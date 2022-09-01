Невідомі й чарівні Гаваї в загадковому Китаї

У світі існують ще одні Гаваї, і вони розташовані (ви б ніколи не здогадались) у Китаї!

Хайнань – єдиний тропічний острів у Китаї, який розташований на одній широті з Гаваями. Острів має ті ж самі кліматичні умови, що й гавайський штат. Найпопулярніше місце на Хайнані – курортне місто Санья, його називають «справжньою перлиною землі китайської». Курорт працює цілий рік, тому це ідеальна можливість провести нашу холодну зиму у теплі.

Острів Хайнань має гарну природу: надзвичайні пейзажі, древні вулкани, до яких можна потрапити з екскурсією, термальні джерела, які заховані під землею, білий чистий пісок на пляжах та звичайно – чисте та солоне Південно-Китайське море.

Якщо Ви плануєте поїздку в Хайнань, ми розкажемо, які місця потрібно обов’язково відвідати!

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Джунглі Янода

Правління регіону Хайнань уважно стежить за екологічною ситуацією. Тому тут заборонене промислове виробництво, активно просувається програма переходу на електромобілі, кожен мешканець зацікавлений у тому, щоб посадити нові рослини на своїй ділянці землі. Можемо вже зараз здогадатись, що 99% краєвидів тут здебільшого складаються з ландшафту зеленого кольору.

У джунглях Янода є парк, облаштований усім потрібним для комфортного відпочинку для найбільш вимогливого туриста. Там є гойдалки над прірвою, рафтинг, zip-line та популярний скляний міст!

Міст, популярніший за кошенят!

Скляний міст, розташований в парку Янода, став популярним завдяки відео, на якому скло тріскається прямо під ногами туриста. Звичано, це все лише комп’ютерна графіка! Але ж який екстрим!

Міст є абсолютно прозорим, настільки, що в ньому можна розгледіти листочки на деревах знизу. Підіймайтеся на нього попри свій страх!⠀

Тропічний парк дикої природи та Ботанічний сад

Парк, в якому панд більше ніж людей, а їх доглядальників більше ніж дерев. Це місце стало популярним завдяки милим пандочкам.

На величезній території парку живе ще багато тварин: бегемоти, ведмеді, леви, крокодили, тигри, рожеві фламінго, жирафи.

Завітайте в Хайсюндулу

У столиці острова – Хайкоу – на головній торговій вулиці під назвою Хайсюдунлу розташовано безліч магазинів.

Обов’язково придбайте місцевий чай, натуральні перли, якісний шовк та, звичайно, відому китайську порцеляну. Також можна купити в подарунок буддійські сувеніри або сувеніри на тему фен-шуй.

Кити

Ще одна цікавинка острова. Води, що оточують Хайнань, багаті на різноманіття китоподібних. Багато китів, таких як північно-тихоокеанські кити, західні сірі кити, горбаті кити та блакитні кити (усі вони майже вимерли у китайських водах), історично спостерігалися взимку та навесні.

Менші види китів та дельфінів, такі як короткоплавні кити-льотчики та пантропічні плямисті дельфіни, китайський білий дельфін, перебувають у національному заповіднику, який простягається вздовж узбережжя.

«Дорога в десять тисяч лі починається з першого кроку», – так каже китайське прислів’я. Тому Вам лише потрібно зробити цей перший крок та відвідати Китай, адже тує є що подивится і що скуштувати!

Олена Лискова