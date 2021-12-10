5 міст для найромантичніших побачень: Полтава

Місто, де народились такі люди, як письменники Панас Мирний і Микола Гоголь, поет Леонід Глібов, зачинатель відродження української мови, а також автор “Енеїди” Іван Котляревський. Місто відоме й особливою стравою – галушками. Здогадались, про що йдеться?

Полтава – багатогранне, цікаве місто з багатовіковою історією за плечима. Щоб пізнати всю глибину та велич цього міста, і цілого життя буде мало, але, прочитавши цю статтю, Ви з легкістю зрозумієте, що саме слід відвідати, аби кохана людина була щасливою.

Іванова гора

Іванова гора в Полтаві є однією з найяскравіших та найпопулярніших пам’яток міста. Крім того, на її території розташований найкращий оглядовий майданчик Полтави, з якого можна насолодитися чудовими краєвидами на центральну частину міста та її найвидатніші будівлі.

Усім відома споруда, що прикрашає пік Іванової гори, є Біла альтанка – один із найкрасивіших символів Полтави. Ця споруда має форму підкови й це не просто так. Згідно з легендами, на цій території полтавським майстром ковальської справи був підкований кінь самого Петра Першого, який втратив свою підкову на Полтавській битві. Альтанку встановили 1909 року у день двохсотліття від дня цієї визначної в історії України битви, яка вплинула на долю Полтави.

Ще одна родзинка комплексу “Іванова Гора” є монумент, присвячений Галушці, який став уже пізнаваним символом Полтави. Ця унікальна скульптура зображує глибоку миску з величезною ложкою та галушками. Пам’ятник Галушці відкрили у 2006 році у день народження знаменитого українського письменника Миколи Васильовича Гоголя, який був уродженцем цього краю та увічнив у своїх літературних шедеврах галушки, як національну українську страву. Щороку поруч із цим монументом проводять цікавий захід – “Свято полтавської галушки”.

Як доїхати?

Іванова гора розташована на площі Соборній у Полтаві. Доїхати до цього місця можна на автобусі з автовокзалу №51, №52, №21. Із залізничного вокзалу їдуть автобуси №1, №51.

Кругла площа

Ще одне визначне місце в Полтаві – Кругла площа. При будівництві, архітектори планували зробити це місце у вигляді сонця, і в них це вийшло.

Можна зробити кілька кіл, милуючись старовинними будинками, архітектурним ансамблем високого класицизму. Тут Ви зможете побачити Будинок генерал-губернатора, де зараз знаходяться профспілки, а також Будинок дворянського зібрання – нині кінотеатр імені Котляревського.

У роки Другої світової війни площу зруйнували. Архітектори Лев Вайнгорт та Дмитро Литвинцев запропонували проєкт реставрації всього класичного ансамблю Круглої площі, який і втілили у 1945–1963 роках. Зовні будинки відновили у первісному вигляді, а на внутрішнє планування вплинули сучасні функціональні вимоги. 2008 року реконструювали транспортну розв’язку площі.

Як доїхати?

Можна скористатися тролейбусами № 1, 4, 5, 12, 15, маршрутними таксі № 18, 22, 22/4, 26, 29, 30, 31, 32, 36.

Ресторан «Диканька»

Коли вже на вулиці потемніє з’явиться прекрасна можливість запросити свою кохану людина на вечерю і цього разу Ви можете піти в місце, яке славиться на всю Полтаву – ресторан «Диканька».

В інтер’єрі закладу все оформлено у народному стилі та відтворено сільську атмосферу. У ресторані кілька дворівневих залів, літня тераса та літня веранда.

Гостям подають традиційні українські страви, приготовлені за старовинними рецептами. Тож саме тут Ви зможете скуштувати – борщ із пампушками, полтавські галушки, вареники, драники та домашню ковбасу. Романтики додає жива музика ввечері.

Як доїхати?

Адреса – вулиця Михайла Грушевського, 2Б.

Музей-садиба Івана Котляревського

Меморіальний комплекс у Полтаві на основі садиби, де у 1769 році народився засновник нової української літератури Іван Петрович Котляревський. Садиба-музей, що є філією Полтавського літературно-меморіального музею. П. Котляревського, розташований поруч з Успенським собором, що на однойменній площі, названій на честь письменника Іванової гори. Садибу занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України у статусі пам’ятника національного значення.

Невеликі дерев’яні вікна зі віконницями приваблюють туристів. Відвідавши це місце Ви зможете краще зрозуміти життя Котляревського та його творчість. В одній із кімнат, Котляревський написав усім відому «Енеїду»

Як доїхати?

Від центральної площі та монумента Слави дістатися сюди можна як пішки (близько 22 хвилин), так і маршруткою. Пішки треба йти вулицею Пилипа Орлика, повз Сонячний парк і Свято-Успенський собор. На маршрутці доїхати вийде трохи швидше, дорога займе близько 15 хвилин. На зупинці під Будинком зв’язку сідайте на маршрутки №6, №42, №44 або №57 і виходьте на зупинці” вул. Первомайська”.

Сьогодні ми розповіли Вам про четверте місто та його локації для романтичних побачень.

А 5 улюблене місто, шановні читачі, у Вас є можливість обрати на свій розсуд. Адже у кожного воно може бути своє.

Хай Вам щастить!

Дар’я Каліновська