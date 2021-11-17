Київ – місто, де кожен знайде щось для себе

Про Київ можна писати дуже багато, оскільки тут є все! І якщо навіть ви вже багато де бували в столиці, тут є на що подивитися, окрім популярних історичних місць (хоча й про них ми не забудемо), багато цікавого як для дітей та молоді, так для дорослих. А ось любителям столичних фестивалів – сюди.

Пропонуємо розпочати із пішого маршруту затишним та привітним Києвом. Сподіваємося ця подорож точно зацікавить вас та зробить вихідний день організованим і насиченим. У цьому місті гармонійно переплітаються старі надбання і новомодні досягнення. Тут можна відпочити душею та знайти себе. Тож, ходімо, прогуляємося!

Затишний ранок

Пропонуємо розпочати ваш недільний (потім пояснимо чому саме недільний) ранок за чашкою кави у кондитерській «Paul» або «Honey», що біля метро Золоті Ворота.

Ці місця для поціновувачів модних красивих десертів, стильних фото, ароматної кави та затишної вуличної атмосфери і навесні, і влітку.

Рекомендуємо скуштувати в одному із закладів макаруни: ви закохаєтеся!

Тут недалеко також є більш сімейна кав’ярня європейського типу – «Friends and lovers».

Далі, після того, як трішки збадьорилися гарячим напоєм, звичайно, йдіть до Золотих Воріт, там же і пам’ятник Ярославу Мудрому.

Витратьте 30 хвилин свого часу, зайдіть в інтернет і зануртеся в історію, прямо там у центрі Києва серед модних людей і закладів поверніться у часі десь на 1000 років назад.

Денний променад

Далі вирушайте через станцію Театральну до Хрещатика (ну як без нього). Дорогою ви підійдіть до Оперного театру, зведеного на початку 20 ст. До проєктування та будівництва перлини архітектури столиці мали стосунок такі відомі майстри, як В. Ніколаєв, О. Кривошеєв та О. Вербицький. Тож, зупиніться роздивіться велич будівлі й навіть зайдіть за квитком, щоб увечері вбравшись у костюми чи сукню, насолодитися мистецтвом, шоу там, зазвичай, феєричні!

На Хрещатик ви вийдете одразу біля ЦУМу. Цей універмаг – зараз пафосне місце, де ви можете побачити й придбати дуже оригінальні й унікальні товари, але якщо навіть і не хочете витрачатися, вам буде чим зайнятися: у будівлі завжди проходять якісь виставки – чи то картин, чи то скульптур, чи то робіт дизайнерів. Але гарантуємо, видовище цікаве, ви це зрозумієте одразу, оскільки вже біля входу вас будуть вітати химерно прикрашені двері, вивіски й вітрини. А так і не скажеш, що універмагові більше 80-и років!

На Хрещатику ми б рекомендували гуляти дорогою, яка в неділю перекрита (саме тому ми пропонували запланувати прогулянку на цей день тижня), та просто насолоджуватися усім, що вас оточує: Хрещатик — магічний!

Дійшовши до Майдану Незалежності, підніміться на «Глобус», йдучи вулицею Інститутською уверх. Там ви побачите оглядовий майданчик, із якого центр — точно на долоні. Там же можна посидіти поговорити, взявши із собою якийсь смаколик, там можна і сфотографуватися, і просто відпочити від шуму й натовпу, все так само залишаючись у серці Києва.

Магічний час заходу сонця

Не можна оминути й Контрактову площу (тут багато ресторанів і історичних локацій) та Поштову площу (тут вулична їжа, річковий порт та панорамні види).

Якщо йдете пішки — йдіть через парк Володимирську гірку, де види на Дніпро захоплюють ще більше. А вийдете ви біля Михайлівського собору, що по сусідству із Софійським собором. Останній був збудований у 1037 році Ярославом Мудрим та пережив війни, розрухи, пожежі й реставрації, але все ж дійшов до наших часів і тепер милує око своєї дзвіницею.

Продовжуйте свою подорож спускаючись пішки творчим Андріївським узвозом, та не забудьте позаглядатися на картини, які там продають на кожному кроці, або сувеніри, що розкривають душу міста.

Якщо ж втомилися – спуститися можна на фунікулері, який збудували тут ще у 1905 році, аби зручніше було пересуватися містом, що стоїть на пагорбах.

Солодкий вечір

Ну і наостанок, після історичної частини рекомендуємо провести вечір на Контрактовій площі та розслабитися й відпочити: калорій ви спалите за день чимало, це ми гарантуємо, тож добре поїсти можна саме тут: ресторанів і закладів харчування тут дуже багато, тому обирайте що завгодно на свій смак, від суші чи салатів до бургерів чи української національної кухні.

До речі, якщо ви поціновувач гастротуризму й любите мандрувати, пропонуємо ознайомитися із цією статтею.

Коли видно зорі, а Київ палахкотить кольоровими вогнями, покатайтеся на колесі огляду, це недешево, недовго, але відчуєте занурення у дитинство та будете згадувати цей досвід — як вишеньку на торті цього дня. Закінчення вечора обирайте самі, або весело у барі із караоке, або спокійно під звук вуличних музикантів (вони майже завжди тут, такі талановиті!).

Як ми й зазначали, тут у Києві знайдеться все, для всіх, тільки потрібно широко розплющити очі на красу навколо та піддатися чарівній атмосфері міста, що супроводжуватиме вас скрізь.

Валерія Долматова