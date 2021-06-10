Чернівці – європейське серце Буковини

«Таємна столиця Європи, де вулиці підмітають трояндами», – так говорили про Чернівці під владою Австрії, яку, до речі, називають «бабцею» міста. Чернівці часто звуть українським Віднем чи маленьким Парижем, це й не дивно, адже серце Буковини віддавна б’ється в одному ритмі з Європою. Проте Чернівці не потребують порівнянь, адже місто – своєрідне та неповторне.

Коротко про головне

Прекрасні архітектурні ансамблі, сотні пам’яток, бруківка, літні тераси кав’ярень, раритетні тролейбуси «Skoda», графіті на стінах, вуличні музиканти, маленькі сувенірні крамнички і затишні дворики – все це створює унікальну атмосферу міста. Чернівці чомусь не таке популярне місце для туризму, як от Львів чи Одеса, хоча подивитися там є на що. Місто нараховує до 600 архітектурних пам’яток! Вражати цифрами Чернівці вміють: у місті мешкають представники 65 національностей. Тут зіграло свою роль географічне положення: ці землі у різні часи були під владою різних держав. Свій слід залишили євреї, німці, румуни, вірмени, мадяри, словаки, росіяни і навіть турки.

Що подивитися?

Найкраще атмосферу Чернівців передає вулиця Ольги Кобилянської – це головна пішохідна вулиця міста. Ошатні будиночки та чепурна бруківка сподобаються навіть найвибагливішим. Кажуть, саме цю вулицю двірники підмітали трояндами, коли Чернівці входили до складу Австрії. До того ж, з неї починаються туристичні маршрути.

Чернівці називають «містом площ», їх тут справді багато і всі вони варті уваги. Найвідомішою площею вважається Центральна, де щодня рівно опівдні на вершину міської Ратуші підіймається трубач у гуцульському костюмі і виконує «Марічку» – гімн Буковини. Не менш популярною серед туристів стала Театральна площа, на якій знаходиться Чернівецький театр імені Ольги Кобилянської. Його звели ще в далекому 1905 році архітектори віденської фірми «Фельнера і Гельмера», що збудувала 43 театри на території Європи, в Україні ми також можемо насолодитися їх витворами – Віденським та Одеським оперними театрами. На площі у 2000 році створили алею зірок. Усього там 44 зірки, що присвячені українським митцям культури: там і Назарій Яремчук, і Софія Ротару, і Володимир Івасюк, й Іво Бобула, і Микола Мозговий. Площа Святого Хреста відома завдяки одній з найпопулярніших будівель міста – будиночку-кораблю. Подейкують, його спорудив заможний торговець для брата-моряка на згадку про стихію, коли той пішов у відставку.

Ще одним архітектурним шедевром є Вірменська церква Святих апостолів Петра та Павла. У храмі чудова акустика, тому тут часто проводять концерти органної музики. Варто побачити і Миколаївський кафедральний собор, друга назва якого – «П’яна церква», так місцеві жителі звуть його через покручені кутові вежі. Ще однією цікавою пам’яткою є Костел Пречистого Серця Ісуса. Строга будівля зі шпилями, виконана в неоготичному стилі, припаде до душі любителям унікальних історичних споруд.

І, звичайно ж, завітавши у Чернівці варто відвідати Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – колишню Резиденцію митрополитів Буковини і Далмації. Вишуканий архітектурний ансамбль у дусі еклектики втілив у життя чеський архітектор Йосеф Главка. У 2011 році комплекс включили до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Композиція складається з трьох корпусів і парку навколо. Будівля вражає не лише зовні, а й зсередини, де зберігся розкішний автентичний інтер’єр.

Як доїхати?

Найзручніше їхати власним авто. Хоча дорога не є близькою, все ж, якщо у вас є достатньо часу, то на шляху можна завітати до інших міст. Дорогою ви зустрінете Коростень, Житомир, Бердичів, Кам’янець, Хотин.

Інший варіант подорожі – потяг. З Києва він ходить щодня. Найдешевший квиток вартуватиме приблизно 200 гривень, дорога забере понад 12 годин.

Потягом також можна рушити з Вінниці, Одеси, Львова, Луцька, Ніжина, Хмельницького чи Тернополя. А от «BlaBlaCar» коштуватиме майже 300 гривень. Для тих, хто хоче якнайшвидше дістатися міста, найкращим варіантом стане літак. Ціна квитків стартує від 1250 гривень.

Дарина Бубнюк