можна проводити різноманітні досліди, в галузі техніки, біології та фізики. Це чудове місце для виховання дітей, експонати Монреальського наукового центру, як правило, є доступними, інтерактивними та предметними об’єктами, які вдало привертають увагу громадськості.

Різноманітні теми, наприклад, про динозаврів, печерних людей і навіть магію розкриваються весело, захопливо і цікаво для різних вікових груп. Пошук фактів у художній літературі та диференціація фактів і вигадок також є типовими темами, представленими в презентаціях Монреальського наукового центру.

Монреальський науковий центр – це інноваційний музей з 3D-кінотеатром де показують документальні фільми про тварин. Якщо відстежувати сайт, то можна втрапити на унікальні виставки, наприклад, Animal Inside Out, де макети людей та тварин представлені в повний зріст та без шкіри.

Вартість входу до музею $22, $13 – білет в кіно. Виставкові зали відкриті з понеділка до неділі з 10:00 до 17:00

*ціна станом на 25.11.2021

Національний музей образотворчих мистецтв Квебеку – налічує близько 25 тисяч витворів мистецтва, більшість яких була створена квебекськими художниками. Деякі картини написані ще у 18 столітті.

Музей складається з трьох павільйонів, кожен з яких розташований в окремій будівлі. Одна з них раніше була міською в’язницею, тому, зайшовши в середину, можна побачити в’язничні камери.

Вартість входу до музею для людей віком від 21 до 30 років – $16, для людей від 31 року – $24, людям до 20 років вхід безкоштовний. Виставкові зали відкриті з вівторка до неділі з 10:00 до 17:00.

У Монреалі є на що подивитися, і є де цікаво та корисно провести час. Тож бажаємо Вам відвідати цей шматочок Франції на американському континенті.

Наталія Дмитрик