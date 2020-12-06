Місце паломництва Instagram-користувачів – ЗНАЙДЕНО!

І розташоване воно на річці Заан, що північніше Амстердама у Нідерландах. Мені вдалося вас заінтригувати?

Мова йдеться про унікальний готель Inntel Hotels Amsterdam Zaandam, фасад якого складається з традиційних голландських будиночків, розташованих один над одним.

Побувавши хоча б раз у цьому, схожому на декорації з мультфільма, місці, виникає бажання лишатися у цій казці якумога довше.

Чотиризірковий готель Inntel розташовано у центрі міста Заандам, поруч із залізничною станцією, звідки за 12 хвилин можна доїхати до жвавого міста Амстердам.

Унікальність будівлі в тому, що її виконано майже з 70 з’єднаних фасадів типових будинків регіону. Всі номери оформлені за мотивами багатої місцевої історії та прикрашені світлинами із зображенням типових голландських сцен. Архітектори також надихнулися картиною Моне «Блакитний будинок в Заандамі». Якщо уважно придивитися, то на фасаді можна знайти цей маленький блакитний будиночок(у верхньому лівому куті) з полотна автора.

Заандам має свою давню історію. Так Петру І тут приділено доволі багато уваги, адже він працював теслею на місцевому суднобудівному підприємстві. А будинок у якому цар прожив тиждень — зберігся до наших днів та манить туристів своєю історією.

Місто — приклад перетворення депресивної околиці на привабливе для життя та популярне серед туристів місце.

Тож, додавайте цей готель у свій вішлист та подорожуйте із задоволенням!

Єлизавета Кушнір