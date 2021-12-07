Більське городище: що скіфи забули на Ворсклі

Про це місце описував Геродот, і тут у VIII–III ст. до н.е. мешкали скіфи. Але це не Південь України. Це Більське городище на межі Полтавської та Сумської областей.

5000 гектарів та близько 35 км земляних валів — такі розміри цього місця. І це справді величезна територія. До прикладу, Вавилон на той час мав площу 900 гектарів. Тож недарма Більське городище є найбільшим поселенням ранньої залізної доби у Східній Європі.

Їдемо на Більськ

Дістатися сюди можна як власним авто, так і громадським транспортом. У першому випадку шукайте смт Котельву: поряд із ним розміщене село Більськ, від назви якого і походить назва городища. А в другому випадку купуйте квиток на рейси «Полтава–Котельва», «Полтава–Більськ», «Полтава–Суми», «Полтава–Охтирка» чи «Харків–Котельва».

Як досліджувати скіфські місця

5000 гектарів — чималенька цифра, тому познайомитися із Більським городищем та довколишніми територіями ви можете різними способами: на авто, на велосипеді і навіть пішки. Для кожного з цього виду мандрівки організовують екскурсії.

Але також ви маєте змогу досліджувати скіфські місця самостійно. На території встановлені інформаційні щити, а наукові співробітники заповідника «Більськ» розробили туристичні мапи місцевості. Тому не хвилюйтеся: ні в минулому, ні в теперішньому ви не загубитеся.

Вітовт, Сковорода і байбаки

Дорогою до Більського городища заїдьте до Котелевського дендропарку. Тут, крім великого різноманіття рослин, в урочищі Рубіжному колись проходив кордон між Гетьманщиною та Московським царством.

Далі на вашому шляху з’явиться Барвінкова гора з Більським джерелом. Легенда оповідає, що саме з цього джерела литовський князь Вітовт після битви з татарами на Ворсклі брав воду, щоб обмити свої рани.

Недалеко від гори розташоване Східне укріплення — один із трьох рукотворних земляних валів Більського городища. На в’їзді ви побачите оглядовий майданчик з альтанкою, звідки відкривається чудовий краєвид на Котельву. А трохи далі, на самих валах росте 400–річний «Дуб Сковороди» — дерево в обхваті близько 5 м, а висотою — 25 м.

Потім перед вами буде Західне укріплення — другий рукотворний земляний вал. І тут матимете змогу побачити багато рослин і тварин занесених до Червоної книги України. Зокрема, завітайте у долину байбаків, де можна поспостерігати за цими тваринками, що занесені до видів, які зникають, на безпечній для них відстані.

А неподалік від Західного укріплення, в урочищі Скоробір, є понад 1000 скіфських курганних насипів.

Археологія для всіх

Потрапляючи у місця з великою історією, хочеться і собі відшукати щось древнє, хоча б маленький уламок амфори. І у Більському городищі ви маєте таку можливість. Для археологів–початківців та всіх охочих, незалежно від віку чи професії, існує літня польова археологічна школа. Протягом 10–20 днів ви братимете участь у розкопках поряд із професійними археологами, навчитеся фіксувати результати ваших досліджень, прослухаєте лекції та підете на екскурсії. А проживатимете ви у палатці тут же, на Більському городищі. Цікаво, які сни вам снитимуться?

Фестивалити по-скіфськи

Гелон — саме так називалося поселення скіфів, що проживали на території нинішнього Більського городища. Це місто було потужним економічним центром, яке вело активну торгівлю з античними полісами Північного Причорномор’я.

Сьогодні ж колишній Гелон живе своїм розміреним життям археологічних розкопок. Проте не завжди, бо коли відбувається «Гелон–фест», усе знов активізується: і торгівля, і самі скіфи. Тож ви зможете побачити як одягався і чим узагалі займався цей народ завдяки постійним локаціям фестивалю — реконструкціям та різним театралізованим дійствам.

Крім того, у вас буде нагода навчитися стріляти з лука, ліпити глечики чи кувати. А також поспостерігати за кінним шоу, адже відомо, що скіфи уміло сиділи на конях.

Але без музики цей фестиваль не залишиться: щороку організатори запрошують виступати українські етно–, етно–рок та фольк–гурти. «Шпилясті кобзарі», «Тінь сонця», «The Doox», MOTANKA, «B&B Project» — усі вони виступали на «Гелон–фесті».

Доїхати на фестиваль можна самостійно або трансфером.

Більське городище — цікаве місце. Воно змінює уявлення про те, що скіфи проживали тільки на Півдні України. Але також це маловідоме місце, яке очікує на своїх туристів. Чи хотіли б ви ними стати?

Уляна Лісова