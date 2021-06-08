Канкун – місце незабутніх спогадів

Канкун – одне з найвідоміших курортних місць Мексики. Саме ця прибережна територія Карибського басейну славиться своїми неймовірними білими піщаними пляжами та прекрасною лазурною водою.

Це райське місто розташоване на півострові Юкатан у штаті Кінтана-Роо, де раніше стояла довга смуга лісів, оточена пляжами, а вже зараз – курортна зона, яка кожного року приймає близько трьох мільйонів туристів. В Канкун їдуть не тільки для того, щоб цілодобово ніжитися на пляжах, але й за активним відпочинком. Жоден турист не встигне тут занудьгувати!

Одним з найбільш примітних куточків природи став Острів Жінок, до якого можна дістатися на яхті. Білосніжні пляжі, екскурсії уздовж узбережжя на човнах і прогулянки по місцевих магазинчиках – це лише деякі розваги, доступні гостям курорту. Не менш популярні прогулянки на кораблях. Корабель «Атлантіс» познайомить вас з підводним світом, ви можете відправитися на фотополювання або зайнятися відеозйомкою. Маса розваг чекає на вас під час круїзу на крейсері «Карибський Карнавал». Ви зможете не тільки насолодитися красою підводного світу, а й спробувати кулінарні шедеври місцевої кухні. Корабель доставляє всіх охочих на просторий пляж, де для відпочиваючих влаштовують феєричне шоу в кращих традиціях Карибських островів.

Головною археологічною пам’яткою Канкуна є стародавнє місто майя Ель-Меко, на його території збереглися унікальні споруди 10 – 11 століть. Тут мандрівники можуть побачити піраміду Ель-Кастільо, висота якої становить 10 метрів, а також 13 інших унікальних будівель, кожна з яких має своє неповторне значення. Попри те, що цей археологічний район сьогодні відомий у всьому світі, його відвідує порівняно невелика кількість туристів.

Прихильникам незвичайних культурних і розважальних заходів обов’язково варто відвідати Будинок культури Канкуна. У ньому регулярно проводять найрізноманітніші заходи, від виставок місцевих художників, до вистав і літературних вечорів. Туристів особливо приваблюють вечора національних танців, під час яких можна не тільки поспостерігати за виступами професійних танцюристів, а й взяти у них кілька уроків майстерності.

Серед культурних закладів обов’язково варто відзначити Антропологічний музей. Відкриття цього музею відбулося у 2006 році, серед його експонатів можна побачити іграшки й ремісничі вироби, які зробили місцеві жителі. Унікальні картини, маски і скульптури, неймовірно красиві ювелірні вироби, предмети з кераміки й скла — цей музей присвячений найрізноманітнішим видам народного мистецтва Мексики. З моменту відкриття він є одним з найбільш відвідуваних в країні. На території музею працює чудовий сувенірний магазин, в якому продають вироби з різних регіонів країни.

Найнезвичайнішою міською визначною пам’яткою сміливо можна назвати Музей підводних скульптур. Основу експозиції цього музею складають скульптури Джейсона Декера Тейлора, присвячені найрізноманітнішим соціальним проблемам. Всього в музеї представлено понад 450 скульптур, всі вони розміщені на морському дні. Помилуватися цими шедеврами сучасного мистецтва можна лише попередньо вдягнувши на себе спорядження для підводного плавання. У такого оригінального музею є своя мета — він закликає сучасників дбайливіше ставитися до навколишнього середовища.

Також, в околицях Канкуна розташовано безліч унікальних заповідників, в тому числі біосферний заповідник Сіан-Каан. Під час прогулянок по ньому можна побачити масу рідкісних рослин та екзотичних птахів.

Канкунські смаколики

Ресторани Канкуна здивують гостей міста своїм різноманіттям, а більшість гастрономічних закладів тут і зовсім вважаються важливими пам’ятками. Одним з найстаріших і популярніших ресторанів міста вважається Peter’s Restaurante. Тут готують найпопулярніші національні страви, а також всіма улюблені страви міжнародної кухні. Завдяки широкому вибору страв і прийнятним цінам відповідне частування зможуть дозволити собі і бюджетні відвідувачі, і шанувальники екзотичних ласощів.

Серед бюджетних закладів уваги заслуговує ресторан Habaneros. Попри свій скромний статус, він користується великою популярністю у місцевих жителів і відпочиваючих. Відвідувачам з дітьми тут пропонують окреме меню, а в денний час гостям запропонують замовити відмінні комплексні обіди. Ресторан Fred’s House серед інших гастрономічних закладів міста виділяє велику кількість унікальних страв з морепродуктів. З риби і молюсків місцеві кухарі готують справжні кулінарні шедеври, а вибір фруктових десертів вразить будь-якого ласуна.

Традиційна кухня Канкуна мало відрізняється від класичної мексиканської, але кілька цікавих особливостей у неї все ж є. Тут також поширені традиційні тортильяс з різними варіантами м’ясних і овочевих начинок, а також буріто і такос. З кукурудзяного борошна тут випікають десятки варіантів коржів, які згодом подають на додаток до різних страв або готують з них самостійні страви.

Дуже популярною стравою у закордонних гостей є рулетики «тамалес», їх теж готують з кукурудзяного тіста. В якості начинки можуть використовувати різні види м’ясного фаршу або овочі, а існує і солодкий варіант тамалес з фруктами й горіхами. Популярний варіант місцевого фаст-фуду називається «тортас», зовні він нагадує класичний гамбургер. Рум’яну булочку розрізають уздовж на дві частини й укладають в неї м’ясо, квасолю, помідори, авокадо і майонез, спробувати тортас можна не тільки в місцевих ресторанчиках, але і в численних вуличних наметах, які є на всіх жвавих вулицях Канкуна.

Мексика – шалено красива та цікава країна, на території якої зосереджена маса визначних пам’яток — як історичних, так і природних. Тут охоплює дух волелюбності та нестримного життя. Тут передозування всього: кольору, смаку, музики, посмішок, компліментів. Це країна, де повною мірою можна зануритися в колиску цивілізації Майя, а Карибське море змінить вашу свідомість та назавжди залишиться у спогадах.

Валерія Ковальчук