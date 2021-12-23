Різдвяний Нью-Йорк з Кевіном Маккаллістером

Якщо ви хоч раз дивилися славнозвісну кінокартину «Один вдома 2», то уявлення про місце з ідеальною різдвяною атмосферою у вас точно є. То чому б не пройти туристичними шляхами маленького Кевіна, щоб побачити святковий Нью-Йорк на власні очі? Ми підготували віртуальну мапу із найголовнішими локаціями фільму.

Хто такий Кевін і чому він сам удома?

Кевін Маккаллістер – головний герой художнього фільму «Один вдома», який вперше було презентовано 1990 року. Сюжети першої і другої частин – найбільш популярних серед глядачів – схожі: велика і гамірна родина Маккаллістерів вирушає святкувати Різдво до Парижу («Один вдома»), а на наступний рік – до Флориди («Один вдома 2»). Серед загальної метушні, наймолодший член родини – Кевін – залишається удома, у той час як його батьки, брати і сестри, дядьки і тітки знаходяться у іншому місті. Драматизму історії додають місцеві злодії, які користуючись відсутністю поруч дорослих, намагаються пограбувати без перебільшення заможний будинок Маккаллістерів. Що з цього вийшло і як реагував на такі незвичні зміни у житті сам Кевін – дивіться у фільмі!

Чому Нью-Йорк?

У другій частині фільму, Кевін вирушив саме до Нью-Йорка, тоді як його родина полетіла до Флориди. Нью-Йорк вже давно завоював одне із перших місць за кількістю туристів у період різдвяних свят, і не дарма – у цьому місті дійсно є куди піти і на що подивитися.

Захоплення від тамтешніх прикрашених вулиць та крамниць буде ще більшим, якщо мандрувати разом із уявним Маккаллістером. Маленький Кевін одразу знайшов собі купу пригод, а отже і на вас чекає незабутній американський вікенд!

Як потрапити до Нью-Йорка?

Будь-яка подорож до США автоматично означає серйозну підготовку документів, тому радимо починати планування мандрівки заздалегідь. Окрім квитків, які обійдуться вам приблизно у $426 у один бік, варто подбати про дійсні закордонний паспорт та туристичну візу. Враховуючи пандеміологічну ситуацію на сьогоднішній день, кожен турист зобов’язаний виконувати наступні умови перетину кордону. Із нововведень, спричинених вірусом COVID-19, з’явилася форма United States Travel Health Declaration , яку потрібно заповнити перед в’їздом у країну, а також форма штату New York State Traveler Health Form , яка також підлягає неухильному заповненню після прибуття. За успішної перевірки усіх необхідних документів, можете сміливо говорити собі «Нарешті я у Нью-Йорку!».

Аеропорт Ла-Гуардія

Саме нью-йоркський аеропорт під назвою Ла-Гуардія (LaGuardia Airport) став відправною точкою знову загубленого Кевіна у другій частині фільму, і саме туди ми радимо рушати у першу чергу. Ймовірніше, літак із Києва прилетить до одного із двох інших литовищ міста – до аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді (JFK) або до аеропорту Ньюарк (Newark Liberty International Airport). Так відбувається тому, що Ла-Гуардія обслуговує переважно внутрішні рейси, тому до місця перебування спантеличеного Кевіна потрібно бути доїхати власноруч. Прибувши, у вас буде чудова нагода оглянути місто згори, а саме помилуватися найзнаменитішим районом – Мангеттеном. Перша точка маршруту знаходиться за адресою: La Guardia Airport, PA Administration Building, Hanger 7, Flushing, NY 11371.

Готель «Плаза»

Найвідоміший хлопчик Америки не міг зупинитися деінде, тому вибір Кевіна Маккалістера припав на найрейтинговіший готель Нью-Йорка – готель «Плаза» («The Plaza Hotel»).

Готель «Плаза» виблискує п’ятьма зірками біля одного із найвідоміших парків світу – Центрального парку Нью-Йорка (Central Park). Високий рівень упізнаваності зумовлює далеко не демократичні ціни на номери – за ніч у культовому готелі доведеться віддати від $1 214 до $3 391 . Але варто пам’ятати, що розташування і сервіс готелю однозначно вартує своїх грошей.

Центральний парк

Саме у Центральному парку розгортаються основні лінії сюжету фільму, і саме у цьому місці Кевін зустрічає неочікувану жінку, яка змінює його погляди на дружбу. Якщо трохи відійти від кінематографу – у Центральному парку можна відпочити від міської метушні вічно бадьорого Нью-Йорка, знайти недорогу їжу і познайомитися із місцевими жителями, що також обожнюють прогулянки місцевими галявинами. У пору Різдва, у парку відкривається великий льодовий каток, де можна активно провести час із рідними чи друзями, а також є можливість покататися на казковій кінній кареті.

Карнеґі-хол

Кожен завзятий прихильник фільму «Один вдома 2» має памятати про сцену, у якій загадкова леді з голубами запрошує Кевіна на концерт класичної музики. Цей епізод було знято у приміщенні однієї із найпрестижніших концертних залів світу – у Карнеґі-хол (Carnegie Hall). Усі бажаючи можуть знайти легендарний музичний майданчик на розі 7-ї авеню та 57-ї вулиці Мангеттона. Місце однозначно варто включити у різдвяний маршрут через музику, яку можна там послухати: глядачам представлений вибір від легкого джазу до вічної класики. Відвідувачі можуть замовити екскурсію будівлею або ж відвідати якийсь із виступів. Вартість квитків на найближчі заходи починається з $20 і сягає $190. Хіба переліт через океан не вартує двох годин чудової музики?

Рокфеллерський Центр

Фінальною зупинкою у різдвяному Нью-Йорку буде відомий Рокфеллерський Центр (Rockefeller Center), що знаходиться за наступною адресою: 45 Rockefeller Plaza, New York, NY 10111.

Рокфеллерський Центр – це культове місце для кожного, хто приїздить до Нью-Йорка. Якщо піднятися нагору, можна роздивитися місто у деталях на спеціально облаштованому оглядовому майданчику, як це робив Кевін, а якщо залишитися біля входу у будівлю, можна зробити неймовірні світлини з яскравими ялинками, біля яких наприкінці фільму Кевін нарешті зустрівся із мамою. Запаморочливі краєвиди чи новорічна фотосесія – обирати вам, але прийти до Рокфеллер-Центру треба обов’язково.

Мандрівка місцями зйомок фільму «Один вдома 2» підбігає кінця, але Кевін Маккаллістер привітно махає вам рукою, запрошуючи до різдвяного Нью-Йорку знову і знову. Більше бюджетних локацій міста можна знайти у цій статті.

Мандруйте атмосферно!

Дарина Чабанова