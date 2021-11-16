7 чудес міста Броди

Овіяне легендами місто, що має багату історію. Яку фортецю не подужав Богдан Хмельницький? А де поховані найвідоміші юдеї? У цій статті Ви дізнаєтеся про 7 особливих місць Бродів.

Броди – невеличке місто, розташоване на сході Львівської області, майже 1000 років прикрашає собою територію Малого Полісся. Щорічно сюди приїздить понад 10 тисяч туристів з різних куточків світу. І не дарма, адже в Бродах дійсно є на що подивитись. Помандруймо найголовнішими історичними пам’ятками міста!

Палац Потоцьких

У XVIII столітті Станіслав Потоцький, на той час володар міста, побудував двоповерховий палац. Будівля вважається пам’ятником барокової архітектури: стіни фасаду оздоблені пишною ліпниною та псевдоколонами. Навколо палацу споруджена цегляна оборонна фортеця бастіонного типу, яка протягом століть захищала Броди від нападників.

Тут колись побували Богдан Хмельницький із своїм військом, австрійський монарх Йозеф II, польські королі Ян II Казимир та Ян III Собєцький.

Напередодні Першої світової війни фортецею володіла графиня Ядвіга Жищевська. Вона відновила палац і розташувала там власну колекцію старовинних меблів та портретів польських діячів. На жаль, під час війни багато пам’яток безслідно пропали.

Нині у палаці Потоцьких розташовані освітній і громадський об’єкти. Кожен охочий може відвідати фортецю та прогулятися сквером, що простягається вздовж території.

Празький банк

Пам’ятка була побудована у 1911 році як філія Празького кредитного банку, проте з початком Другої світової війни призначення колишнього банку постійно змінювалось. Тут розташовувалися й австрійська управа, і більшовицький революційний комітет, і командування Кресової бригади кавалерії…

Проте неповторна архітектура банку донині залишилася незмінною: мансардовий дах, критий червоною черепицею, вишукані ковані балкони, рустовані півколони дорійського ордеру, медальйони з барельєфними профілями давньоримського бога Меркурія досі вражають своєю красою.

З 1970-х років у будівлі Празького банку розташовуються районний поліцейський відділ та суд.

Повітовий суд

Будинок суду був споруджений у 1913 році. Окрім залів засідань там розташовувалися архів, скарбниця, друкарня та камери для ув’язнених. У воєнний період пам’ятка була частково пошкоджена, але завдяки реставраційним роботам ми можемо побачити колишній суд таким, яким на початку XX століття його бачив архітектор Іполіт Слівінський.

Зараз у будівлі знаходиться Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича. Сецесійський стиль коледжу робить його візиткою міста: висока квадратна вежа із дахом, вкритим червоною черепицею, трикутним аттиком з чотирьох сторін та декоративним шпилем та стіни, оздоблені сірою цеглою. Те, що робить будівлю особливою – вкритий диким виноградом фасад. Завдяки цьому, коледж нагадує чарівний замок.

Дуб-свідок

Дуб-свідок – найстаріше дерево у Бродах. За дослідженнями науковців, дуб проріс у період з 1646 по 1696 рік. Його висота сягає 25 м, а діаметр 1,1 м. За своє 300-річне існування дуб «побачив» багато історичних подій, саме тому його назвали «Дуб-свідок» та взяли під охорону Національного природного парку «Північне Поділля».

Синагога

У 1742 році, коли Броди були єврейським містечком, громада побудувала синагогу. На фасаді споруди видніються пілястри тосканського ордеру, аттик з написами, виконаний у бароковому стилі, а усередині стоять чотири колони, з’єднані арками. Синагога неодноразово ставала жертвою численних пожеж і пошкоджень, а подальші спроби відреставрувати її були неуспішними через брак коштів.

Існує легенда, що в одній із колон синагоги замурований рабин, який охороняє синагогу і може схопити будь-якого неюдея, який проходить повз будівлі. У повоєнні роки цей міф став справжньою забавкою для маленьких бродівчан: діти наввипередки бігали біля синагоги, з метою спровокувати «охоронця».

Незважаючи на те, що нині храм перебуває в руїні, він має статус пам’ятки архітектури національного значення.

Єврейський цвинтар

За усю історію Бродів у місті існувало декілька єврейських цвинтарів, проте донині зберігся лише один. Він був заснований місцевими юдеями у 1831 році, у зв’язку з поширенням холери. Територія кладовища розташована вздовж лісового масиву на півночі міста. Цвинтар діяв понад 110 років аж до часів Голокосту.

До нашого часу на кладовищі збереглися не всі об’єкти: приблизно пів тисячі з них зруйновані і просто лежать на землі, проте багато могил все ж таки залишились майже неушкодженими.

Цвинтар є цінним, адже тут поховані такі відомі єврейські родини, як: Рабіновичі, Горовіци, Калліри, Лєвіни, Морґенштерни та ін. Щорічно до Бродів приїздить багато юдеїв, щоб навідати і вшанувати своїх предків.

Завдяки розташуванню і напівзруйнованому вигляду, кладовище навіює містику і трохи моторошні відчуття.

Палац Тишкевичів

Палац, збудований у 1912 році, належав графині Тишкевич. Побудова виконана у стилі англійського неокласицизму, притаманному початку XX століття.

Архітектурна краса споруди не може не вражати: при головному вході стоять колони тосканського ордеру, що тримають мансардовий балкон, оздоблений пілястрами та карнизом.

Незважаючи на пережиті війни, фасадне оформлення палацу збереглося до сучасних часів. На щастя, збереглися й сквер та водойма біля палацу. Бродівчани полюбляють прогулюватися територією садиби, а також фотографуватися біля скляної теплиці, яка надає палацу певної казковості.

Тепер Ви знаєте про маленьку перлинку Львівщини, яку неодмінно варто відвідати. Броди вже чекають на Ваш візит!

Анастасія Добуш