“Хоббітон” – місто маленьких у Новій Зеландії

Якщо Ви давно мріяли потрапити у казку, то ця неймовірна локація саме те, що Ви шукали. Це місце вражає своєю неповторністю та чарівною атмосферою пригод.

Нова Зеландія славиться не тільки своєю природною красою – гейзерами, річками, озерами та лісами. Країна вражає кількістю різноманітних та неповторних локацій. Одна з них – перлина світового кінематографу, таємне містечко «Хоббітон».

Що ж таке «Хоббітон»?

«Хоббітон» – це місце, яке було створено спеціально для зйомок культових фільмів «Володар перснів» та «Хоббіт». У Новій Зеландії використовували велику кількість локацій для створення кінокартини, однак «Хоббітон» єдине місце, яке не розібрали після завершення роботи. Такою нагодою просто неможливо не скористатися, тому зараз у Вас є шанс дізнатися більше про це загадкове поселення. І можливо, підготуватися до його відвідання.

Серед декорацій Ви зможете пройтися норами маленьких хоббітів, завітати до місцевого трактиру «Зелений дракон» та просто насолодитися видами цього чудового місця. Дивовижні будиночки, кольорові сади, грайлива природа – усе це занурить Вас в улюблену атмосферу спокою та дитинства. Задля того, щоб допомогти глядачам відчути такі вражаючі емоції, авторам довелося відтворити всі необхідні умови: домівки, ліси, річки, гори, рівнини. Як результат, звичайна локація для фільму стала місцевою пам’яткою, яку кожен рік відвідують тисячі туристів.

Де шукати це таємне містечко?

Поселення «Хоббітон» розташоване неподалік міста Матамата, на Північному острові Нової Зеландії.

Потрапити туди можна таким чином:

• У складі екскурсійної групи.

• Орендуючи автомобіль. На авто дістатися до пам’ятки можна з таких міст: Таупо, Роторуа, Гамільтон, Тауранга, Тірау. Схеми маршрутів можна переглянути тут.

• Автобусом. З міста Окленд ходять автобуси до міста Матамата. Автобуси вирушають о 8:00, 9:00, 9:30, 12:30, 13:00 та 15:30 із зупинки «Auckland — Central». Подивитися маршрут та забронювати квиток заздалегідь можна тут.

Рушаймо на екскурсію!

Через велику кількість туристів було розроблено спеціальний маршрут селищем, у якому екскурсоводи розповідають різні історії про головних героїв, про історію створення цього місця та про власників ферми, на якій це все було побудовано. Подорож триває близько 2 годин.

Щороку «Хоббітон» навідують більше 300 туристів, які насолоджуються цією місцевістю. Вони мандрують домівками маленьких хоббітів, мають нагоду навіть випити місцеве пиво та скуштувати свіжу випічку. Також на території мешкають вівці, які не будуть проти того, щоб їх пригостили чимось смачненьким.

Режим роботи:

Екскурсії з 9:00 до 15:30 потрібно бронювати.

Додаткові тури о 16:00 та 16:30 можуть бути у вибрані дати в період з 1 вересня до 30 квітня.

Додаткові тури о 17:00 можуть бути у вибрані Вами дати у період з 1 грудня до 28 лютого.

Скільки коштують квитки?

Дорослий (17 років та більше) – $89,00.

Молодь (9-16 років) – $ 44,00 (до 14 років і молодше повинні супроводжуватися повністю оплачуваним дорослим).

Дитина (0-8 років) – $0,00. (Але повинні мати відповідний квиток і проходити у супроводі дорослого, що повністю оплачується).

Що ж робити після екскурсії?

Під час та після екскурсії можна зробити різноманітні фотографії, які нагадуватимуть Вам про цю неймовірну подорож усе життя. Також на території можна перекусити, купити сувеніри та завітати на місцевий фестиваль їжі.

• Кафе. Тут є кілька кав’ярень, де можна перекусити. Найпопулярнішим з них є кафе Shire’s Rest.

• Сувенірний магазин «The Shire», де можна придбати сувеніри, які прикрасять вашу домівку.

• Ринок “The Hobbiton Marketplace”. Ще одним цікавим місцем у «Хоббітон» є місцевий ринок, розташований недалеко від аркового кам’яного мосту. У торгових наметах гостям пропонується скуштувати справжній новозеландський сир, свіжоспечений хліб, копчене м’ясо, копчену рибу та багато іншого. Окрім місцевої їжі у наметах можна побачити іграшки та музичні інструменти ручної роботи.

Отже, це загадкове місце безсумнівно подарує Вам незабутні враження. Тому швидше пакуйте валізи та вперед до пригод!

Савченко Анастасія