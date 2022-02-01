«Привіт, красуне Риго!», або Подорож до Прибалтики

Чарівне прибалтійське місто з тихим центром, вузенькими вуличками та прекрасними парками. Рига відома не лише будинком Чорноголових, Домським собором і котами. Відкрийте для себе столицю Латвії з незвичайного боку.

Доволі дивно, але багато країн, які знаходяться недалеко від України й заслуговують на увагу, ми оминаємо у своїх подорожах. І даремно. Латвія, зокрема Рига, може похвалитися давньою історією, красивою архітектурою, затишними ресторанчиками і мальовничою природою. Ми підготували для вас невеличкий список місць, які варто відвідати у цьому прекрасному місті.

Справжній «Замок світла»

Величезна будівля дивовижної форми прикрашає протилежний Старому місту берег Даугави. Національну бібліотеку ще називають «Замком світла», оскільки вся будівля створена повністю зі скла. Форма нагадує хвилі Балтійського моря і Ризької затоки. Але головною принадою для туристів є оглядовий майданчик на верхніх поверхах будівлі.

Щонеділі на 12 поверсі ви можете відвідати безкоштовний панорамний оглядовий майданчик і насолодитися прекрасними краєвидами на Старе місто.

У бібліотеці також проводять платні екскурсії. Всього 2 євро за людину, а якщо вас збереться 10-15 осіб – заплатите лише 20 євро за всю групу. На першому поверсі можна потрапити до маленького музею друкарства з інтерактивними експонатами. Після прогулянки будівлею, можна спуститися до їдальні, де за помірну суму може пообідати кожен охочий.

Адреса: Mūkusalas iela 3

Ресторан Valtera

Мабуть, жодна подорож не може обійтися без куштування традиційних страв. Якщо ви хочете ближче познайомитися з національною кухнею Латвії то вам саме сюди. Valtera – це найкраще місце для того, щоб скуштувати страви сучасної латвійської кухні.

Ресторан розташований в серці Старої Риги, зовсім недалеко від Домського собору. У невеликому меню ви побачите тільки сезонні продукти з латвійських сільських господарств. Ціна за одну страву варіюється в середньому від 13 до 18 євро.

В інтер’єрі багато дерева і світла, що нагадує стиль латвійських заміських садиб, де кожен відвідувач може відчути себе не клієнтом, а довгоочікуваним гостем.

Адреса: Miesnieku iela 8

У пошуках того самого бальзаму

Побувати у Ризі й не спробувати знаменитого ризького бальзаму – справжній злочин. Ризький бальзам – це алкогольний напій з 24 трав, що відомий у всьому світі. За ним найкраще вирушити до кафе з таємничою атмосферою «Black Magic». Воно розташоване на місці колишньої аптеки Абрахама Кунца – творця ризького бальзаму.

Можете спробувати як і напій у чистому вигляді за 4,5 євро, так і з кавою за 7,4 євро. Також ви можете скуштувати коктейль Black Moon з бальзамом, гренадином і лимонним соком за 5,4 євро.

У цьому є кафе є потаємні двері, які замасковані під книжкову шафу. А за нею – сходи у підвал, який нагадує атмосферу з фільмів про Гаррі Поттера. Там великий вибір шоколадних цукерок ручної роботи, в тому числі і з бальзамом. Вони продаються поштучно і вартують від 1,5 євро.

Адреса: Kaļķu iela 10

Прогулянка по радянській Бейкер-стріт

Рига – справжній рай для прихильників радянського кіно. Прибалтика взагалі вважалася «столицею радянського Заходу». Саме тут знімали міські пейзажі Англії, Швейцарії чи Німеччини.

Невеличка Яуніела (Нова) вулиця простяглася поміж Домською та Ратушною площею. Це місце стало радянською Бейкер-стріт. Саме тут, у будинку №22, розкривали злочини Шерлок Холмс і Доктор Ватсон у знаменитій екранізації 1979 року.

Вулицю Яуніела можна сміливо назвати однією з найбільш мальовничих прибалтійської столиці. Невеликі різнокольорові будинки, незаймана архітектура й охайні вітрини кав’ярень ніби переносять у казку. Тут приємно прогулятися вдень, і ще краще посидіти в одному із закладів ввечері. Зовсім поруч розташований Домський собор, Церква святого Петра і Будинок Чорноголових.

Альтернатива галасливій Юрмалі

Не можна приїхати до Риги й не побачити море. Всі їдуть до яскравої Юрмали, але є ще безліч менш туристичних, але не менш гарних місцин. Яка ж альтернатива? Романтичні заходи сонця, синє море і пляж з білим піском. Все це про Саулкрасти. Місто, назва якого перекладається як «сонячне узбережжя», розташоване лише за 50 кілометрів від Риги.

Це улюблене місце відпочинку рижан. Сюди їдуть відпочити від міської метушні, подихати свіжим морським повітрям і насолодитися тишею. Курорт оточений традиційними дачними районами, рибацькими селами.

Більшу частину прибережної зони Відземського узбережжя Ризької Затоки займають соснові ліси й низькі дюни. Вода Балтійського моря, звичайно, не така тепла як, наприклад, у нашого Чорного моря. Температура тут не часто підіймається вище 20 градусів тож покупатися буде доволі складно. Але і просто прогулянка берегом справить незабутнє враження від цього чарівного місця.

Рига – місто з особливою атмосферою. В столиці поєднана історія різних часів: радянська і європейська, стародавня і сучасна, латвійська і німецька. Від історичної архітектури столиці до провінційної краси – в цій балтійській країні кожен знайде для себе щось особливе. Тож швидше пакуйте валізи і вирушайте у подорож.

Діана Віскушенко