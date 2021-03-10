Рига – місто, над яким летять чайки

Столиця Латвії стоїть на берегах річки Даугави, зовсім неподалік від моря. У холодному балтійському повітрі кружляють галасливі морські птахи, а сонце сідає відчутно пізніше, ніж у Києві. Та все латвійська столиця нагадує українську – культурою, гостинністю та затишністю. Можливо, цим і приваблює туристів?

Кожне століття залишає на її обличчі свої сліди. Рига славиться своєю архітектурою – можна побачити церкви, побудовані за часів зародження міста, середньовічні будівлі історичного центру та унікальні зразки югендстилю.

У радянські часи тут знімали вулиці західних міст, а поїздка сюди вважалася за велику удачу. Опинитися у Ризі зараз – так само щастя, і переконатися в цьому тепер набагато легше.

Старе місто

Своє знайомство з Ригою найпростіше почати зі Старого міста, яке дуже компактне і повне дивовижних місць. Довгий час місто було частиною Речі Посполитої, згодом Шведського королівства, а потім Російської імперії, і кожен камінчик тут має на собі відбиток давньої історії.

Перлина міста – Ризький Домський Собор, заснований в 1211 році як кафедральний собор єпископа Альберта. За свою історію храм багаторазово перебудовувався і реставрувався, і його архітектура об’єднує пізній романський стиль, готику і бароко. Жодна з будівель Риги за віком, масштабом і величчю не зрівняється з Домським Собором – це найбільший середньовічний храм Балтії.

Церква Святого Петра – одна з найстаріших і культових у Латвії, символ і визначна пам’ятка столиці. Також церква Святого Петра являє собою цінний зразок монументальної середньовічної архітектури.

Поруч із церквою знаходиться пам’ятник Бременським музикантам – подарунок Ризі від німецького міста. Кожен турист вважає своїм обов’язком потерти ніс однієї з тварин, а деякі навіть підстрибують на пів метра над землею у спробах дотягнутися до дзьоба півня. За повір’ям, якщо вдалося доторкнутися до птаха, то бажання виповниться із 100-відсотковою гарантією.

Наступною для відвідування обов’язкова Ратушна площа. На ній розташувався Будинок Чорноголових – у середньовіччі резиденція гільдії купців, а сьогодні архітектурна пам’ятка XIV століття. Будинок у стилі бароко виділяється на тлі інших споруд міста яскравим кольором і витонченим оформленням.

Архітектурний ансамбль «Три брати» створений в XV, XVII і XVIII століттях, складається з трьох житлових будинків, які є найдавнішими кам’яними будівлями Риги. За однією версією, будинки і справді належали чоловікам з одного ремісничого роду, за іншою – така назва дана тільки за аналогією до «Трьох сестер» у Таллінні. Маленькі віконечка найстаршого «брата» пояснюються тим, що у часи його будівництва існував податок на світло, який пізніше скасували. Після серйозної реставрації, проведеної у 50-ті роки минулого століття, будинки стали архітектурними музеями міста.

Югендстиль

Ризький модерн або югендстиль – настільки популярний у Ризі, що вона вважається європейською столицею цього напрямку. Наприкінці ХІХ століття Рига активно росла і розвивалася, і будівництво нових кварталів велося у єдиному стилі за суворими вимогами. Впізнати його може будь-хто, навіть дуже далекий від архітектури.

Головні особливості ризького модерну – це різноманіття деталей на фасадах будівель, але лаконічне оформлення внутрішніх приміщень. Югендстиль – це страх порожнечі і життя напоказ. Максимально можлива кількість архітектурних елементів на парадних входах і вікнах символізує життя, смерть та кохання. Мереживні балкони, рослинні орнаменти, жіночі обличчя, дивовижні дракони, шпилі, барельєфи, статуї міфічних сфінксів і химер – все це варто побачити.

В одному з будинків на розі вулиць Стрелніеку і Альберта знаходиться Музей югендстилю, де відтворено інтер’єр квартири в стилі модерн початку ХХ століття. Тут можна отримати повне уявлення про те, як виглядало житло багатіїв, обставлене за тодішньою модою, від вітальні і до приміщень для слуг. Варті уваги дуже красиві і фантазійні спіральні сходи, що прикрашають під’їзд будинку.

Оглядові майданчики

Здається, що на гострі шпилі та червоні черепичні дахи найкраще дивитися з висоти, і це дійсно так. Помилуватися панорамою міста з висоти пташиного польоту можна з багатьох місць у Ризі.

Якщо пощастить з погодою, є сенс піднятися на оглядовий майданчик церкви Святого Петра. Прохід коштує 9 євро, за це вас нагору довезе ліфт і ви зможете зробити скільки завгодно фотографій з висоти 130 метрів.

Також можна піднятися на дах торгового центру Galleria Riga. Вид з висоти 8-го поверху, можливо, не такий вражаючий, але вхід безкоштовний. Інший плюс – на даху багато кафе та барів, тому можна випити кави чи чогось міцнішого, насолоджуючись краєвидом.

Один з найкращих оглядових майданчиків знаходиться у будинку Латвійської академії наук. Цю 21-поверхову споруду звели у радянські часи, і вона є зразком сталінської архітектури. Місцеві дивуються її незвичному вигляду та називають «birthday cake», тому що вона чимось нагадує кількаярусний торт. Бабуся-вахтерка за 5 євро пустить до старого ліфта, що підніме до 17 поверху. Звідти відкривається по-справжньому приголомшливий вид на околиці.

Хоча оглядовий майданчик відкритий до 23:00, не варто йти туди пізно ввечері. Справа в тому, що район, в якому стоїть академія, надто небезпечний, і навіть місцеві жителі уникають опинятися тут у вечірній час.

Продуктовий ринок

Недалеко від Латвійської академії наук знаходиться знаменитий Ризький продуктовий ринок. Його корпуси, які видно з багатьох точок міста, є колишніми ангарами для дирижаблів. Раніше вони були значно більшими і перебували за межами міста, але Ризька дума викупила їх на аукціоні і знайшла їм нове призначення.

Усередині з ранку до вечора ведеться жвава торгівля фруктами, овочами, зеленню, сирами і молочною продукцією, солодощами, алкоголем і, звісно ж, рибою і консервами. Саме тут можна придбати все, чим багата Балтія – славетні шпроти, свіжу та копчену рибу всіх видів, червону та чорну ікру, а також Ризький бальзам та цукерки місцевої фабрики «Лайма». Звісно, все це можна купити і в супермаркетах Rimi та Maxima, які є у кожному районі Риги, але таких вражень у магазинах ви не отримаєте.

Навіть якщо ви не збираєтеся нічого купувати на ринку, прогулятися ним варто хоча б заради того, щоб побачити дивну архітектуру і відчути колорит найбільшої торгової точки міста. І навряд чи після побачених ласощів та смачних ароматів вам вдасться вийти звідти з пустими руками.

Юрмала

Бути у Ризі та не з’їздити до Юрмали – величезна помилка. Дістатися до курортного містечка можна таксі, автобусом або маршруткою, або у найбільш бюджетний та швидкий спосіб – електричкою. Комфортабельні потяги відправляються кожні півгодини з 6 ранку до півночі. Квиток в одну сторону в касі коштує 1,40 євро, якщо купувати у кондуктора, то вийде дорожче. Дорога до Юрмали займе від 20 до 30 хвилин залежно від того, де ви вирішите зійти.

На подив багатьох туристів, станції Юрмала немає – натомість понад десяток назв маленьких селищ, з яких і складається курорт. Найбільші станції, які поряд із найпопулярнішими пам’ятками – Лієлупе, Майорі, Булдурі, та Дзінтарі. У Лієлупе спокійно, тихо і мало людей, Булдурі зовсім поряд із морем, від Дзінтарі найближче до відомої концертної зали. А якщо хочеться потрапити одразу в самісінький центр і гущу подій, то виходьте на Майорі.

Від неї можна швидко вийти на центральну вулицю Йомас, де розташовані численні кафе, крамнички та ресторани з відкритими терасами. Серед асортименту безлічі сувенірних кіосків варті уваги прикраси та фігурки з бурштину, а також їстівні подарунки – мед, шоколад, місцеве пиво.

Але головне в Юрмалі – це, звісно ж, холодне Балтійське море, кілометри піщаного пляжу, білосніжні дюни та соснові ліси. Сюди їдуть за спокоєм, тишею та чистим повітрям – ця місцина зовсім не схожа на гамірні приморські міста, якими їх зазвичай уявляють.

Юрмальські пляжі отримали відзнаку «Блакитний прапор», що означає прекрасні умови для купання та відпочинку на березі. Щоправда, вода може бути надто холодна для плавання (максимум +23 градуси), але для довгих прогулянок берегом – у самий раз. Тут майже ніколи не буває спекотно, і тому треба бути обережним – через холодний вітер легко не помітити, як гаряче сонце обпікає шкіру.

Якщо ви приїхали до Латвійської столиці більш як на 3 дні, один з них варто витратити на поїздку до Юрмали. Це принесе вам неймовірні враження, незалежно від пори року. А якщо будете повертатися до Риги електричкою, неодмінно подивіться у вікно – саме звідти відкривається панорамний вид на місто, який часто зображують на листівках.

Рига – це справді чарівне місце зі своєю унікальною атмосферою та великою історією, і кожен, хто хоча б раз пройдеться ризькою бруківкою, назавжди у неї закохується і мріє про нову подорож.

(Фото автора)

Анастасія Нестеренко