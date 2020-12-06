Мандруючи Цейлоном: пам’ятка ввічливого туриста

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Марія Красовська

Країна чарівної екзотики й містики. Тут живуть привітні люди, які шанують свою культуру й природу. Тапробан, Серендіб, Цейлон все це Шрі-Ланка.

Традиційне привітання на Шрі-Ланці – це невеликий кивок головою, який супроводжується складанням рук в традиційний молитовний жест.  Зазвичай так вітаються старші люди.  Такий жест обов’язковий у храмах і монастирях.  У повсякденному житті сучасні ланкійці вітаються звичним нам рукостисканням.

Хінді намасте

Важливо!  Вітаючись, ніколи не торкайтеся до людини лівою рукою.  На Шрі-Ланці взагалі не прийнято нічого робити лівою рукою – ні брати їжу, ні вітатися, ні вручати подарунки.  Ліва рука для ланкійців вважається «нечистою», вона призначена тільки для гігієнічних потреб!

Релігія – важлива частина життя на Шрі-Ланці

На острові основною релігією є буддизм.  Його сповідують 70% жителів.  Рівна кількість прихильників у індуїзму, ісламу та християнства – по 10%.  Взагалі, на Шрі-Ланці дуже лояльно ставляться до будь-яких вірувань.  Ланкійці не вважають, що одна релігія може бути головнішою або правильнішою за іншу.  Тому на острові біля доріг ви можете зустріти маленьку статую Будди, а поруч – статую Христа.  Тільки ось Христос на Шрі-Ланці умиротворений і відчужений, як Будда.  Ніяких розп’ять і мук!

Важливо!  На острові є правило – не важливо, яку релігію ви сповідуєте, але необхідно шанобливо ставитися до Будди, дотримуватися традицій і правил поведінки в храмах і монастирях.  Не можна фотографуватися, повернувшись спиною до Будди, тим більше – піднявшись на пам’ятник.  Уважно дивіться за дітьми.  Стосовно Будди ланкійці не прощають навіть невинні дитячі пустощі.

Обов’язково залишайте чайові, якщо вони не включені в рахунок автоматично

У великих готелях і ресторанах чайові часто вже включені до рахунку.  У всіх інших випадках, якщо ви залишилися задоволені обслуговуванням, обов’язково залиште не менше 10% чайових.  Не забувайте, що на острові, наприклад, гіди і носії багажу, працюють тільки за чайові.  Чайові прийнято залишати таксистам і просто місцевим жителям, які підказали вам дорогу.

Важливо!  Щоб зробити приємне ланкійцям, ви можете подарувати невеличкий сувенір.  Як і з чайовими, жителі Шрі-Ланки не чекають великого винагороди.  Наприклад, в готелі та ресторані вам подякують за цікаву запальничку, а жителі острова будуть раді незвичайній і красивій авторучці. 

Дорожній рух на Шрі-Ланці керується лише трьома правилами

Для пересування по острову зручно орендувати мопед або велосипед.  Тільки уникайте самостійно водити транспорт у жвавих містах.  Дорожній рух на Шрі-Ланці підпорядковується лише трьом правилам:

* Правий той, у кого більша машина.
* Правий той, у кого дорога машина.
 * Завжди правий той, хто нахабніший і в кого сигнал голосніший.

Тому, європейцям, які звикли до інших правил дорожнього руху, складно адаптуватися до їзди дорогами Шрі-Ланки.

Важливо!  Громадський транспорт на Шрі-Ланці – це численні автобуси.  Будьте обережні, водії автобусів – справжні екстремали.  На зупинках вони лише трохи пригальмовують, а пасажирам доводиться вистрибувати на ходу.  Двері, як і вікна, в громадському транспорті на Шрі-Ланці не зачиняються!

На Шрі-Ланці не прийнято доторкатися до незнайомих жінок

На острові ви неодноразово побачите, як чоловіки обіймаються або тримають за руки.  Це звичний для ланкійців прояв дружби. Жінки на Шрі-Ланці неохоче торкаються до чоловіків, навіть якщо ті є членами сім’ї.  Тому жінка-адміністратор готелю сама запропонує вам потиснути руку, якщо вважатиме це за доцільне.  А щоб обійняти жінку на вулиці або щоб сфотографуватися з нею, необхідно запитати дозволу.

Залишайте пожертвування, перед тим, як вирушити в дорогу

На Шрі-Ланці, як і в багатьох інших країнах, є платні дороги.  Але у ланкійців є й своя приємна традиція – залишати пожертвування храму Будди перед тим, як вирушити в дорогу.  Якщо ваша відпустка закінчиться, і ви будете їхати з готелю до аеропорту, обов’язково покладіть кілька рупій у спеціальну скриньку біля дороги.

Коли будете залишати гостинну і радісну Шрі-Ланку, не забудьте купити собі й друзям справжній цейлонський чай.  Шрі-Ланка – найбільший у світі виробник чаю після Індії й Китаю.  Ця маленька країна виробляє 10% світового обсягу чаю, тому Ви обов’язково знайдете сорт, яким захочеться пригостити друзів!

Красовська Марія

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