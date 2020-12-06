Мандруючи Цейлоном: пам’ятка ввічливого туриста

Країна чарівної екзотики й містики. Тут живуть привітні люди, які шанують свою культуру й природу. Тапробан, Серендіб, Цейлон – все це Шрі-Ланка.

Традиційне привітання на Шрі-Ланці – це невеликий кивок головою, який супроводжується складанням рук в традиційний молитовний жест. Зазвичай так вітаються старші люди. Такий жест обов’язковий у храмах і монастирях. У повсякденному житті сучасні ланкійці вітаються звичним нам рукостисканням.

Хінді намасте

Важливо! Вітаючись, ніколи не торкайтеся до людини лівою рукою. На Шрі-Ланці взагалі не прийнято нічого робити лівою рукою – ні брати їжу, ні вітатися, ні вручати подарунки. Ліва рука для ланкійців вважається «нечистою», вона призначена тільки для гігієнічних потреб!

Релігія – важлива частина життя на Шрі-Ланці

На острові основною релігією є буддизм. Його сповідують 70% жителів. Рівна кількість прихильників у індуїзму, ісламу та християнства – по 10%. Взагалі, на Шрі-Ланці дуже лояльно ставляться до будь-яких вірувань. Ланкійці не вважають, що одна релігія може бути головнішою або правильнішою за іншу. Тому на острові біля доріг ви можете зустріти маленьку статую Будди, а поруч – статую Христа. Тільки ось Христос на Шрі-Ланці умиротворений і відчужений, як Будда. Ніяких розп’ять і мук!

Важливо! На острові є правило – не важливо, яку релігію ви сповідуєте, але необхідно шанобливо ставитися до Будди, дотримуватися традицій і правил поведінки в храмах і монастирях. Не можна фотографуватися, повернувшись спиною до Будди, тим більше – піднявшись на пам’ятник. Уважно дивіться за дітьми. Стосовно Будди ланкійці не прощають навіть невинні дитячі пустощі.

Обов’язково залишайте чайові, якщо вони не включені в рахунок автоматично

У великих готелях і ресторанах чайові часто вже включені до рахунку. У всіх інших випадках, якщо ви залишилися задоволені обслуговуванням, обов’язково залиште не менше 10% чайових. Не забувайте, що на острові, наприклад, гіди і носії багажу, працюють тільки за чайові. Чайові прийнято залишати таксистам і просто місцевим жителям, які підказали вам дорогу.

Важливо! Щоб зробити приємне ланкійцям, ви можете подарувати невеличкий сувенір. Як і з чайовими, жителі Шрі-Ланки не чекають великого винагороди. Наприклад, в готелі та ресторані вам подякують за цікаву запальничку, а жителі острова будуть раді незвичайній і красивій авторучці.

Дорожній рух на Шрі-Ланці керується лише трьома правилами

Для пересування по острову зручно орендувати мопед або велосипед. Тільки уникайте самостійно водити транспорт у жвавих містах. Дорожній рух на Шрі-Ланці підпорядковується лише трьом правилам:

* Правий той, у кого більша машина.

* Правий той, у кого дорога машина.

* Завжди правий той, хто нахабніший і в кого сигнал голосніший.

Тому, європейцям, які звикли до інших правил дорожнього руху, складно адаптуватися до їзди дорогами Шрі-Ланки.

Важливо! Громадський транспорт на Шрі-Ланці – це численні автобуси. Будьте обережні, водії автобусів – справжні екстремали. На зупинках вони лише трохи пригальмовують, а пасажирам доводиться вистрибувати на ходу. Двері, як і вікна, в громадському транспорті на Шрі-Ланці не зачиняються!

На Шрі-Ланці не прийнято доторкатися до незнайомих жінок

На острові ви неодноразово побачите, як чоловіки обіймаються або тримають за руки. Це звичний для ланкійців прояв дружби. Жінки на Шрі-Ланці неохоче торкаються до чоловіків, навіть якщо ті є членами сім’ї. Тому жінка-адміністратор готелю сама запропонує вам потиснути руку, якщо вважатиме це за доцільне. А щоб обійняти жінку на вулиці або щоб сфотографуватися з нею, необхідно запитати дозволу.

Залишайте пожертвування, перед тим, як вирушити в дорогу

На Шрі-Ланці, як і в багатьох інших країнах, є платні дороги. Але у ланкійців є й своя приємна традиція – залишати пожертвування храму Будди перед тим, як вирушити в дорогу. Якщо ваша відпустка закінчиться, і ви будете їхати з готелю до аеропорту, обов’язково покладіть кілька рупій у спеціальну скриньку біля дороги.

Коли будете залишати гостинну і радісну Шрі-Ланку, не забудьте купити собі й друзям справжній цейлонський чай. Шрі-Ланка – найбільший у світі виробник чаю після Індії й Китаю. Ця маленька країна виробляє 10% світового обсягу чаю, тому Ви обов’язково знайдете сорт, яким захочеться пригостити друзів!

Красовська Марія