Де відпочити взимку? 10 курортних напрямків

Кожен шукає спокій та внутрішню гармонію по-своєму: для одних справжній релакс – це море, сонце і безліч смачних коктейлів, а для інших – засніжені гори, лижі та глінтвейн. Пропонуємо перелік найпопулярніших місць для зимового відпочинку, з усіма плюсами та мінусами.

Для любителів погарячіше

Єгипет

Влітку там неймовірно спекотно, тому, якщо ви страждаєте на захворювання серця, вам краще не грати з долею і не летіти в цю країну в період максимальної сонячної активності. Навіть у тіні температура не опускається нижче сорока градусів. Ідеальний час для відвідування Єгипту – це період з жовтня по квітень. Найпопулярніші напрямки – Шарм-ель-Шейх і Хургада. У Хургаду дуже зручно їздити з дітьми, оскільки поряд з узбережжям море не глибоке, а у воді практично немає небезпечних жителів, як в інших районах Єгипту.

Шарм-ель-Шейх зазвичай відвідують люди, які обожнюють флору і фауну Червоного моря, адже підводний світ у тих місцях просто неперевершений. Тому можливість зайнятися дайвінгом щороку приваблює у ці місця тисячі туристів зі всього світу. Крім пляжу в цій країні є ще на що подивитися, адже Єгипет має дуже багату історію.

Індія. Країни Азії

Друге місце за популярністю відпочинку у зимовий період є штат з відомою усім назвою Гоа. Розташований він на південному заході Індії. Зима в Гоа триває в період з грудня по березень, хоча багато туристів і мандрівників настільки закохалися у ці місця, що не проти поїхати туди навіть у травні, коли температура повітря піднімається вище тридцяти шести градусів. У Гоа низькі ціни на все: наприклад, якщо в Києві ви один раз сходите у найдорожчий ресторан, то грошей, які ви там залишите, вистачить на те, щоб прожити в Гоа цілий тиждень.

Шрі-Ланка

Шрі-Ланка – це рай. У перекладі з санскритської мови Шрі-Ланка означає «благословенна земля». Найпопулярніші курортні міста, куди найчастіше з’їжджаються мандрівники – Галле і Моратува. Ланкійці, місцеві жителі, пишаються своїми чайними плантаціями, куди з великим задоволенням приїжджає величезна кількість туристів. З пам’ятників архітектури – найпопулярніший храм зуба Будди, який розташований в Канді, де і зберігається ця реліквія. Єдине, про що ви повинні пам’ятати – храми необхідно відвідувати тільки в одязі, що закриває коліна, спину і плечі. Засмагати з відкритим верхом там заборонено категорично.

Відпочинок на островах

Відпочинок на Мальдівах, Балі і Сейшельських островах вважається елітним. Не кожен може дозволити собі насолодитися усіма перевагами цих місць. Часто саме молодята стають відвідувачами даних островів, оскільки проведений у цих місцях медовий місяць стає незабутньою казкою. Мальдіви – це маленькі острови від трьохсот метрів до кілометра завдовжки, на яких досить-таки високі ціни. Але є інший плюс – готелі на Мальдівах просто шикарні. На Сейшельських островах навпаки, сервіс буде гірше, проте природа настільки неперевершена, що ви здивуєтеся, як багато ви втратили у житті. Балі – найпрестижніший і фешенебельний курорт вже протягом тридцяти років.

Відпочинок на Карибах

Країни Карибського басейну – Гаваї, Ямайка, Таїті, Домініканська Республіка, Багами – одні з найулюбленіших місць туристів. Гроші доведеться викласти чималі, проте ви про це не пошкодуєте ані хвилини. Куба є найбільшим островом Карибського басейну. До цього дня на острові панує дух рівності й повної свободи, а люди, які живуть практично в убогості, відчувають себе найщасливішими людьми у всьому світі. Вони настільки переповнені радістю, що починають танцювати, як тільки почують звуки музики. Тому кожен, хто туди приїжджає, занурюється в атмосферу радості та свята.

Для фанів «справжньої» зими

Болгарія

Гірськолижні тури до Болгарії можливі завдяки поєднанню комфортного клімату й наявності різноманітних зон для катання, розташованих на висоті від 700 до 2700 метрів над рівнем моря. Болгарські гірськолижні курорти завжди славилися своїм відповідальним підходом до забезпечення безпеки відпочивальників. Туристи, які їдуть на гірськолижні курорти Болгарії – це ті, хто шукає дешеві варіанти катання, часто – молодь і сім’ї з дітьми. Варто хоча б раз опинитися на одному з гірських курортів Болгарії, побачити його красу, вдихнути його повітря і випити ковток чудового вина. Гірськолижні курорти Болгарії – це курорти в різних гірських масивах, живописна природа, траси різної складності, відмінна мережа підйомників, гостинність місцевих жителів і багатющий вибір різних розваг і готелів за доступними цінами.

Словенія

Гірськолижні курорти тут – це тихий рай для любителів гірських лиж. Словенія має давні традиції в організації зимового відпочинку, її курорти вельми привабливі для прихильників здорового способу життя. На гірськолижних курортах Словенії існує спеціальна альпійська школа катання на лижах, сноуборді, санках, а більшість готелів розташовані поряд із підйомниками. У Словенії близько 50 гірськолижних курортів, відпочивати тут краще з грудня по березень.

Італія

Гірськолижні курорти Італії – це сучасні, відмінно облаштовані зони відпочинку і заняття гірськими лижами. Гірські лижі в Італії, як вид активного відпочинку, почали розвиватися дещо пізніше, ніж в сусідніх альпійських країнах – Австрії, Швейцарії і Франції, проте Італія просто переповнена висококласними гірськолижними курортами. Сервісне обслуговування на гірськолижних курортах Італії знаходиться на такому високому рівні, що і порівнювати просто немає з чим, хіба що з щирою доброзичливістю місцевих жителів, італійським вином і дивовижною середземноморською кухнею. Вибравши гірськолижні тури до Італії, можна стати свідком найбільших змагань по гірськолижному спорту, побачити олімпійських чемпіонів, відчути дух перемоги і відчуття свята.

Австрія

Австрія – неперевершена гірськолижна держава, на її території розташувалися найкращі гірськолижні курорти світу, із відмінними трасами і високим рівнем обслуговування в готелях. Варто сказати, що перші в світі гірськолижні курорти і гірськолижні школи з’явилися саме в Австрії. Розташування гірських ланцюгів тут таке, що сніг буквально засипає місцеві гірськолижні курорти. З кожним роком, потік охочих відпочити на гірськолижних курортах збільшується, адже ця країна зустрічає бездоганним обслуговуванням і високим рівнем комфорту. Відвідавши приголомшливі гірськолижні курорти Австрії, ви зможете не тільки насолодитися духом гірськолижних спусків, але і покатаєтеся з дітьми на санях і ковзанах дзеркальними озерами.

Швейцарія

Відпочинок на гірськолижних курортах Швейцарії – це престижний і культовий вид зимового відпочинку. Гірськолижні курорти оснащені великою кількістю підйомників, що мають сучасну конструкцію і велику пропускну спроможність. Усього в Швейцарії близько 50 великих гірськолижних курортів. Любителів гірських лиж чекає величезна кількість схилів. Висококласні курорти Швейцарії не вимагають додаткової реклами. Це чарівні швейцарські Альпи, гірськолижні курорти класу екстра і велика кількість розваг. Швейцарські гори – візитна картка країни.

Отже, серед розмаїття варіантів зимового відпочинку кожен може обрати ідеальний для себе. Адже не важливо, як ти хочеш провести час. Головне набратися необхідної позитивної енергії та побільше усміхатися!

Залеська Євгенія