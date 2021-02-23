Острівний туризм: райський бюджетний відпочинок

Зізнавайтесь, хто хоча б раз не мріяв про те, щоб втекти подалі від гомінких мегаполісів на мальовничий острів посеред океану? Щоб навколо були лише пляжі з мушлями, пальми з кокосами та кришталево-прозорі морські хвилі. Ми впевнені, що саме такий розкішний острівний відпочинок може дозволити собі кожен.

У світовій літературі не одноразово натрапляємо на тему острівного життя. «Робінзон Крузо» і «Таємничий острів» подарували нашій уяві чимало картинок віддалених океанських пейзажів, які надихають своєю таємничістю, красою та єднанням з природою. Тож зовсім не дивно, що острівний туризм приваблює все більше мандрівників, але й жити, як Робінзон, не доведеться навіть на найбюджетнішому острівці. У нашій добірці – недорогі місця, які можуть позмагатися з Мальдівами та Сейшелами.

Пхукет (Таїланд)

Пхукет – це один з найпопулярніших курортів Таїланду, куди щорічно приїжджають відпочивати понад 8 мільйонів туристів. Він славиться прекрасними пляжами, мальовничою природою сусідніх островів і різноманітними розвагами для дорослих та дітей. Острів відмінно підходить як для відпочинку сімей з маленькими дітьми, так і для молодих пар.

Вибір занять на Пхукеті величезний. Тут можна вдосталь поплавати в морі; позасмагати на різних пляжах; зануритися з аквалангом до коралових рифів; освоїти кайтсерфінг або віндсерфінг; сходити в похід справжніми джунглями; покататися верхи на слоні; спробувати безліч екзотичних страв; вирушити в морський круїз до прилеглих островів та багато іншого.

Середня вартість туру ≈ 50.000 грн на двох за 10 ночей з перельотом.

Тенеріфе (Іспанія)

Це один з найбільших островів Канарського архіпелагу, відстань від якого до Африки становить приблизно 115 кілометрів, що і дарує йому спекотний тропічний клімат. Пляжі Тенеріфе – це справжня гама, яка має всі відтінки приголомшливого відпочинку. Тут є і золотий пісок, привезений із Сахари (пляж La playa de Las Teresitas), і відомий цілющими властивостями чорний вулканічний (пляж Playa la Arena), і яскраво-оранжевий пісок пляжів на півдні острова. Обирайте собі колір до душі і насолоджуйтеся теплими ласкавими хвилями та романтичними заходами сонця.

Також на Тенеріфе доведеться забути слово «нудьга» – воно вам точно не знадобиться. Цей курорт – велика книга казок, кожна сторінка якої буквально на ваших очах перетвориться в барвисту пригоду. Наприклад, Playa de las Americas – неймовірно популярний південний курорт Тенеріфе, наповнений музикою, веселощами.

Середня вартість туру ≈ 55.000 грн на двох за 11 ночей з перельотом.

Шрі-Ланка

Від засніжених вулиць до екзотичних джунглів – 10 годин. Саме стільки триває переліт до перлини Індійського океану, де відпочинок комфортний протягом всього року. Шрі-Ланка – це вічне літо, тихий шелест пальмового листя та вранішній спів екзотичних птахів в тропічних джунглях. Цей природний космос наповнений різноманітними звуками і фарбами. Фауна і флора Шрі-Ланки – унікальні. Наприклад, з 450 видів птахів, що зустрічаються на острові, 24 – ендеміки, яких ви можете зустріти тільки тут.

У республіці Шрі-Ланка безліч національних парків і заповідників (займають приблизно 15% території острова). Щоб побачити найвідоміші з них: Мінерію, Бундалу, Вілпату, Васгамуву, Ялу, – варто вирушити на відпочинок на Шрі-Ланку.

Острів оточений теплими течіями Індійського океану,тому є чудовим місцем для занурень. Пейзажі Шрі-Ланки яскраві та різноманітні як над водою, так і під нею.

Середня вартість туру ≈ 42.000 грн на двох за 11 ночей з перельотом.

Ко Ронг (Камбоджа)

Густі ліси, водоспади, білий пісок, пальми і, звичайно, божевільні вечірки на тлі цієї краси – це все про Ко Ронг, який має імідж острова для всіх, хто відчуває себе диким і вільним. Тут немає розкішних готелів і лише одна вулиця, зате ніхто не подивиться на вас із осудом, якщо вирішите позасмагати на дикому пляжі голяка. Найцікавіше – оселитися одразу на березі в «будиночку на дереві» (це бунгало на палях з крутою драбинкою). Вдень візьміть човник і вирушайте вивчати багатокілометрові райські пляжі, а вночі, особливо якщо вона безхмарна, виходьте на берег помилуватися планктоном, який світиться під променями місяця.

На острові Ко Ронг розташовані найпопулярніші місця для дайвінгу. Найбільша кількість занурень відбувається на коралових рифах, які оточують острів. А для новачків, що побоюються плавати серед рифів, є місця для занурень на піщаних мілинах, де теж можна побачити багато чого цікавого. Під час занурень в околицях острова можна побачити різнокольорових морських вугрів, дивовижних коралових риб, дивних і рідкісних морських коників, а якщо пощастить з сезоном і погодою, то ще й поталанить побачити зблизька грайливих дельфінів Іравадді.

Середня вартість туру ≈ 38.000 грн на двох за 7 ночей з перельотом.

Острівний туризм – це кращий вибір для любителів спокою, мальовничої природи та екзотики. Це можливість пізнати окремий світ, відрізаний від суші водною гладдю морів і океанів.

Гарної Вам подорожі!

Вікторія Безвенюк