Таллінн – коли сучасність перетинається з історією

Поїздка до столиці Естонії – це можливість доторкнутися до давнини, не випадаючи зі стрімкої сучасності. Тут середньовічні вузькі вулички і фортеці стоять поруч із футуристичними хмарочосами, а перехід з району в район схожий на подорож у часі. Талліннці бережуть спадщину давнини і активно розвивають нові технології.

Вільний доступ до Інтернету в Естонії вважається базовим правом людини, тож у Таллінні скрізь є безкоштовний Wi-Fi. Іноді естонську столицю навіть називають Силіконовою долиною Європи, бо тут базується багато стартапів. Одна з найвідоміших робіт естонських ІТ-спеціалістів – Skype, програма для відеозв’язку, якою користуються у всьому світі. А «держава у смартфоні» для естонців уже давно реальність.

На відміну від інших балтійських столиць, Таллінн дуже компактний – усі найцікавіші місця можна без поспіху обійти за 2 дні, що робить його ідеальною локацією для подорожі на вихідні. А ще з талліннського порту відправляються пороми до Стокгольма, Хельсінкі та Аландських островів, чим можна продовжити свою мандрівку.

Старе місто

Старе місто Таллінна умовно ділиться на Нижнє і Верхнє місто (Вишгород). У Верхньому місті на пагорбі Тоомпеа проживала знать, а в Нижньому місті – торговці, ремісники та інші менш заможні верстви населення. Від Нижнього міста Верхнє було відділене фортечною стіною, яка добре збереглася до наших днів.

Одне з найцікавіших місць у Вишгороді – оглядовий майданчик на вулиці Кохту. Звідси можна побачити більшість багатовікових шпилів Таллінна та нові висотки, Фінську затоку, порт і Піріта, а часто ще й галасливу зграю чайок. Зранку на майданчику дуже багато туристів, тому краще відвідати його перед заходом сонця.

Ще одне місце старого Таллінна, яке не слід пропускати – це провулок Катарини і Двір майстрів. Тут можна подивитися на роботу ремісників (гончарів, скульпторів, художників, ювелірів), купити незвичні авторські сувеніри та акварельні роботи місцевих художників, а також зробити кілька красивих і атмосферних фото.

У будь-яку з майстерень можна зайти і подивитися на роботу професіоналів, або навіть взяти участь у майстер-класі, наприклад, з виготовлення вітража (за окрему плату).

Від дворика Майстрів вже зовсім рукою подати до центральної площі Таллінна – Ратушної, де окрім самої Ратуші варто оглянути старовинну аптеку. Це можливість подивитися на стародавні способи лікування – засушені жаби, бальзамовані їжаки і черви, мікстури в запорошених склянках, гнізда ластівок, порошок з кажанів. Одразу ж можна оцінити, як просунулася медицина за останні століття – у сусідній залі працює аптека в звичайному режимі.

Справжнім символом Таллінна можна вважати ворота Віру. Колись це була частина потужного середньовічного бастіону, спорудженого в далекому XIV столітті. Зараз збереглися останки стіни старовинної фортеці і дві вежі, які знаходяться на виході зі старого міста та власне і є воротами. А перед ними починаються «володіння» сучасного міста.

Кадріорг

У 10 хвилинах автобусом від старого міста знаходиться парковий комплекс та палац у стилі бароко із розкішним декором. Будувався за наказом Петра I і спочатку був названий Єкатериненталь, на честь дружини імператора, але прижилася естонська назва Кадріорг – теж від імені Катерина. За легендою, Петро I якось особисто відвідав будівництво і був дуже незадоволений повільною роботою працівників. Розсерджений, він вирішив показати, як треба працювати (на його думку) і саморуч поклав у стіну палацу 3 цеглини. До цього дня їх залишили незаштукатуреними, і вони доступні для загального огляду.

Планувалося, що Кадріорг буде використовуватися як літня резиденція, і своїм зовнішнім виглядом нагадувати італійське палаццо, для чого був найнятий архітектор італієць Нікколо Микетті. Але царська сім’я прожила в палаці зовсім недовго, а закінчення будівельних робіт сам Петро I так і не застав.

Сьогодні у парку розташувалися Кадріоргський художній музей, Музей Адамсона-Еріка та художній музей KUMU, в якому виставлена найбільша в Естонії колекція творів мистецтва,. Сам парк прикрашений скульптурами і фонтанами, влітку у ставку можна погодувати чорних лебедів. А також тут є розарій і надзвичайно красивий Японський сад, творцем якого є відомий ландшафтний дизайнер з Японії.

Піріта

Місце, де закінчується місто і починається море. Район, заповнений цілющим сосновим ароматом, знаходиться всього в декількох кілометрах від центру міста. Дістатися до нього найлегше тролейбусом або трамваєм, які відходять від зупинки, що одразу за воротами Віру. Сосни, море, північний вітер, м’який золотистий пісок, майданчики для гри у волейбол і дитячі гойдалки – це гарне місце для релаксу поруч з морем.

У прибережних кафе і ресторанах можна перекусити і насолодитися видом на море. Трохи осторонь розташована Талліннська телевежа з найвищим в Естонії оглядовим майданчиком. У радянські часи талліннці дивилися з нього на вечірні вогні капіталістичного Хельсінкі.

На пів дорозі до Піріта знаходиться Співоче поле – найбільший концертний майданчик Естонії, де можуть розміститися аж 75 тисяч осіб. Тут регулярно проводяться міжнародні фестивалі і концерти світових зірок, а коли немає культурних заходів, талліннці і приїжджі приходять сюди на пікніки або просто для прогулянки.

Колесо огляду

Якщо бракує сучасних розваг, то можна відвідати торговий центр Т1 Mall of Tallinn, який відкрився в квітні 2019. Його родзинка – колесо огляду Skywheel що знаходиться просто на даху. Максимальна висота – 120 м над рівнем моря, якщо скласти разом ландшафт, торговий центр та найвищу точку колеса. Вид звідти і справді перехоплює подих – місто, море, озеро Юлемісте і злітна смуга аеропорту, що зовсім поруч.

Колесо робить три повільні кола, кабінки вміщають до 6 осіб і при русі злегка погойдуються. Поки що через складну методику будівництва атракціон на даху єдиний в Європі – на даний момент такі є тільки в Тайвані і в Японії. Вартість квитка – 10 євро.

Також варто зазначити, що в Естонії діє система tax-free, яка дозволяє нерезидентам ЄС повернути ПДВ з будь-яких покупок на суму від 40 євро. Для цього під час шопінгу потрібно оформити чек tax-free, і з ним та закордонним паспортом звернутися до стенду Global Blue в аеропорту. Щоправда, не всі магазини працюють за цією системою, тому варто дивитися, чи є наліпка-оголошення на дверях або уточнити у продавців-консультантів.

Що б ви не шукали у Таллінні, ви обов’язково знайдете враження на будь-який смак. Це місто, яке зачаровує своєю містичною середньовічною красою, і в той же час вражає найсвіжішими технологіями сьогодення.

(Фото автора)

Анастасія Нестеренко