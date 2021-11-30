Новий рік у Лондоні

Лондон – місто вогнів, багатовікової історії та зимової казки. Яскраві гірлянди, засніжені вулиці, льодяники та аромат какао є невід’ємною частиною новорічної атмосфери міста. Чим зайнятися та як зробити подорож до Лондона незабутньою?

Напередодні Нового року

За декілька днів до того, як почнеться найбільш очікуване свято зими у гостей міста є безліч варіантів як провести свій час. Перш за все, радимо прогулятися містом, відвідати найвідоміші місця, такі як Тауерський міст; Біг Бен або Гайд Парк. Увечері, коли місто запалюється тисячами вогнів, Ви з сім’єю можете здійснити подорож на перлину Лондона- колесо огляду, висотою 135 метрів.

Якщо ви тут вперше, яскравою подією для Вас стане поїздка до Букінгемського палацу. Окрім своєї величі та розкішного фасаду, палац вразить вас урочистою церемонією – зміною варти. Ця традиція існує вже багато років, але досі не втрачає популярності серед туристів, тому поспішіть зайняти найкращі місця біля воріт, аби сповна відчути цю королівську атмосферу.

Такі відомі для нас місця з підручників з історії та екранів телевізорів відкриваються зовсім по-іншому, коли є змога побачити всю цю красу на власні очі.

Для активних туристів

Якщо повільні прогулянки містом не для вас, то навіть узимку в Лондоні є можливість енергійно провести свій час. Радимо відвідати каток просто неба біля «Natural History Museum» – виконаний у найкращих традиціях старого Лондона, прикрашений ліхтариками та новорічною ялинкою, він точно стане одним із найкращих спогадів вашої подорожі. Також на території є кафе-бар з оглядовим майданчиком на каток, де батьки можуть відпочити, не хвилюючись за безпеку дітей.

Для тих, хто хоче відчути себе представником монархії є нагода відвідати каток в палаці Хемптон-корт. Ця чудова резиденція розташована на березі Темзи подалі від міської метушні. Навіть найбільш прискіпливі критики не зможуть встояти перед красою цього місця. Площа катка займає 1000 квадратних метрів, а для дітей є спеціальне спорядження для підтримки на льоду, тому кожен відвідувач зможе сповна насолодитися часом, проведеним тут.

Новорічний шопінг

Під час зимових свят, окрім новорічної метушні, Лондон приваблює тисячі туристів ще й можливістю казкового шопінгу. Де, як не в одній зі столиць мод можна закупитися одягом світових брендів за мінімальними цінами? А хто краще за англійців робить святкові прикраси та смаколики до новорічного столу?

Після католицького Різдва Лондон стає живим магазином, де можна знайти все. Майже місяць на туристів та мешканців міста чекають розпродажі та шалені знижки, які досягають -80%!

Одним із місць де можна купити якісний одяг, їжу, техніку, предмети побуту та інші речі на будь-який смак є торговельний центр «Harrods». Заснований майже 200 років тому, він не втрачає своєї популярності і сьогодні. В новорічний період Harrods перетворюється на казковий світ, адже усі відділи магазину оздоблені святковим декором, а майже 5 тисяч співробітників ходять у спеціальній уніформі, аби кожен відвідувач міг відчути це диво на собі. Магазин приваблює не тільки своїм асортиментом. Завдяки своїй історії та особливій атмосфері, Harrods давно став обов’язковим пунктом у туристичному маршруті містом.

Ранок після святкування

На відміну від наших звичаїв, лондонці продовжують святкувати Новий Рік і 1 січня. З 12-ої ранку центральною вулицею міста проходить грандіозний парад London’s New Year’s Day Parade. Учасниками параду щорічно стають близько 10 тисяч жителів міста. Хода включає в себе виступи артистів, акробатів, оркестрів, каскадерів, костюмованих колективів та проїзд ретро-мобілів. Це дійство триває до обіду і збирає понад пів мільйона глядачів.

Новий рік у Лондоні – це чудова можливість отримати безліч спогадів, познайомитися з культурою Англії та незабутньо провести це свято, тож скористайтеся цим часом на повну.

Анастасія Тарасенко